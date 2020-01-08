 У 2019 у світі вбили 49 журналістів, - НСЖУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної спілки журналістів України.

"МФЖ радіє очевидному зменшенню кількості вбитих журналістів, порівняно з 2018 роком, коли було зафіксовано 95 фактів, алезначна кількість вбивств та їх мотиви нагадують про те, що насильство проти журналістів все ще поширене, а за безкарність за злочини проти фізичної безпеки медіа-працівників повинні нести відповідальність представники влади", - говориться в повідомленні.

Міжнародна федерація журналістів також опублікувала список 18 країн, де було вбито журналістів, включаючи Африку (9), Азіатсько-Тихоокеанський регіон (12), Європу (2), Латинську Америку (18) та Близький Схід і Арабський світ (8).

Мексика очолює список найнебезпечніших країн з 10 вбивствами журналістів, які розслідували діяльність корупціонерів та наркобаронів, а цілеспрямовані напади забрали життя п'яти журналістів в Афганістані та чотирьох у Пакистані.

"МФЖ та ЄФЖ зафіксували два вбивства журналістів у 2019 році на європейському континенті. Після сумного рекорду, 12 смертей у 2015 році, в основному, внаслідок різанини у редакції тижневика "Charlie-Hebdo" у Франції, ситуація в Європі має тенденцію до стабілізації: три смерті у 2016 році, п'ять у 2017 році, чотири у 2018 році та дві у 2019 році. Але в той же час, кількість випадків безкарності за вбивство журналістів у Європі зростає", - зазначили в НСЖУ.

Платформа Ради Європи із захисту журналістики та безпеки журналістів офіційно зафіксувала 36 випадків безкарності за злочини проти журналістів в Європі, включаючи 14 вбитих та зниклих без вісті сербських та албанських журналістів у Косові. Також, увагу приділили кейсам з наступних країн: Росія (6 випадків безкарності), Україна (6), Туреччина (4), Азербайджан (2), Мальта (1), Чорногорія (1), Великобританія (1) та Сербія (1).

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