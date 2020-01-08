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 Політика України
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Все про:історія (681) МЗС (1989) УПА (90) Цихоцький (14)

 У МЗС викликали польського посла Цихоцького і вказали на "контрпродуктивність публічної дискусії з внутрішніх українських питань"

Представники Міністерства закордонних справ України в ході бесіди з послом Польщі в Україні Бартошем Цихоцьким звернули його увагу на контрпродуктивність публічної дискусії з внутрішніх питань української політики в контексті зробленої заяви у зв'язку з вшануванням у країні 1 січня діячів УПА.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні міністерства, оприлюдненому в середу.

"Під час бесіди та у контексті обговорення факту спільної заяви Послів Республіки Польща та Держави Ізраїль від 2 січня увагу польського посла було привернуто до контрпродуктивності публічної дискусії щодо внутрішніх питань української політики", - зазначається в заяві.

Крім того, в МЗС України нагадали послу, що в ході контактів на вищому рівні керівництва України і Польщі домовлено про розбудову діалогу з історичних питань на експертному рівні, що потребуватиме додаткових зусиль, у т. ч. дипломатичних, у напрямку забезпечення конструктивної співпраці фахівців у сфері історичної пам‘яті.

"Домовлено про конкретні кроки у цьому напрямі", - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, 2 січня посли Польщі та Ізраїлю в Україні Бартош Цихоцький і Джоел Ліон зробили спільну заяву у зв'язку з вшануванням в Україні 1 січня діячів УПА. Посли заявили, що вважають образливим вшанування в Україні людей, які нібито "активно пропагували етнічні чистки", а також сказали, що очікують, що Київська міська державна адміністрація та Львівська обласна рада приєднаються до "пошуку правди" в цьому питанні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща та Ізраїль висловили протест проти відкриття пам'ятника Шухевичу в Івано-Франківську. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168811
 
   
 Топ коментарі
 
Этнические чистки? 13 из 15 официально признанных судом организаторов голодомара в Украине - этнические евреи. Вопросы есть? Закройте жевальники и молча кушайте хорошие украинские продукты... задрали вы уже своим нытьем. В Украине президент - еврей, меры городов - милионников - евреи, самая большая синагога в мире - в днепре... А вам все мало))) как всегда
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Кстати, для демонстрации ужасов волынской резни пшеки использовали фотографии убитых ними украинцев в Сахрыни.
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Ах как бомбит имперцев в обеих сторон
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Украине очень трудно будет объясняться по радикалам с сенаторами США.Грехемом и Мэрфи..А придётся. неминуче.
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Этнические чистки? 13 из 15 официально признанных судом организаторов голодомара в Украине - этнические евреи. Вопросы есть? Закройте жевальники и молча кушайте хорошие украинские продукты... задрали вы уже своим нытьем. В Украине президент - еврей, меры городов - милионников - евреи, самая большая синагога в мире - в днепре... А вам все мало))) как всегда
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Сколько сионистких центров в Украине? пан пшек не хочет указать?
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Троцький офіційно відмовлявся від традиційної єврейської культури і не вважав себе євреєм. Думаю що й решта революціонерів теж. Так що їхня діяльність була трагедією для обох народів, українського і єврейського. Не треба вважати що єврей та комуніст були синонімами. Але було б добре, якби ******* політики Ізраїлю офіційно засудили комунізм як деспотичну систему. Чи МЗС України зверталось до Ізраїлю з таким проханням?
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Кстати, для демонстрации ужасов волынской резни пшеки использовали фотографии убитых ними украинцев в Сахрыни.
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Соберите, млять, по 100 историков с каждой стороны и заприте их в высокой башне!
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шо это с нашим МИДом? На удивление адекватная реакция. Это пока нелоха в стране не было?
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До вахтерів будинку МЗС його запросили, і ці представники щось йому там сказали про контрпродуктивність дискусії.
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Холокост це німці й поляки. Голодомор - москалі та ті, що від Холокост потерпали. А винуваті, як завжди, українці...
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