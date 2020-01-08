 "Набір сапера", який знайшли вдома у Дугарь, належав іншій людині, - адвокат

Про це заявив адвокат Дугарь Віталій Коломієць, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".
"Вона знімає блок гуртожитку. Гуртожиток, знаєте, є "двушки" і "трійки", де люди живуть по двоє - по троє. Багато військових Новомосковська, найближчих частин, знімають... І в цьому блоці, в іншій кімнаті, знайшли сертифікат сапера. Пригадуєте, на брифінгу вони говорили, ой, там саперна сумка, навіщо воно їй треба. Вони знайшли, кому належить це все", - сказав Коломієць.
За словами адвоката, виявлений сертифікат сапера видано на ім'я Андрія Кравцова.
Захисник стверджує, що сумка зі зброєю була не в кімнаті Дугарь, а в "гостьовій кімнаті".
У телефонних розмовах, які раніше опублікувало слідство, дівчина розповідала знайомій, що слідчі прийшли до неї з обшуком в іншу квартиру, і тому, на щастя, не знайшли "набір сапера".
На запитання, чому Дугарь переживала, що у неї можуть знайти чужі речі, адвокат відповів, що ця телефонна розмова насправді тривала 40 хвилин, і поліція її змонтувала: "Вона не переживала, це так передається".
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
они смеются там али как? Аваков...... ээээ ну ладно, ты крут(ствол к виску делает круто)
А бубочка власноруч обвинуватив цих людей у вбивстві.
Зате фуйлу ручку тиснув, з НР вітав. І не огидно було з вбивцею люб'язнічати...
А пуйло друг - звісно.. це як мрія що стала реальністю. Раніше в саунах доводилось розважати такого роду істеблішмент, а тут - ручку дають потиснути. Тьфу..
Дальше можно не читать. Стелил гладко, но до конца связать не сумел, пришлось применить элементарные "какой каселек" и "вы все врети".
Як сказав барига Оманський - агресивна меншість заважає працювати...
А пруф?
Оновлено: 18:30 Літак, про який ми писали, повернувся у Київ і здійснив посадку близько 18:27 в аеропорту Жуляни. Таким чином, повний маршрут: Мускат(Оман)-Москва(РФ)-Гомель(Білорусь)-Київ(Україна) . Хто на борту - поки залишається загадкою.
Літак з хвостовим номером T7-GEM, що базується у Жулянах, прилетів у столицю Оману Мускат 7 січня увечері. Сьогодні цей самий літак прилетів о 15-00 (по Києву) з Муската в Москву, і жартівники вже встигли зробити припущення: на борту в якості заручника перебуває Зеленський.
Три роки тому у Медведчука був Фалькон-900 з хвостовим номером P4-GEM. Останні три букви може вибирати власник, тому не дивно, що старий номер схожий на новий T7-GEM, яким зараз позначено значно дорожчий бізнес-джет Гольфстрім-6.
Якщо серйозно, то імовірність випадкового польоту цього літака в Оман одночасно з перебуванням там Зеленського, практично дорівнює нулю. Хто прилетів на цьому літаку, і навіть більш важливо, хто полетів на ньому сьогодні у Москву - залишається відкритими питаннями.Для перевірки маршрутів перельоту T7-GEM ми використовували сервіс
radarbox2 - який, на відміну від більш відомого FlightRadar24, не приховує інформацію про бізнес-джети (принаймні, поки що).
За последние шесть лет я разучился верить в случайности. То есть, я вполне допускаю возможность совпадения одного случая, но абсолютно не принимаю совпадение нескольких, на первый взгляд не связанных между собой, случайностей.
Мы не знаем точной причины крушения боинга МАУ. И узнаем о причине возможно через неделю. Но даже по официальной версии, на данный момент, причина внешнего воздействия на самолет ( поражение ракетой ) составляет 50%. И это достаточно много, чтобы смотреть на ситуацию с подозрением и указать на случайностей номер 1.
Самолет падает на территории Ирана.
На сегодня в мире существует много горячих точек, но самые крупные из них, к которым прикуто внимание всего международного сообщества - это Украина, Сирия-Ливан, Иран.
По сути, мы уже связаны с Ираном, как одна из вероятных точек, где по мнению многих международных аналитиков, может начаться третья мировая война.
Крушение самолета украинских авиалиний связывает наши страны еще и расследованием этой трагедии. И слово нашей группы следователей может очень сильно повлиять на дальнейшие действия в Иране. По сути, мы становимся игроком и на поле другой горячей точки в мире.
Допустим это совпадение.
Идем дальше.
Перед крушением боинга, в Оман, где прибывает президент Украины, прилетает борт медведчука.
После крушения борт вылетает в москву.
Медведчук - это коммуникатор )(уйла с украинской властью. И, возможно кто то и считает совпадением, что этот коммуникатор на денек залетел туда же, где и отдыхает президент Украины, а после просто так полетел на отчет в москву, но вот в этой «случайности» у меня нет сомнений, что между медведчуком и зеленским была встреча. Хотя, вы можете считать это случайностью.
Отмечаем хронологию случайных совпадений:
1. Медведчук прилетает туда, где отдыхает Зеленский.
2. Борт украинских авиалиний терпет крушение. Мы, автоматически, становимся игроком в Иранско/ русских VS США отношений.
3. Медведчук вылетает с Омана в москву.
Слишком много случайных совпадений сконцентрированных в одной точке в одном месте.
Ситуацию «случайных совпадений» прояснил бы ответ Зеленского на вопрос : «Была ли встреча с медведчуком?», «если была, то , что на ней обсуждалось?». Но, вряд ли мы услышим ответы на эти вопросы. Даже с учетом того, что они прояснили бы многое в крушение самолета МАУ. Тем более, если причиной крушения будет поражение от ракеты.
Зараз на годиннику сьома вечора. З моменту заяви пройшло 11 годин.
Увага, питання. Де Президент?
7 січня літак Медведчука вилетів з Києва до Оману.
Сьогодні цей же літак повіз когось з Оману в Москву, і приземлився в Москві 5 годин тому.
Щойно цей літак привіз когось з Москви до Києва.
Ми вам зараз задамо риторичне запитання: "А кого це він привіз по дорозі з Оману в Київ з посадкою в Москві"?
Лінки на трекінги польотів:
Київ-Оман (7 січня): https://www.radarbox24.com/d…/registration/T7-GEM/1376290420
Оман-Москва (8 січня):
https://www.radarbox24.com/d…/registration/T7-GEM/1376652241
Повернення до Києва:
https://www.radarbox24.com/data/registration/t7-gem
Як завжди.
Воюють з Порошенком.
Она им картоху чистила)))
2. "следователи пришли к ней с обыском в другую квартиру"
Интересно живёт медсестра!
Бо, Какаяразнітца™.
Чому Яна раділа у телефонній розмові, що його не знайшли? Якщо цей "набір" містить заборонені для зберігання поза визначених місць вибухові речовини чи зброю, то чи заарештовано власника?
Яка справа, такі й виправдання.
Снимает блок - в одной комнате спит, в другой гостей встречает.
"В общежитии живет много людей" - манипуляция!
И да, к слову - в данном контексте(расследование убийства с помощью взрывного устройства) правильно говорить: нашли не "сумку сапера", а "сумку подрывника."
Ну конечно.. не мое... подкинули.. первый раз вижу... хотел отнести сдать, но не успел... У одного бомбы, мины у другого гранаты.. и кто-то еще пытается говорить, что они не виноваты.
БАС-110,ЭДП-8 и мыло ??
Нагла і цинічна брехня!