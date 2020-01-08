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Матеріали за темою:
Все про:Азовське море (1275) гелікоптер (216) корабель (667) ФСБ (788)

 На Приазов'ї вертоліт Морської авіабригади змусив відійти від українського берега корабель ФСБ Росії, який займався збором розвідданих, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

На Приазов'ї під час планової роботи з вивчення підводної і надводної обстановки вертоліт Морської авіаційної бригади ВМС на дистанції близько 10 морських миль виявив корабель берегової охорони ФСБ Росії, який здійснював збір розвідувальних даних.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

На Приазовї вертоліт Морської авіабригади змусив відійти від українського берега корабель ФСБ Росії, який займався збором розвідданих, - пресцентр ОС 01

Після декількох обльотів над акваторією якірної стоянки, морські авіатори змусили екіпаж російського корабля відійти від українського берега на відповідну відстань.

На Приазовї вертоліт Морської авіабригади змусив відійти від українського берега корабель ФСБ Росії, який займався збором розвідданих, - пресцентр ОС 02

Цей захід проходив у тісній взаємодії підрозділів Військово-Морських Сил з артилерійськими і піхотними підрозділами, які тримають оборону на узбережжі.

На Приазовї вертоліт Морської авіабригади змусив відійти від українського берега корабель ФСБ Росії, який займався збором розвідданих, - пресцентр ОС 03

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На Приазовї вертоліт Морської авіабригади змусив відійти від українського берега корабель ФСБ Росії, який займався збором розвідданих, - пресцентр ОС 04

"У підрозділах нашого з'єднання приділяється значна увага обороні Азовського узбережжя щодо недопущення висадки ворожого морського десанту. Всіма силами і засобами, необхідними для запобігання вторгненню з моря, здійснюється щоденне спостереження за береговою смугою і її патрулювання", - зазначив представник командування гірничо-штурмової бригади "Едельвейс".

На Приазовї вертоліт Морської авіабригади змусив відійти від українського берега корабель ФСБ Росії, який займався збором розвідданих, - пресцентр ОС 05

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На Приазовї вертоліт Морської авіабригади змусив відійти від українського берега корабель ФСБ Росії, який займався збором розвідданих, - пресцентр ОС 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168806
 
   
 Топ коментарі
 
Хуйло провоцирует, хочет атаковать пока у власти безмозглый осел и наркоман
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Кажуть Осла ввели в оману і привезли з Оману в мокшу на літаку Медведчука.
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Нужно было на них унитаз сбросить.
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***** провоцирует, хочет атаковать пока у власти безмозглый осел и наркоман
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Кажуть Осла ввели в оману і привезли з Оману в мокшу на літаку Медведчука.
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Потрібно було катерами ВМСУ відігнати російське піратське судно. Гелікоптером відганяти ворожі катери це ризиковано, гелікоптер можуть збити і він буде втрачений. А катери витримають обстріли і можуть бути відремонтовані. Нам потрібен командувач ВМСУ який вміє воювати на морі кораблями та катерами!
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Igor L рассказывает форумчанам где должны быть катера а где вертолётыНа Приазов'ї вертоліт Морської авіабригади змусив відійти від українського берега корабель ФСБ Росії, який займався збором розвідданих, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1973
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Зараз він на підльоті з Москви у Київ.
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в багажном отсеке летел в обосраных от страха партках.
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зато бабло пристроїв з оманівських оффшорів...
на памперси йому їх вистачить...
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Шмаркля в москве
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та ну на... Йому набридло бути президентом?
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Якщо це опудало сіло до Медведчука в літак, то да , летить через росію хз куди.
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может на растовские ***** полетел на поселение к витьку даунбасовскому На Приазов'ї вертоліт Морської авіабригади змусив відійти від українського берега корабель ФСБ Росії, який займався збором розвідданих, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2734
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Чому узбережжя захищає гірсько-штурмова бригада, а не морська піхота???
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10-ка летом ещё вроде бы стояла под Крымским Луганской области.
36я бригада морпехов де-то в декабре с под Мариуполя на ротацию в Николаев отошла, так шо скорее всего они их поменяли просто
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Это Ми-14 в спасательном варианте, там нет вооружения.
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У пилота может быть ПМ.
А если хорошо себя ведёт - может даже АПС.
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вертоліт навідник для берегової артилеріїї
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Да, только унитаз мог кацапов отвлечь. Диковинка !На Приазовье вертолет Морской авиабригады заставил отойти от украинского берега занимавшийся сбором разведданных корабль ФСБ России, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2329
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Погодите, вы хотите их отпугнуть или приманить? ))
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Вертолітники вчинили всупереч новим віянням, які запровадила тепемішніюя владпюа. Тому швидше за все будуть покарані.
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Героев я бы никогда назвал никем. Это как спатранцы - лучшие в мире солдики.
Как бы ты назвал например того что метеорит взорвал, ну, Брюс Уиллис?
Вот и тут так же...
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А что, только гитлеру нравится этот горный цветок? На Приазовье вертолет Морской авиабригады заставил отойти от украинского берега занимавшийся сбором разведданных корабль ФСБ России, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9873
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А хто назвав перший корабель англійських колоністів "Бояришник", мейфлауер це не травнева квітка. це глод.
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може тобі і череп на шевроні нашої 72 бригади не подобається? Старе совковське сміття в голові. Кацапи усі наші назви, шеврони будуть якимось чином обсирати, поєднувати з нємєцкімі фашістамі. Ми ж каратєлі, ****. А ти їх, кацапів, попроси позбутись власовського триколора. Якщо будуть упорствувать - нехай позбудуться німецького двоголового орла, або турецького чи візантійського, чи монголського. Ну і расєя - назва їм не підходить, бо зробили її від перекрученої греками назви нашої Русі, а ми ж Русь-Україна - біндєровци і фошизди; корочє нєскрєпно... І хай кацапи, нарешті, проженуть гундяя, адже він пропагує православіє, яке насильно насадили кацапам знову ми і наші князі.
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Никто не додумался, это не официальное название, они так себя сами называют.
Если вам шо-то не нравится - подойдите к ним, и скажите шо они фашысты.
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Чому?,- красива назва і касабів лякає?
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Как заставил? Включил через мегафон гимн Украины?
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Нет, включили *Если ты от чего-то там устал, скорей беги смотреть наш трэш-квартал*! Ну они и побежали, как зебилы какие-то...
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Ну, может включил песню харьковской ультры про ихнего сцаря.
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"После нескольких облетов над акваторией якорной стоянки, морские авиаторы заставили экипаж российского корабля отойти от украинского берега на соответствующее расстояние."

Это сколько?
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Международное право? Прортнов в связке с Аваковым, Беней и Петушарием призывает бить рагулей за вопрос чей Крым в Украине. Если стаду нравится когда об них вытирают ноги то так и будет!
https://www.youtube.com/watch?v=JX8f8xQJfTA
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нет гражданского общества его реформировал порошенко - луценко - аваков.
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Тебя смотрю Беня конкретно "реформнул"...
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93% судей януковича тем или иным способом остались при власти. среди них есть такие которые выносили запрет на Майдан, есть которые давали добро на убийство людей и беркутов защищали давая им право убивать вынося заведомо преступные постановления... или вот такой пример о котором цензор не напишет никогда; помнишь пираты захватили наше судно на котором обнаружили оружие - это мировая контрабанда и главарь одессит по которому открыли уг. дело и вот одному вновь созданному порошенковской шайкой спец. органу дали взятку в 800 000 тыс. дол. лишь за то, что он дело передаст в мвд. так там целая эпопея запутывания и оболванивания таких как ты и беня там ни причем. ты и не знаешь об этом я уверен, ты только за Салюты можешь знать.
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Це просто диво що наш гелікоптер не опинився у расєйському полоні...
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о чем речь? это порошенко придурок посылал катера которые легко захватить без лишнего шума. а вертолет это шум его нужно сбивать. вертолет не напугаешь т.к. он по природе своей пугливый. и выполнял он обыденный облет который законом защищен.
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Ониже к нам со всей душой,с дружбой,зачем отогнали такой милый кораблик!?
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ОЙ.... Ну типа напугали ежа голой жопой.
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