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Все про:апеляція (283) Апеляційний суд (147) Антоненко Андрій (54)

 Захисту Антоненка відмовили у відводі суддів Сливи і Фрич. Слухання апеляції перенесли на 10 січня

Суд відмовив задовольнити клопотання про відвід суддів, подане адвокатом Андрія Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Так, адвокат Віталій Галенченко заявив відвід суддям Тетяні Фрич і Юрію Сливі через їхню "упередженість", але судді вирішили відхилити це клопотання.

Після цього захист Антоненка наполягав на перенесенні засідання, оскільки їхній клієнт не перебував у залі суду, а брав участь у процесі по відеозв'язку. Їхній аргумент полягав у тому, що вони не можуть з ним спілкуватися, обговорювати правову позицію, що порушить його права.

Суд задовольнив їхнє прохання і переніс засідання на 11:00 10 січня.

Також дивіться: Убивство Шеремета: Апеляційний суд дозволив Дугарь змінити місце домашнього арешту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Повний текст трансляції засідання суду з розгляду апеляції захисту Антоненка читайте тут.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168803
 
 
 Топ коментарі
 
Слива и Фрич? Ну и погоняла у єтих судей Защите Антоненко отказали в отводе судей Сливы и Фрич. Слушание апелляции перенесли на 10 января - Цензор.НЕТ 8627
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Нажаль це прізвища, а паганяла їх я боюсь і уявити
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ну если это правда.....
то и не знаю даже что писать....




zabugina

@zabugina

·1 ч

Рейс, вылетевший из Омана, приземлился в Москве, во Внуково-3.
Зеленский в Москве.
Что теперь будут лгать?

Защите Антоненко отказали в отводе судей Сливы и Фрич. Слушание апелляции перенесли на 10 января - Цензор.НЕТ 8447

Защите Антоненко отказали в отводе судей Сливы и Фрич. Слушание апелляции перенесли на 10 января - Цензор.НЕТ 7414
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Нажаль це прізвища, а паганяла їх я боюсь і уявити
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Справа Шеремета перетворюється на похорон українського правосуддя та української юстиції! Потрібно негайно припинити цю брудну фальсифікацію і повернути розслідування вбивства в правове поле Конституції України! А всіх причетних до фальсифікації доказів та кримінального провадження потрібно вигнати з правоохоронних органів і віддати під суд!
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а ты шо хотел,графьи фамилии? це так, шо выползло с подворотни
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Там і пики, відповідні до цих погонял. Труба ващє мілашка у порівнянні з цими Защите Антоненко отказали в отводе судей Сливы и Фрич. Слушание апелляции перенесли на 10 января - Цензор.НЕТ 3499 .
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ну если это правда.....
то и не знаю даже что писать....




zabugina

@zabugina

·1 ч

Рейс, вылетевший из Омана, приземлился в Москве, во Внуково-3.
Зеленский в Москве.
Что теперь будут лгать?

Защите Антоненко отказали в отводе судей Сливы и Фрич. Слушание апелляции перенесли на 10 января - Цензор.НЕТ 8447

Защите Антоненко отказали в отводе судей Сливы и Фрич. Слушание апелляции перенесли на 10 января - Цензор.НЕТ 7414
 показати весь коментар
 
 



Защите Антоненко отказали в отводе судей Сливы и Фрич. Слушание апелляции перенесли на 10 января - Цензор.НЕТ 9617 zabugina

@zabugina

·1 ч

Где срочное правительственное сообщение о том,что ********** с домочадцами захвачен путинской ОПГ и незаконно удерживается во Внуково-3?
На кого-что сменяют самого жирного заложника за всю историю войны РФ против Украины.
На Порошенко?
Потребуют безоговорочной капитуляции?
Вопросы...
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Зате для беркутівці відвели не те, що суддів, а в іх прокурорів, здоровий глузд і саме правосуддя. І не те, що без правових підстав, а по звичайному дзвінку з ОПи, поставивши сумнівну політичну доцільність вище від самого ПРАВОСУДДЯ.
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Не можна. З ними вже розрахувались за "розгляд справи"
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Захисту Антоненка відмовили у відводі суддів Сливи і Фрич. Слухання апеляції перенесли на 10 січня - Цензор.НЕТ 2862 Киевская Русь

@kievskayrus0264

·2 ч

Літак Метверчука,на борту якого Зеленський пролетів Вороніж і підлітає до Тули.Летить в сторону Москви.https://youtu.be/NhJtF884VZw

Захисту Антоненка відмовили у відводі суддів Сливи і Фрич. Слухання апеляції перенесли на 10 січня - Цензор.НЕТ 5676




Киевская Русь

@kievskayrus0264

·2 ч

Тільки що літак з Зеленським приземлився у Внуково... Що відбувається?Захисту Антоненка відмовили у відводі суддів Сливи і Фрич. Слухання апеляції перенесли на 10 січня - Цензор.НЕТ 9991
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Судьи решили пройти свой крестный путь до конца.
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