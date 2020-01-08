 Компанія Boeing заявила, що надасть МАУ "будь-яку необхідну допомогу"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці концерну в Twitter.
"Це трагічна подія, і ми щиро співчуваємо сім'ям команди і пасажирів. Ми перебуваємо в контакті з нашим клієнтом-авіакомпанією і підтримуємо їх у цей важкий час. Ми готові надати будь-яку необхідну допомогу", - наголошується в повідомленні Boeing.
Раніше в Boeing також повідомили, що збирають інформацію про інцидент.
Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.
поки що з боку МАУ - жодних підозр на технічні.
жодних слів про проблеми в ефір, жодних даних про проблеми з екіпажем чи з літаком.
персонал в **** від кількості "версій" про те, що проблема з боку кру або літака.
поки що тільки ці дані є у відкритому доступі.
я спілкуюся з персоналом, в їх середовищі жодної інформації про НП немає.
жодного натяку на те, що щось пішло не так.
різко "піздєц".
зачекаємо. варто зачекати.
жозефина бонапард
@gozefinagold
·1 ч
Oleg Khvoshchevsky
Поговорил с сыном.
Он многих знал из погибшего экипажа.
Так вот самолет мог с и с одним двигателем долететь даже до Киева Это новейший самолет,купленный МАО прямо на заводе.Там все предусмотрено,при пожаре двигателя,нажатием одной кнопки пламя было бы погашено.
Более того,даже при отказе двух двигателей,такой опытный экипаж мог плавно спланировать самолет.
Там в АПРИОРИ не могло быть МГНОВЕННОГО падения
пилотов.
Здесь есть фото всех членов экипажа... https://vremya.com.ua/mirovye-novosti/4854_aviakatastrofa-v-irane-foto-pogibshih/
пилоты
стюарты
(не все найдены фото) светлая память !
мужчина приехал встречать жену на 8.10... не читая утренних новостей...
услышал репортаж... а на табло - рейс "отменен"...
Какое горе...
Вечная память погибшим...
А тем временем наше ЗЕленое ЧЕПУШИЛО полетело во Внуково! Козлина поганая...
Катерина Стадник, бортпровідниця, дочка моєї подруги... загинула на борту збитого літака Така славна дівчинка, я її готувала до ЗНО...
Світла пам'ять тобі, сонечко!
два часа назад, после того, как путин аж бегом выразил соболезнование, один очень умный спец мне сказал:
наблюдай, сейчас пойдет разгон темы от московитов, что это амеры сбили.
Слишком много украинцев хотят в НАТО.
Чи використовує Іран літаки виробництва Боінг?
Якщо парк тих літаків є, то наступне запитання:
чи має компанія Боінг стосунок до експлуатації своїх літаків?
І останнє, чи зможе Боінг вплинути на Іран з метою отримання інформації з чорних ящиків?
....СОВПАДЕНИЕ, ИЛИ НЕТ???
Какая нах помощь от Боинга? Иран никогда не выдаст черные ящики...обломки и тела.
И им пох на мнение Украины и нашей ШанПанЗЕ
https://ua.news/ru/aviakatastrofa-mau-v-irane-ukrainskij-boing-sluchajno-sbili-sily-pvo/?utm_source=week.news&utm_medium=referral&utm_campaign=week.news&utm_content=1612&utm_term=89