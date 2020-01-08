 На Приазов'ї вертоліт Морської авіабригади змусив відійти від українського берега корабель ФСБ Росії, який займався збором розвідданих, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Після декількох обльотів над акваторією якірної стоянки, морські авіатори змусили екіпаж російського корабля відійти від українського берега на відповідну відстань.

Цей захід проходив у тісній взаємодії підрозділів Військово-Морських Сил з артилерійськими і піхотними підрозділами, які тримають оборону на узбережжі.

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"У підрозділах нашого з'єднання приділяється значна увага обороні Азовського узбережжя щодо недопущення висадки ворожого морського десанту. Всіма силами і засобами, необхідними для запобігання вторгненню з моря, здійснюється щоденне спостереження за береговою смугою і її патрулювання", - зазначив представник командування гірничо-штурмової бригади "Едельвейс".

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