 Золотовалютні резерви України досягли семирічного максимуму і становлять $25,3 млрд, - НБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.
"Такий обсяг резервів не тільки перевищив останній прогноз Національного банку (23 млрд дол. США в еквіваленті, згідно з Інфляційним звітом за жовтень 2019), а й досяг семирічного максимуму - востаннє більший від вищезгаданого обсяг був зафіксований ще в грудні 2012 року", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що збільшити міжнародні резерви в цілому на $4,5 млрд за рік Національному банку вдалося завдяки збереженню сприятливої ситуації на валютному ринку, яка обумовлена подальшим прискоренням економічного зростання і стійким припливом іноземного капіталу в країну.
Только лох или нищеброд может уверовать о такой ситуации.
Ускорением чего и где????
Так пишет обычно быдло - электорат Зеленского)
але із боргом зараз багато країн світових лідерів економіки.
Золото в одесском хранилище Нацбанка подменили свинцом
https://dumskaya.net/news/zoloto-v-odesskom-hranilische-nacbanka-podmenili-041983/
А теперь внимание, Друзья.
Как оказалось, сотрудники аппарата ГОСУДАРСТВЕННОЙ компании НАК "Нафтогаз" получают... 3 МИЛЛИАРДА 500 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН В ГОД.
Еще раз повторяю... 3 МИЛЛИАРДА 500 МИЛЛИОНОВ.
Вы только вдумайтесь в эту фантастическую Цифру.
На содержание всего-навсего нескольких десятков человек, уходят такие КОЛОСАЛЬНЫЕ Деньги.
Пока Украинские пенсионеры не живут а выживают, пока учителя и врачи получают жалкие копейки, пока в нашем государстве идёт война и царит разруха, кучка избранных персонажей наслаждаются неимоверной роскошью и Богатством.
Я в очередной раз хочу обратиться к нашей новой Власти.
Ребята, разве вы не видете, что происходит Вокруг?
Разве вы считаете, что это вполне Нормально?
Нет. Это совсем Ненормально.
Поэтому я считаю, что пришло самое время заканчивать со всем этим Беспределом.
Ведь терпение Украинского народа, может лопнуть в любой Момент...
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