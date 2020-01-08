 39 поліцейських отримали нагороди за розкриття особливо тяжких злочинів. ФОТО

Нагороди вручили перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий та Голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на управління комунікації Національної поліції.

"Кожен з вас проявив абсолютний професіоналізм, розкриваючи злочини особливої тяжкості. Дякую вам за сумлінне виконання службових обов’язків і за те, що ви завжди готові забезпечувати безпеку громадян та нашої держави в цілому", - сказав Яровий.

33 поліцейським вручили нагороди від МВС – нагрудні знаки "За відзнаку в службі", грамоти, подяки та нагородну зброю. Ще шестеро правоохоронців отримали подяки Голови Національної поліції України.

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"Такі нагороди поліцейські отримують за конкретні справи. Ви зробили великий особистий внесок у розкриття резонансних особливо тяжких злочинів. І завдяки проявленому професіоналізму та героїзму врятували не одне життя. Дякую вам за службу", - підсумував голова Нацполіції Ігор Клименко.









