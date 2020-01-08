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Все про:нагорода (574) Нацполіція (8768) Правоохоронні органи (603) Яровий (72) Клименко Ігор (13)

 39 поліцейських отримали нагороди за розкриття особливо тяжких злочинів. ФОТО

Співробітники оперативних підрозділів, слідчі, спецпризначенці і поліцейські охорони отримали нагороди за розкриття особливо тяжких злочинів.

Нагороди вручили перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий та Голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на управління комунікації Національної поліції.

"Кожен з вас проявив абсолютний професіоналізм, розкриваючи злочини особливої тяжкості. Дякую вам за сумлінне виконання службових обов’язків і за те, що ви завжди готові забезпечувати безпеку громадян та нашої держави в цілому", - сказав Яровий.

33 поліцейським вручили нагороди від МВС – нагрудні знаки "За відзнаку в службі", грамоти, подяки та нагородну зброю. Ще шестеро правоохоронців отримали подяки Голови Національної поліції України.

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"Такі нагороди поліцейські отримують за конкретні справи. Ви зробили великий особистий внесок у розкриття резонансних особливо тяжких злочинів. І завдяки проявленому професіоналізму та героїзму врятували не одне життя. Дякую вам за службу", - підсумував голова Нацполіції Ігор Клименко.

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39 поліцейських отримали нагороди за розкриття особливо тяжких злочинів 03
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39 поліцейських отримали нагороди за розкриття особливо тяжких злочинів 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168808
 
 
 Топ коментарі
 
За "раскрытие" дела Шеремета?
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За пытки и выбивание признания ?
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Аваков, Петушарий, Портнов и Коломойский работают вместе слаженно и чётко над деукраинизацией Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=JX8f8xQJfTA
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За это еще со временем наградят. Особенно если установят заказчика, а там мало-ли, может кому-то звязду героя придется снять...
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За 2 года эти долбаные пролицейские КОЗЛЫ не могут найти ТРИ смартфона украденные в КИРИЛОВКЕ не считая денег и т.д. Это не полиция ,это пи"""дарасия.
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Задача полиции не сколько раскрывать ,сколько предупреждать преступления а тут .... 39 полицейских получили награды за раскрытие особо тяжких преступлений - Цензор.НЕТ 1836 да и что они и как там раскрыли тоже большой вопрос ..
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большинству мусоров медали нужно не крепить на китель а примастыривать в лоб саморезом.
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да и что они и как там раскрыли тоже большой вопрос ..

Наверно Вилкула от штрафа спасли...
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А что там с расследованием перестрелки в Княжичах?
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Аваков, Петушарий, Портнов и Коломойский работают вместе слаженно и чётко над деукраинизацией Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=JX8f8xQJfTA
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Ну так у них і виходить. Кацапи вже пишуть що Україна більше не бандерівська, а мила, пухнаста і зелена як огірок.
А огірок, як відома, хороший як закуска.
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Ганьба поліції під керівництвом аваківської ОЗУ...це все бутафорія..як і реХформа.
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А теперь приступим к наказанию невиновных и награждению непричастных.
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Аваківський старий пердун і крупціонер Яровий по якому плаче буцегарня нагороджує представників мусорьського ОЗУ..
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може кота спiймали, шо в тiтки Мотрi курчат давив. "вбивця-рецедивiст" - звiсно полiцiонерiв треба нагородити.
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Правда что ли, понараскрывали?Так что там насчёт Гандзюк?А по Кириллу Тлявову?
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копы то работают , а суды ? по самим громким делам не закрыли никого
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Собаковские полицаи раскрыли преступления, это анекдот дня 39 поліцейських отримали нагороди за розкриття особливо тяжких злочинів - Цензор.НЕТ 1583
Все что полиции от черта умеют, пытать, убивать, прикрывать, решать, но не как не раскрывать.
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Они за это типа зарплату получают дармоеды. 39 поліцейських отримали нагороди за розкриття особливо тяжких злочинів - Цензор.НЕТ 4857
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надо вам не медали давать , за то как вы фабрикуете дела в связке с прокурорскими. а палкой по голове.... 39 поліцейських отримали нагороди за розкриття особливо тяжких злочинів - Цензор.НЕТ 3619
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А Зелю наградили? Он тоже убийство Шеремена раскрыл! Аж!!!
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