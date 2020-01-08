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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
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Все про:адвокат (709) сапер (16) Дугарь Яна (21)

 "Набір сапера", який знайшли вдома у Дугарь, належав іншій людині, - адвокат

Яна Дугарь знімає блок у гуртожитку, в якому живе безліч військових. Рюкзак із необхідними саперові речами знайшли не у неї, а в сусідній, "гостьовій" кімнаті.

Про це заявив адвокат Дугарь Віталій Коломієць, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українську правду".

"Вона знімає блок гуртожитку. Гуртожиток, знаєте, є "двушки" і "трійки", де люди живуть по двоє - по троє. Багато військових Новомосковська, найближчих частин, знімають... І в цьому блоці, в іншій кімнаті, знайшли сертифікат сапера. Пригадуєте, на брифінгу вони говорили, ой, там саперна сумка, навіщо воно їй треба. Вони знайшли, кому належить це все", - сказав Коломієць.

За словами адвоката, виявлений сертифікат сапера видано на ім'я Андрія Кравцова.

Захисник стверджує, що сумка зі зброєю була не в кімнаті Дугарь, а в "гостьовій кімнаті".

Дивіться також: Убивство Шеремета: Апеляційний суд дозволив Дугарь змінити місце домашнього арешту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У телефонних розмовах, які раніше опублікувало слідство, дівчина розповідала знайомій, що слідчі прийшли до неї з обшуком в іншу квартиру, і тому, на щастя, не знайшли "набір сапера".

На запитання, чому Дугарь переживала, що у неї можуть знайти чужі речі, адвокат відповів, що ця телефонна розмова насправді тривала 40 хвилин, і поліція її змонтувала: "Вона не переживала, це так передається".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідчі хочуть зробити свою вигадку сильнішою, використовуючи додаткові докази, - адвокат Дугарь пояснив її відмову від участі в експерименті

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168821
 
 
 Топ коментарі
 
Тріщить по швах..
А бубочка власноруч обвинуватив цих людей у вбивстві.
Зате фуйлу ручку тиснув, з НР вітав. І не огидно було з вбивцею люб'язнічати...
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та шо ж такоє! облом за обломом у зєльоних!
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это как бы у меня нашли "набор арабского делателя ядерных бомб ++ еще и термоядерных".
они смеются там али как? Аваков...... ээээ ну ладно, ты крут(ствол к виску делает круто)
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Ну так пойди админу пожалуйся, тебе же не привыкать.
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Так шо, петики? Пора уже действовать! Хорош трындеть!
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Відмітився, лахто? Гадав що хтось повірить що ти малорос-бидлозебіл?
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Лет 10 сидеть придется по-любому, хоть виновата хоть нет...Новые времена, новые сакральные жертвы. Режимы укрепляются на жестокости к невиновным жертвам
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Согласен, тебя бы, питорка, лет так на 10 засадить
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Не совсем понял вашЮ мИсль: тебе, ипаньку, не хочется на зону? ))
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Еще скажите что это были кухонные принадлежности, удобнейшая весчь бомбажные консервные банки вскрывать "Набор сапера", который нашли дома у Дугарь, принадлежал другому человеку, - адвокат - Цензор.НЕТ 2492 потому тама её отпечатки!!!
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Тріщить по швах..
А бубочка власноруч обвинуватив цих людей у вбивстві.
Зате фуйлу ручку тиснув, з НР вітав. І не огидно було з вбивцею люб'язнічати...
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Це безпринципна істота, шоумен який заробляє гроші на крові. Його серіал Свати - це так і є. В порушення закону зняли заборону на в'їзд і вивели з чорного списку добронравова, який разом із охлобистіним закликав вбивати - вішати хохлів, і все - гроші рікою і кишені течуть.
А пуйло друг - звісно.. це як мрія що стала реальністю. Раніше в саунах доводилось розважати такого роду істеблішмент, а тут - ручку дають потиснути. Тьфу..
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Це буває, коли клоун -шахіст, сідає грати з шахістом-шахістом.
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Який гуртожиток, зешмарклі верещали що в них по вісім маєтків.
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На вопрос, почему Дугарь переживала, что у нее могут найти чужие вещи, адвокат ответил, что этот телефонный разговор на самом деле длился 40 минут, и полиция его смонтировала

Дальше можно не читать. Стелил гладко, но до конца связать не сумел, пришлось применить элементарные "какой каселек" и "вы все врети".
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Это какой-то позор для Собакова! "Набор сапера", который нашли дома у Дугарь, принадлежал другому человеку, - адвокат - Цензор.НЕТ 1989 А Бубочка, примазанный Пинкертонами , весь в фекалиях "Набор сапера", который нашли дома у Дугарь, принадлежал другому человеку, - адвокат - Цензор.НЕТ 1989
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У малышей в детском саду и то мысли связанней.
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Це показова справа для всіх. Проковтне суспільство зшиту білими нитками підозру Дугарь, Антоненку і Кузьменко - значить далі будуть діяти більш зухвало.
Як сказав барига Оманський - агресивна меншість заважає працювати...
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На жаль 73% відсоткам пісяють в очі - а для них це роса Божа. Я поки що не бачу світла в кінці тунелю.
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Ваню, в тебе щось негаразд з логікою: якшо вже й пісяють в очі як ти стверджуєш, то всім 100%, себто тобі також. Так що не гай часу та йди прокапай оченята ))
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В мене з логікою все ок. Я, на відміну від 73% бачу, що в нас не президент, а прокацапська курва.
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Серьйозно Медведчуківській аероборт?
А пруф?
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знайду, викину, вчора цей борт вилетів в Оман за зє, мендельша тілібомкає нам про негайне повернення ***********.
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дебил, каким образом Зе оказался на лайнере медведчука? По твоему с Омана в сутки может вылетать только 1 борт, логика обезьяны прям, ты скажи что Зе еще на маршрутке приехал
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де що знайшов

Оновлено: 18:30 Літак, про який ми писали, повернувся у Київ і здійснив посадку близько 18:27 в аеропорту Жуляни. Таким чином, повний маршрут: Мускат(Оман)-Москва(РФ)-Гомель(Білорусь)-Київ(Україна) . Хто на борту - поки залишається загадкою.
Літак з хвостовим номером T7-GEM, що базується у Жулянах, прилетів у столицю Оману Мускат 7 січня увечері. Сьогодні цей самий літак прилетів о 15-00 (по Києву) з Муската в Москву, і жартівники вже встигли зробити припущення: на борту в якості заручника перебуває Зеленський.
Три роки тому у Медведчука був Фалькон-900 з хвостовим номером P4-GEM. Останні три букви може вибирати власник, тому не дивно, що старий номер схожий на новий T7-GEM, яким зараз позначено значно дорожчий бізнес-джет Гольфстрім-6.
Якщо серйозно, то імовірність випадкового польоту цього літака в Оман одночасно з перебуванням там Зеленського, практично дорівнює нулю. Хто прилетів на цьому літаку, і навіть більш важливо, хто полетів на ньому сьогодні у Москву - залишається відкритими питаннями.Для перевірки маршрутів перельоту T7-GEM ми використовували сервіс
radarbox2 - який, на відміну від більш відомого FlightRadar24, не приховує інформацію про бізнес-джети (принаймні, поки що).
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я не знаю яким чином дебіл опинився на літаку медведчука. до речі, а де борт номер 1? підкажеш? і чого до ціх пір зє бєдуїна немає в Україні....
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ты не знаешь и никто не знает, потому что эта херня существует только в твоей больной головушке. Зе полетел в Оман рейсовым самолетом, рейсовым самолетом же и вернулся.
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якщо я не правий я вибачусь. ну і ти готовся вибачатися.
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о чем мне извиняться? я не занимаюсь лживыми порочащими заявлениями
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Не на что тут смотреть, и вообще за клевету нужно отвечать по закону. Мне очень жаль что тебе это с рук сойдет.
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Вадим Лабас.
За последние шесть лет я разучился верить в случайности. То есть, я вполне допускаю возможность совпадения одного случая, но абсолютно не принимаю совпадение нескольких, на первый взгляд не связанных между собой, случайностей.
Мы не знаем точной причины крушения боинга МАУ. И узнаем о причине возможно через неделю. Но даже по официальной версии, на данный момент, причина внешнего воздействия на самолет ( поражение ракетой ) составляет 50%. И это достаточно много, чтобы смотреть на ситуацию с подозрением и указать на случайностей номер 1.
Самолет падает на территории Ирана.
На сегодня в мире существует много горячих точек, но самые крупные из них, к которым прикуто внимание всего международного сообщества - это Украина, Сирия-Ливан, Иран.
По сути, мы уже связаны с Ираном, как одна из вероятных точек, где по мнению многих международных аналитиков, может начаться третья мировая война.
Крушение самолета украинских авиалиний связывает наши страны еще и расследованием этой трагедии. И слово нашей группы следователей может очень сильно повлиять на дальнейшие действия в Иране. По сути, мы становимся игроком и на поле другой горячей точки в мире.
Допустим это совпадение.
Идем дальше.
Перед крушением боинга, в Оман, где прибывает президент Украины, прилетает борт медведчука.
После крушения борт вылетает в москву.
Медведчук - это коммуникатор )(уйла с украинской властью. И, возможно кто то и считает совпадением, что этот коммуникатор на денек залетел туда же, где и отдыхает президент Украины, а после просто так полетел на отчет в москву, но вот в этой «случайности» у меня нет сомнений, что между медведчуком и зеленским была встреча. Хотя, вы можете считать это случайностью.
Отмечаем хронологию случайных совпадений:
1. Медведчук прилетает туда, где отдыхает Зеленский.
2. Борт украинских авиалиний терпет крушение. Мы, автоматически, становимся игроком в Иранско/ русских VS США отношений.
3. Медведчук вылетает с Омана в москву.
Слишком много случайных совпадений сконцентрированных в одной точке в одном месте.
Ситуацию «случайных совпадений» прояснил бы ответ Зеленского на вопрос : «Была ли встреча с медведчуком?», «если была, то , что на ней обсуждалось?». Но, вряд ли мы услышим ответы на эти вопросы. Даже с учетом того, что они прояснили бы многое в крушение самолета МАУ. Тем более, если причиной крушения будет поражение от ракеты.
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случайностям абсолютно посрать насколько вы считаете их маловероятными. Если вероятность события > 0 оно рано или поздно произойдет.
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Пруфов что в том самолете летит Зеленский так понимаю не будет, ведь подбарыжники любое соевое дерьмо сожрут не задумываясь.
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О 8 ранку Офіс президента України заявив, що Зеленський перервав поїздку в Оман і термінового повертається до Києва. Тривалість польоту близько 5 годин.
Зараз на годиннику сьома вечора. З моменту заяви пройшло 11 годин.
Увага, питання. Де Президент?
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а что он не отчитался перед тобой где сейчас? Какой ужас. Он точно в москве, да-да. А может быть даже на марсе. Все же логично, если през не отчитался перед тобой то он в москве. Это же логично. Абсолютно
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а де бубочка вештається, підкажеш?

7 січня літак Медведчука вилетів з Києва до Оману.
Сьогодні цей же літак повіз когось з Оману в Москву, і приземлився в Москві 5 годин тому.
Щойно цей літак привіз когось з Москви до Києва.
Ми вам зараз задамо риторичне запитання: "А кого це він привіз по дорозі з Оману в Київ з посадкою в Москві"?
Лінки на трекінги польотів:
Київ-Оман (7 січня): https://www.radarbox24.com/d…/registration/T7-GEM/1376290420
Оман-Москва (8 січня):
https://www.radarbox24.com/d…/registration/T7-GEM/1376652241
Повернення до Києва:
https://www.radarbox24.com/data/registration/t7-gem"Набір сапера", який знайшли вдома у Дугарь, належав іншій людині, - адвокат - Цензор.НЕТ 3961
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Не подкинули, а подарили, особенно квартиру.
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а кому принадлежит, а? назовите. и вообще это роутер.
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Один очень хороший адвокат сумел доказать, что убивать людей не так уж плохо!
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Аваківська падаль деградує шаленими темпами..."не лох" ти це знаєш? Що несеш відповідалність за сабакова.."немає різниці" може?
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"Она снимает БЛОК" и в "этом БЛОКЕ" то есть в помещении которое она снимает найден набор сапера у медсестры. Похоже Коломиец уже противоречит сам себе и просто пытается навести как можно липового шума, ибо никаких аргмуентов в защиту у него нет.
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Не исключено что рюкзак могли ,,забыть,, и сами менты так как только они кого то ловят то сразу находят ,,джентельменский,, набор,оружие,деньги и наркотики.И еще ни разу не было чтоб у бандюка нашли что-то одно.
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А де нацжони? В рот гівна набрали і чекають?!
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Де нацжони?
Як завжди.

Воюють з Порошенком.
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Соседка случайно оказалась сапером. Держите меня. "Набор сапера", который нашли дома у Дугарь, принадлежал другому человеку, - адвокат - Цензор.НЕТ 6651
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Вот же незадача и набор сапёра не её)))
Она им картоху чистила))) "Набор сапера", который нашли дома у Дугарь, принадлежал другому человеку, - адвокат - Цензор.НЕТ 2450
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оні, навєрноє, імєлі ввіду "набор сЄпара"...
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Нашедшего просят дать копняка, шоб летел минимум до Ростова.
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У одного боевая мина с вычищенным взрывным веществом, но это то ли роутер, то ли учебная мина. У другой набор сапёра, но то ли не её, то ли в другой комнате был, где живёт куча мужиков... Удивительно.
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"Набор сапера", который нашли дома у Дугарь, принадлежал другому человеку, - адвокат" - интересно, Авако-рюкзак сам придумал эту дурку, чтобы остаться у кормушки, или его крышует Лицедей, конечно, не хочется в это верить, пока Вовчик сильно не запачканный, есть много проколов, но не коллаборантских, про путинских, на грани фола.
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1. "Яна Дугарь снимает блок в общежитии" Вы в курсе, что из себя представляет блок в общежитии?
2. "следователи пришли к ней с обыском в другую квартиру"

Интересно живёт медсестра!
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Просто офісний кієвскій планктон, не розрізняє між: « снімаєт блок в общежитіі", і снімаєт КОМНАТУ в блокє общежитія".
Бо, Какаяразнітца™.
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Заарештували за те, що замість аваківського рюкзака користується іншою сумкою.
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т.е. если у меня дома найдут ядерную бомбу, но она принадлежит другому челу, то все ок? Ну ок.
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Що ж було у тому "наборі сапера"?
Чому Яна раділа у телефонній розмові, що його не знайшли? Якщо цей "набір" містить заборонені для зберігання поза визначених місць вибухові речовини чи зброю, то чи заарештовано власника?
Яка справа, такі й виправдання.
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На кого адвокат рассчитывает - на полных идиотов?!
Снимает блок - в одной комнате спит, в другой гостей встречает.
"В общежитии живет много людей" - манипуляция!
И да, к слову - в данном контексте(расследование убийства с помощью взрывного устройства) правильно говорить: нашли не "сумку сапера", а "сумку подрывника."
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принадлежал другому человеку...

Ну конечно.. не мое... подкинули.. первый раз вижу... хотел отнести сдать, но не успел... У одного бомбы, мины у другого гранаты.. и кто-то еще пытается говорить, что они не виноваты.
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А все же не ясно, зачем зе бил летал к )(уйлу?
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А что в наборе? УМИВ -2, лопатка, нож, кисть, плоскогубцы-кусачки,провода ,
БАС-110,ЭДП-8 и мыло ??
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Так що, 3,5 года лежить в сумці той набор сапьора? І не погиржавів?
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Отак прийшла з убійства, кинула і хай лежить, чи як?
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