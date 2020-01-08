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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
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 Компанія Boeing заявила, що надасть МАУ "будь-яку необхідну допомогу"

Американський авіабудівний концерн Boeing заявив про готовність надати авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" допомогу у зв'язку з катастрофою літака Boeing 737-800 у Тегерані.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці концерну в Twitter.

"Це трагічна подія, і ми щиро співчуваємо сім'ям команди і пасажирів. Ми перебуваємо в контакті з нашим клієнтом-авіакомпанією і підтримуємо їх у цей важкий час. Ми готові надати будь-яку необхідну допомогу", - наголошується в повідомленні Boeing.

Раніше в Boeing також повідомили, що збирають інформацію про інцидент.

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Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168801
 
 
 Топ коментарі
 



жозефина бонапард

@gozefinagold

·1 ч

Oleg Khvoshchevsky

Поговорил с сыном.
Он многих знал из погибшего экипажа.
Так вот самолет мог с и с одним двигателем долететь даже до Киева Это новейший самолет,купленный МАО прямо на заводе.Там все предусмотрено,при пожаре двигателя,нажатием одной кнопки пламя было бы погашено.
Более того,даже при отказе двух двигателей,такой опытный экипаж мог плавно спланировать самолет.
Там в АПРИОРИ не могло быть МГНОВЕННОГО падения
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У нас походу опять прыпизедента украли. Самолет с бубочкой следовавший с Омара сделал посадку в аэропорту Внуково.
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Любую? Ну тогда новый самолетик господину Коломойскому, будьте добры Компания Boeing заявила, что окажет МАУ "любую необходимую помощь" - Цензор.НЕТ 8670
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Помощь будет от Трампуши... там у америкосов каждый метр земли под наблюдением с спутников, скоро будут фото... и шо то мне кажется что самолет был сбит иранскими пво...они были на стреме после атак на амер.базы. вот с перепугу и шмальнули...а Трамп это не упустит.
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Отець Яків в пошуках Анаконди‏ @ua_100 2 часа назад

поки що з боку МАУ - жодних підозр на технічні.
жодних слів про проблеми в ефір, жодних даних про проблеми з екіпажем чи з літаком.
персонал в **** від кількості "версій" про те, що проблема з боку кру або літака.

поки що тільки ці дані є у відкритому доступі.
я спілкуюся з персоналом, в їх середовищі жодної інформації про НП немає.
жодного натяку на те, що щось пішло не так.
різко "піздєц".
зачекаємо. варто зачекати.
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...любую помощь? Компания Boeing заявила, что окажет МАУ "любую необходимую помощь" - Цензор.НЕТ 6214 В том числе и ходатайство о снятии всех обвинений Минюста США с владельца компании? Компания Boeing заявила, что окажет МАУ "любую необходимую помощь" - Цензор.НЕТ 7866
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Тільки якщо він був пасажиром цього Боінгу
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А він був, просто не встиг на рейс, писали ж змі що дві людини не встигли на літак
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дэнги давай дэнги давай (с) игарьвалеричь бабламойский
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жозефина бонапард

@gozefinagold

·1 ч

Oleg Khvoshchevsky

Поговорил с сыном.
Он многих знал из погибшего экипажа.
Так вот самолет мог с и с одним двигателем долететь даже до Киева Это новейший самолет,купленный МАО прямо на заводе.Там все предусмотрено,при пожаре двигателя,нажатием одной кнопки пламя было бы погашено.
Более того,даже при отказе двух двигателей,такой опытный экипаж мог плавно спланировать самолет.
Там в АПРИОРИ не могло быть МГНОВЕННОГО падения
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Как заявил во время брифинга в аэропорту «Борисполь» вице-президент компании МАУ по летной работе Игорь Сосновский на борту находился усиленный экипаж, учитывая сложность и продолжительность рейса. На него отобрали одних из самых опытных
пилотов.
Здесь есть фото всех членов экипажа... https://vremya.com.ua/mirovye-novosti/4854_aviakatastrofa-v-irane-foto-pogibshih/
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А там и не было мгновенного падения. Это самолет Boeing 737-800 NG, производится с 90-х годов. Можно прекратить подачу топлива двигатель, но не все там так просто с топливоподачей. Возможно пожар вызвал задымление кабины пилотов и салона, возможно они потеряли сознание, а возможно и попадание ракеты, нарушение работы системы контроля полета (элероны, закрылки), повреждение крыла. Нужны расшифровки самописцев, которые Иран не хочет отдавать Boeing и это действительно настораживает
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Экипаж разворачивал машину обратно на посадку. А дальше вариации, разворот в сторону выключенного, высота, заваливание,... Только расшифровка самописцев.
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буквально 3 дні тому сказав своїм, що не трапилося б якої біди...Бо куди не втаскається цей зєлошак,- там біда...Нотр дам де парі, японська святиня згоріли...тепер літак...І це всього за 8 місяців його "відвідин" в якості зєпрєздєнта... Так і вийшло...
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Пані Меркель ледь копита не відкинула, коли стояла поруч з піаністом...
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зеленский не был в Иране. Тварина. Тобі личить - мавпа. Влаштовує ?
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тебе, чмо забугорне, ніхто на дискуссію не запрошував!
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Насколько правительство Зеленского(про Гончарука лучше не вспоминать)придерживается норм и правил, которые необходимо выполнять в таких случаях? Есть мнение, что эти нормы умышленно нарушаются. Вопрос, зачем и кому это нужно?
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У нас походу опять прыпизедента украли. Самолет с бубочкой следовавший с Омара сделал посадку в аэропорту Внуково.
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Ну и народец, не напасёшся на Вас ************. Так и норовят стырить.
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Полетів до ворога України за інструкціями , як діяти в цій ситуації . Масква слєзам невєріть .
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"Правительство Зеленского".Ви це серьозно, правительство блазня? Одумайтесь Українці!
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пилоты
Компанія Boeing заявила, що надасть МАУ "будь-яку необхідну допомогу" - Цензор.НЕТ 7571

стюарты
(не все найдены фото) светлая память !
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https://vremya.com.ua/mirovye-novosti/4854_aviakatastrofa-v-irane-foto-pogibshih/ здесь фото есть. Красивые девчонки... Жаль, что всё так. Светлая память всем погибшим...
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убило это фото!!!
мужчина приехал встречать жену на 8.10... не читая утренних новостей...
услышал репортаж... а на табло - рейс "отменен"...
Компанія Boeing заявила, що надасть МАУ "будь-яку необхідну допомогу" - Цензор.НЕТ 6528
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Жесть...
Какое горе...
Вечная память погибшим...

А тем временем наше ЗЕленое ЧЕПУШИЛО полетело во Внуково! Козлина поганая...
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наталія петренко‏ @natalee_petrenk 6 часов назад

Катерина Стадник, бортпровідниця, дочка моєї подруги... загинула на борту збитого літакаКомпанія Boeing заявила, що надасть МАУ "будь-яку необхідну допомогу" - Цензор.НЕТ 286Компанія Boeing заявила, що надасть МАУ "будь-яку необхідну допомогу" - Цензор.НЕТ 286Компанія Boeing заявила, що надасть МАУ "будь-яку необхідну допомогу" - Цензор.НЕТ 286Компанія Boeing заявила, що надасть МАУ "будь-яку необхідну допомогу" - Цензор.НЕТ 286Компанія Boeing заявила, що надасть МАУ "будь-яку необхідну допомогу" - Цензор.НЕТ 286Компанія Boeing заявила, що надасть МАУ "будь-яку необхідну допомогу" - Цензор.НЕТ 286Компанія Boeing заявила, що надасть МАУ "будь-яку необхідну допомогу" - Цензор.НЕТ 286 Така славна дівчинка, я її готувала до ЗНО...
Світла пам'ять тобі, сонечко!Компанія Boeing заявила, що надасть МАУ "будь-яку необхідну допомогу" - Цензор.НЕТ 286Компанія Boeing заявила, що надасть МАУ "будь-яку необхідну допомогу" - Цензор.НЕТ 286Компанія Boeing заявила, що надасть МАУ "будь-яку необхідну допомогу" - Цензор.НЕТ 286

Компанія Boeing заявила, що надасть МАУ "будь-яку необхідну допомогу" - Цензор.НЕТ 103
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Hellis‏ @13Hellis_13 1 час назад

два часа назад, после того, как путин аж бегом выразил соболезнование, один очень умный спец мне сказал:
наблюдай, сейчас пойдет разгон темы от московитов, что это амеры сбили.
Слишком много украинцев хотят в НАТО.

Компанія Boeing заявила, що надасть МАУ "будь-яку необхідну допомогу" - Цензор.НЕТ 8509
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Я так думаю, что американская компания Боинг могла бы оказать существенную помощь в доступе к данным американской разведки.... Небось на Иран они смотрят круглосуточно!
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РuŦyƛA-С‏ @PrytSLU 3 часа назад

Чи використовує Іран літаки виробництва Боінг?
Якщо парк тих літаків є, то наступне запитання:
чи має компанія Боінг стосунок до експлуатації своїх літаків?
І останнє, чи зможе Боінг вплинути на Іран з метою отримання інформації з чорних ящиків?
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Сразу после же визита ***** в Иран было нападение на американское посольство а также был сбит украинский самолёт.
....СОВПАДЕНИЕ, ИЛИ НЕТ???
Компанія Boeing заявила, що надасть МАУ "будь-яку необхідну допомогу" - Цензор.НЕТ 7411


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Обломки сплошь покоцаны шрапнелью...
Какая нах помощь от Боинга? Иран никогда не выдаст черные ящики...обломки и тела.

И им пох на мнение Украины и нашей ШанПанЗЕ
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За две минуты самолет набирает высоту вполне досягаемую ПЗРК.
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