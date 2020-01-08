EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 За кордоном
  3249  26
Все про:газ (1121) Єврокомісія (312) Турецький потік (28) транзит газу (158)

 На "Турецький потік" поширять загальні правила "газової директиви", - Єврокомісія

Європейська Комісія застосовуватиме до європейської гілки "Турецького потоку" загальні енергетичні правила Євросоюзу, зокрема, положення, які передбачають обмеження щодо монопольної експлуатації газопроводів.

Про це у середу під час брифінгу для преси заявив речник Європейської Комісії з питань кліматичних змін та енергетики Тім Макфі (Tim McPhie), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Журналіст із Болгарії запитав Макфі щодо відповідності болгарської частини "Турецького потоку" так званому 3-му енергетичному пакету ЄС. Адже понад 90 відсотків потужностей цього газопроводу законтрактовано "однією компанією", - Газпромом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З 1 січня Болгарія отримуватиме російський газ в обхід України

"Дуже коротка відповідь. Єврокомісія відстежує ситуацію уважно, і ми будемо застосовувати відповідні правила ЄС у сфері енергетики до всіх трубопроводів на території ЄС без будь-якої дискримінації", - зазначив речник Єврокомісії.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у середу, 8 січня президенти Росії і Туреччини Путін і Ердоган запустили другу гілку газопроводу "Турецький потік". Ним російський газ в обхід України постачатимуть у Південну Європу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168816
 
   
 Топ коментарі
 
поздравляю,кацапня...значит уже не 30 а только 15 млрд остальное-танап
 показати весь коментар
 
может быть...только какой именно.там и азеры и туркмены захотят
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
поздравляю,кацапня...значит уже не 30 а только 15 млрд остальное-танап
 показати весь коментар
 
 
Согласно этим правилам в Танапе кацапы получат свой процент для перекачки
 показати весь коментар
 
может быть...только какой именно.там и азеры и туркмены захотят
 показати весь коментар
 
 
50% азеры, 50% - Грязьпром. У остальных пока нет возможности присоединиться к ТАНАПу.
 показати весь коментар
 
 
А навіщо Газпрому "присоединиться к ТАНАПу"?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Туркменов нет в ТАНАПе и не будет ещё долго. Согласно контракту с Китаем, весь туркменский газ уходит в Китай.
 показати весь коментар
 
Туркменів нема, але буде труба через Каспій. Про "весь газ" брєд.
 показати весь коментар
 
Ніби ніхто й не обіцяв їм винятків з 3-го ЕП для труб по території ЄС та Сербії. Насправді більше 15млрд м3 "вгрузять" - по Туреччині, Греції, Сх.Балканам розсують скільки захочуть через ТП, питання скільки дойде в Угорщину та Зах.Балкани й далі.
 показати весь коментар
 
турецкий поток видишь до какого пункта?а тем более голубой?а дальше правила ес

На "Турецький потік" поширять загальні правила "газової директиви", - Єврокомісія - Цензор.НЕТ 6055
 показати весь коментар
 
и вот еще

Европейская Комиссия будет применять к европейской ветви "Турецкого потока" общие энергетические правила Евросоюза, в частности, положения, предусматривающие ограничение монопольной эксплуатации газопроводов.Источник: https://censor.net.ua/n3168816
 показати весь коментар
 
мой провайдер не снял ) так что еще не Зрада ))
 показати весь коментар
 
ну а мой снял.
и почему мой пост удалили:
кого-то оскорбил или "секретную" информацию распространил?
 показати весь коментар
 
Да уж...дед ХУ оказался великим стратегом...
Труб натыкал...о выхлоп все тот же
 показати весь коментар
 
 
Газовая директива распространяется на трубопроводы в границах ЕС, поэтому ограничения не затрагивают Турецкий поток в полной мере, а только ту его часть, которая идет в Болгарию.
 показати весь коментар
 
Всё то, что ВЫХОДИТ из Турции - ведёт в Болгприю...
 показати весь коментар
 
2-га гілка призначена для поставок в ЄС.
 показати весь коментар
 
Анжелка вернется из кремля и будете нюхать... как миленькие...
 показати весь коментар
 
Заметка о том,что после драки только и остаёться размахивать кулаками!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору