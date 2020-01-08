 У Луцьку з вікна сьомого поверху випали дві 15-річні дівчини, одна з них загинула, - Нацполіція (оновлено)

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Попередньо встановлено, що дівчата, перебуваючи в квартирі, яка розташована на сьомому поверсі багатоповерхівки, вийшли на балкон. Після чого одна з дівчат, жартуючи, почала нахилятися через перила. Вона не втримала рівновагу і почала падати. Інша дівчина схопила її за ноги, намагалася врятувати, однак не впоралась і випала вслід за нею.

"Внаслідок падіння одна дівчина загинула, іншу госпіталізували у відділення реанімації", - йдеться в повідомленні.

Постраждалі - мешканки Луцького району та Вінницької області.

Читайте також: Чоловік намагався вчинити самогубство, зістрибнувши із даху з 4-річною донькою, на Київщині, - ДСНС. ФОТО

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 (з відміткою нещасний випадок) Кримінального кодексу України.