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 У Луцьку з вікна сьомого поверху випали дві 15-річні дівчини, одна з них загинула, - Нацполіція (оновлено)

У Луцьку (Волинська область) з вікна сьомого поверху випали дві 15-річні дівчинки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Попередньо встановлено, що дівчата, перебуваючи в квартирі, яка розташована на сьомому поверсі багатоповерхівки, вийшли на балкон. Після чого одна з дівчат, жартуючи, почала нахилятися через перила. Вона не втримала рівновагу і почала падати. Інша дівчина схопила її за ноги, намагалася врятувати, однак не впоралась і випала вслід за нею.

"Внаслідок падіння одна дівчина загинула, іншу госпіталізували у відділення реанімації", - йдеться в повідомленні.

Постраждалі - мешканки Луцького району та Вінницької області.

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Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 (з відміткою нещасний випадок) Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168818
 
 
 Топ коментарі
 
Вони думають що то красива і романтична смерть. Особисто я б понаставляв бігбордів із вмістом трусів тих хто викинувся з вікна багатоповерхівки. Весь вміст кишківника у суіцидників опиняється саме там.
І одній такі- помилася, вдягла красиву білизну і біле пишне плаття, після чого пігулок наковталася- я в подробицях все пояснив. І запитав, як вона думає, мені було б приємно везти її, обісрану з ніг до голови, в морг на розтин?
Треба було бачити як вона червоніла.
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Не знаю, ця зараза дуже поширена серед підлітків, стрибати з висотних будинків, певне в кожній області є такі випадки.
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Не знаю, ця зараза дуже поширена серед підлітків, стрибати з висотних будинків, певне в кожній області є такі випадки.
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есть такое, но сегодня просто какой то мрак с новостями, одного подпалили, другого изнасиловали, тут девченки - 15 лет, ничего в жизни еще не видели...
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У нас рік тому теж два хлопця стрибнули, один насмерть інший інвалідом став, 10-й клас.
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то такой возраст.
помню как моего колбасило в 11-12 классе, то он поголодать решил с месяц жестко так, то в Алабаму (почему туда до сих пор не знаю) к кришнаитам сьездить, посмотреть шо там у них, мы уже не знали куда деться от всех етих закидонов.
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А вы не знаете почему? Сегодня 8.01.2020 Посчитайте сумму всех цифр этой даты - будет число 13.
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Вони думають що то красива і романтична смерть. Особисто я б понаставляв бігбордів із вмістом трусів тих хто викинувся з вікна багатоповерхівки. Весь вміст кишківника у суіцидників опиняється саме там.
І одній такі- помилася, вдягла красиву білизну і біле пишне плаття, після чого пігулок наковталася- я в подробицях все пояснив. І запитав, як вона думає, мені було б приємно везти її, обісрану з ніг до голови, в морг на розтин?
Треба було бачити як вона червоніла.
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Да нифига не творится а нас зомбируют через соцсети да игры иначе как обяснить самоубийства подростков и неадекватное поведение вполне нормальных людей.Сколько только наездов на автомобилях в толпу,сколько вроде безпричинных расстрелов и поножовщины которые совершают вполне успешные и адекватные люди.
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синий кит или просто нет мозгов у подростков......
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15 років. Гормони зашкалюють, а мізків не більше ніж у 10...
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20-30 лет назад гормоны у подростков не зашкаливали ?...
Думаю это интернет, соцсети и приём разных наркотических веществ так действуют на них .
Раньше воспитание было строже и было реально физически чем заняться .
А сейчас только тупят в компе - либо полный инфантилизм , либо экстрим на грани .
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Выпали ? Какая-то странная формулировка ,особенно учитывая, что выпали вдвоём ..
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Действительно, а может это суицид ?
Интересно кто-то видел , что произошло ?, что такие умозаключения.
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іпать їх нада - зразу жить захочєцца!
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Відчини двері і чекай. Група уже виїхала.
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Та я так і зрозумів, раз вже тебе на дітей потягнуло.
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пітнацать лєт - це вполнє оформлєннийє женщіни
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Обычно так корупционеры и функционеры партии регионов выпадали.
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Естественный отбор, как это не прискорбно для родителей. Мать природа, не все доживают до старости, а многие и до пенсии. Когда за плечами большое кладбище из знакомых и друзей, начинаешь ценить каждую минуту сегодняшней никчемной жизни.
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Две истории из студенческой молодости (КПИ в начале 90-х).
1. Два кадра по пьяни полезли на крышу общаги и свалились оттуда. Уровень 10 этажа.
Упали на крышу входа в подвал (под углом которая).
Оба остались живы. И даже не особо побились. Пьяные были вусмерть потому что..

2. девочка первокурсница. Несчастная любофф. Пошла вешаться в ванную.
Мы в комнате напротив расписываем пульку. Прибегает подружка. Охи-ахи.
Пошли смотреть.
И таки повесилась на бельевой веревке. Но пальцы ног на полу. Посинела, слюну пустила, но живая же.
Приподняли, очнулась - снова опустили. Подержали.
От веревки на шее конкретный уже кровоподтек - сняли, налили холодной воды в ванную, откачали.
А как в себя пришла - объяснили, что к чему.
Потом больше не вешалась. Через пару лет вышла замуж, детей нарожала. Кума у одногруппника.
Дурь эта малолетняя бабья..
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Помню в подростковом возрасте очень сильно рисковал. Сейчас в ужасе.когда вспоминаю. Господь уберег! Дело в том,что за оценку риска отвечают лобные доли мозга. Они развиваются позже. Видимо что-то эволюционное. У тех,у кого задерживается на дольше, появляется тяга к экстриму. Все мы,конечно,восхищаемся,но они не ведают,что творят.
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