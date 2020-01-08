 У Луцьку з вікна сьомого поверху випали дві 15-річні дівчини, одна з них загинула, - Нацполіція (оновлено)

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Попередньо встановлено, що дівчата, перебуваючи в квартирі, яка розташована на сьомому поверсі багатоповерхівки, вийшли на балкон. Після чого одна з дівчат, жартуючи, почала нахилятися через перила. Вона не втримала рівновагу і почала падати. Інша дівчина схопила її за ноги, намагалася врятувати, однак не впоралась і випала вслід за нею.
"Внаслідок падіння одна дівчина загинула, іншу госпіталізували у відділення реанімації", - йдеться в повідомленні.
Постраждалі - мешканки Луцького району та Вінницької області.
Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 (з відміткою нещасний випадок) Кримінального кодексу України.
помню как моего колбасило в 11-12 классе, то он поголодать решил с месяц жестко так, то в Алабаму (почему туда до сих пор не знаю) к кришнаитам сьездить, посмотреть шо там у них, мы уже не знали куда деться от всех етих закидонов.
І одній такі- помилася, вдягла красиву білизну і біле пишне плаття, після чого пігулок наковталася- я в подробицях все пояснив. І запитав, як вона думає, мені було б приємно везти її, обісрану з ніг до голови, в морг на розтин?
Треба було бачити як вона червоніла.
Думаю это интернет, соцсети и приём разных наркотических веществ так действуют на них .
Раньше воспитание было строже и было реально физически чем заняться .
А сейчас только тупят в компе - либо полный инфантилизм , либо экстрим на грани .
Интересно кто-то видел , что произошло ?, что такие умозаключения.
1. Два кадра по пьяни полезли на крышу общаги и свалились оттуда. Уровень 10 этажа.
Упали на крышу входа в подвал (под углом которая).
Оба остались живы. И даже не особо побились. Пьяные были вусмерть потому что..
2. девочка первокурсница. Несчастная любофф. Пошла вешаться в ванную.
Мы в комнате напротив расписываем пульку. Прибегает подружка. Охи-ахи.
Пошли смотреть.
И таки повесилась на бельевой веревке. Но пальцы ног на полу. Посинела, слюну пустила, но живая же.
Приподняли, очнулась - снова опустили. Подержали.
От веревки на шее конкретный уже кровоподтек - сняли, налили холодной воды в ванную, откачали.
А как в себя пришла - объяснили, что к чему.
Потом больше не вешалась. Через пару лет вышла замуж, детей нарожала. Кума у одногруппника.
Дурь эта малолетняя бабья..