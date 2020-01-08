EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Економіка
  3052  68
Все про:НБУ (498) золотовалютний резерв (14)

 Золотовалютні резерви України досягли семирічного максимуму і становлять $25,3 млрд, - НБУ

За підсумками 2019 міжнародні резерви України зросли на 22% і на 1 січня 2020 становили $25,3 млрд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.

"Такий обсяг резервів не тільки перевищив останній прогноз Національного банку (23 млрд дол. США в еквіваленті, згідно з Інфляційним звітом за жовтень 2019), а й досяг семирічного максимуму - востаннє більший від вищезгаданого обсяг був зафіксований ще в грудні 2012 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що збільшити міжнародні резерви в цілому на $4,5 млрд за рік Національному банку вдалося завдяки збереженню сприятливої ​​ситуації на валютному ринку, яка обумовлена ​​подальшим прискоренням економічного зростання і стійким припливом іноземного капіталу в країну.

Читайте також: Коли мене обрали Президентом, Україна була на межі банкрутства і ніхто не вірив, що вона виживе, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168820
 
   
 Топ коментарі
 
Петики, а шо так слабо? Такая зрада, прелесть!
 показати весь коментар
 
Петики сейчас начнут вовсю ̶в̶и̶н̶и̶т̶ь̶ восхвалять папыредныков. Это у них тактика такая - любая хорошая новость на сегодня это заслуга папередныков. А уж если плохая - тогда геть Зеленского.
 показати весь коментар
 
дурындло соевое если бы мальдивский марадер не крал то эти запасы былибы в пять раз больше
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Не суетись под клиентом.От этого бабла нам ни холодно не жарко.Для бубочки может еще и не хватит Золотовалютные резервы Украины достигли семилетнего максимума и составляют $25,3 млрд, - НБУ - Цензор.НЕТ 3879
 показати весь коментар
 
 
понабрались долгов,что Тузик блох - и зебилам впаривают как досягнення..
 показати весь коментар
 
 
то ли дело Томос! Вот он согрел, обул, накормил и напоил!
 показати весь коментар
 
 
Вот цены бы достигли семилетней давности да и курс бакса,тогда можно было бы и хвастаться.
 показати весь коментар
 
 
Сокращение резервов НБУ в данном году в значительной степени было связано с желанием удержать курс нацвалюты накануне парламентских выборов 2012 года. Достигнув своего максимума в 2010 году, золотовалютный запас начал последовательно сокращаться, достигнув отметки 23 млрд 148 млн 800 тыс. долл. по состоянию на 1 июля 2013 года. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/groshi/zolotovalyutnye-zapasy-ukrainy-v-2013-godu-rekordno-upali-314019.html Долгов набрались как ***** блх .А резерв за 7 лет увеличелся на пару лярдов
 показати весь коментар
 
 
...благодаря сохранению благоприятной ситуации на валютном рынке,...
Только лох или нищеброд может уверовать о такой ситуации.
 показати весь коментар
 
 
"..... благодаря сохранению благоприятной ситуации на валютном рынке, которая обусловлена дальнейшим ускорением экономического роста ........." Источник: https://censor.net.ua/n3168820

Ускорением чего и где????
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
єкономического роста в Украине
 показати весь коментар
 
 
А что свидетельствует о росте экономики? Падение пром производства на 7,5 %? или недопоступления таможенных платежей 11 %?
 показати весь коментар
 
 
Як митні платежі можуть служити оцінкою росту економіки?
 показати весь коментар
 
И какой рост при 8 % падения промпроизводства?
 показати весь коментар
 
 
і тут панамську мародерову банду Зеленський знищив
 показати весь коментар
 
 
мальдивский рошеновский барыга так сильно крал, что аж оставил после себя рекордные золото-валютные резервы. но ниче, оманский ишак уже нашел куда слить золотишко малоросов.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
дурындло соевое если бы мальдивский марадер не крал то эти запасы былибы в пять раз больше
 показати весь коментар
 
 
А є докази або хоча б орієнтири того де і скільки він вкрав? Ну, звичайно, якщо це не пусті слова людини, яка повторює дурниці без підстав.
 показати весь коментар
 
 
коенчно эти доказы есть в материалах уголовных дел заведенных на марадера.
 показати весь коментар
 
Ватный татаромордовский лахтинский длбб, где дела,в твоих ватных 2х половинках грецкого ореха вместо мозга ,животное?
 показати весь коментар
 
 
Твое новое имя марадер былибы, тупень)
Так пишет обычно быдло - электорат Зеленского)
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Петики, а шо так слабо? Такая зрада, прелесть!
 показати весь коментар
 
 
Петики сейчас начнут вовсю ̶в̶и̶н̶и̶т̶ь̶ восхвалять папыредныков. Это у них тактика такая - любая хорошая новость на сегодня это заслуга папередныков. А уж если плохая - тогда геть Зеленского.
 показати весь коментар
 
 
Так, це відсотків на вісімесят інерція попереднього уряду і дипломатії. Дії Зеленського і команди будуть помітні через рік-два. До того часу я б не дуже його критикував або хвалив, чого і всім бажаю.
 показати весь коментар
 
 
Что зебил, знаешь, как обстоят дела и пытаешьтся первым написать зерню? Звр росли и раньше. Просто сейчас зебилы занимают в гривне, под высокие проценты. Потому что и гос долг вырос, на эти же суммы. Это я молчу про то, что экономика инертна. Хотя про попередников ты сам начнешь кричать уже через год, когда надо будет отдавать долги уже по кредитам зеленой плесени с высокими процентами.
 показати весь коментар
 
 
И кстати, те 3 милиларда с рашки - это тоже зеленая плесень выиграла?
 показати весь коментар
 
 
У кого ети резервы? Кому от них легче? Ети резервы сегодня есть завтра нету. Как только нашим гастарбайтерам перекроют вьезд в ЕС на зароботки сразу Украина окажется на самом дне еволюции. Потому что у нас ничего не строится и ничего не работает.
 показати весь коментар
 
 
а долг государственный у нас тоже на максимуме и там уже он размером с пол ВВП годового.
 показати весь коментар
 
 
борг біля 78-79 млрд
але із боргом зараз багато країн світових лідерів економіки.
 показати весь коментар
 
 
ті лідери можуть віддавати ...у їх є виробництво ...а тут що ...ЗЕМЛЯ яку хочуть продати ...а що далі ...ляді продавати будете ...******** ?
 показати весь коментар
 
 
в следующем году по гос долгу нужно 10 миллиардов долларов вроде возвращать.
 показати весь коментар
 
Результати роботи Порошенка і Гройсмана, які приписують собі зелені невігласи і довбойоби.
 показати весь коментар
 
 
ага твої мародери також і про масштабні ремонти доріг говорили а реально тупо крали, а при Зеленському зараз реально можна без ям їздити дорогами міжнародного значення по Україні
 показати весь коментар
 
 
возрастание резервов было, правда резервов самого пети)
 показати весь коментар
 
 
Это и есть наследие Петра. Он принял страну со 100 с небольшим тисячами гривен на счету.
 показати весь коментар
 
 
Зелебобики радуются как дети тому, что их "гениальное" правительство нагребло ОВГЗ как ***** блох, что искусственно укрепило гривню и дало возможность НБУ не тратить валюту на удержание курса. Но этот когда этот допинг закончится, ЗВР начнут таять с огромной скоростью, или гривня превратится в купон.
 показати весь коментар
 
 
так зебилам пофиг, им не понять что и как откуда берется-для этого мозг нужен, а не зеленая жижа в голове. потом эти баксы продадут,что бы вернуть овгз, такая себе торговля, какой рост экономики, нихера не работает-последние предприятия распродают коломойскому под шумок....
 показати весь коментар
 
 
Хоть бы там ещё золото было... А то уже были прецеденты....
Золото в одесском хранилище Нацбанка подменили свинцом
https://dumskaya.net/news/zoloto-v-odesskom-hranilische-nacbanka-podmenili-041983/
 показати весь коментар
 
В Украине ГОЛОД! ВЫ цены видели на картошку, а у 70% пенсионеров пенсия 1600 грн, а коммуналка!
 показати весь коментар
 
 
У 70% пенсів, кажеш? Щось мені ця цифра нагадує...
 показати весь коментар
 
"резерви" які Україна ніяк не може використати без "одобрямс" від соресоподібних "кредиторів" але за які справно сплачує відсотки ...побьєда ...лядь ... КАЗЛИ платять "бідним" РАНТЬЄ за нічого
 показати весь коментар
 
После прихода Коломойского к власти Иван Петрович Сидоров предполагал получение кредитов от соросов -рокфеллеров на 5-8 млрд на условиях лучших условий МВФ для пиара Зеленского. Но не предполагал что это плохо. /Что касается причин невыполнения доходной части госбюджета, то премьер назвал укрепление гривни. -Есть недопоступления в госбюджет, ряд программ до конца года не будет профинансирован, - Гончарук . 18.12.19/ Провал бюджета: Кабмин остановил финансирование строительства по всей стране.19.12.19/ К тому же и цены выросли.
 показати весь коментар
 
Вы все врети, врети!!!11! Зе и ко все украли и вывезли с каломойским все в Швейцарию!

Золотовалютні резерви України досягли семирічного максимуму і становлять $25,3 млрд, - НБУ - Цензор.НЕТ 1628
 показати весь коментар
 
 
Вот это уже просто не укладывается у меня в Голове.

А теперь внимание, Друзья.
Как оказалось, сотрудники аппарата ГОСУДАРСТВЕННОЙ компании НАК "Нафтогаз" получают... 3 МИЛЛИАРДА 500 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН В ГОД.
Еще раз повторяю... 3 МИЛЛИАРДА 500 МИЛЛИОНОВ.
Вы только вдумайтесь в эту фантастическую Цифру.
На содержание всего-навсего нескольких десятков человек, уходят такие КОЛОСАЛЬНЫЕ Деньги.
Пока Украинские пенсионеры не живут а выживают, пока учителя и врачи получают жалкие копейки, пока в нашем государстве идёт война и царит разруха, кучка избранных персонажей наслаждаются неимоверной роскошью и Богатством.
Я в очередной раз хочу обратиться к нашей новой Власти.
Ребята, разве вы не видете, что происходит Вокруг?
Разве вы считаете, что это вполне Нормально?
Нет. Это совсем Ненормально.
Поэтому я считаю, что пришло самое время заканчивать со всем этим Беспределом.
Ведь терпение Украинского народа, может лопнуть в любой Момент...
Золотовалютні резерви України досягли семирічного максимуму і становлять $25,3 млрд, - НБУ - Цензор.НЕТ 4372
 показати весь коментар
 
При Порошенко остановлены ЗАЗ, МеМЗ, ЛуАЗ, КМЗ и выпускались ВАЗы как "Богданы". При Зеленском ВАЗы начали делать как ЗАЗы. Спасаем русский автопром.
ЗАЗ снова возвращается на рынок: выпущена тестовая партия легковушек Lada
 показати весь коментар
 
Подбарыжники конечно же сейчас расскажут, что это только заслуга банды соевых мародеров во главе с циничной барыгой и Зеленский тут конечно же не при чем. А вот недовыполненый бюджет в этом виноват только Зеленский.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору