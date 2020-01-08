EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події
  1247  5
Все про:граната (504) Одеса (2271)

 Поліція затримала 38-річного одесита, який кинув гранату в кімнату гуртожитку

Правоохоронці затримали раніше судимого жителя Одеси, який підірвав гранату на кухні гуртожитку, внаслідок чого три особи було госпіталізовано з множинними осколковими пораненнями.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в відділі комунікацій Одеської поліції.

"Це 38-річний одесит, який вже має за плечима судимість за умисне вбивство", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз слідство триває. Подію кваліфіковано за ч.2 ст.15 та п.1, п.5 ч.2 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Читайте також: У дворі приватного будинку на Донеччині стався вибух, невідомий кинув гранату, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Як повідомлялося, 7 січня в Одесі троє мешканців гуртожитку вживали алкоголь на кухні. Згодом до них приєднався четвертий, з яким у тих регулярно виникали непорозуміння.

"Під час хмільного застілля між чоловіками знову виник конфлікт і непроханий гість залишив компанію, але не надовго. Через кілька хвилин 38-річний чоловік повернувся з гранатою в руках. Кинувши вибухівку в кухню, зловмисник зачинив за собою двері та втік", - повідомляє поліція.

Постраждалих було госпіталізовано з множинними осколковими пораненнями.

Читайте також: Кинув у кухню гранату, зачинив двері і втік: у гуртожитку Одеси пролунав вибух, троє постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168823
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
За умышленное убийство люди или вообще не должны выходить на свободу или выходить тогда ,когда уже не будет сил кидать гранаты ..
 показати весь коментар
 
 
Дуже ти "розумна" людина😏 Поясниш це на зоні, коли тебе посадять.
 показати весь коментар
 
 
Меня ? Полиция задержала 38-летнего одессита, бросившего гранату в комнату общежития - Цензор.НЕТ 2375 Меня не за что ,я даже мух залетевших в хату не убиваю а выгоняю обратно на улицу а за это вроде не садят ,пока во всяком случае ..
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору