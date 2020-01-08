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Все про:журналістика (948) НСЖУ (30) вбивство (2020)

 У 2019 у світі вбили 49 журналістів, - НСЖУ

Міжнародна федерація журналістів зафіксувала 49 убивств журналістів та працівників ЗМІ у 2019 році, в тому числі два в Європі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної спілки журналістів України.

"МФЖ радіє очевидному зменшенню кількості вбитих журналістів, порівняно з 2018 роком, коли було зафіксовано 95 фактів, алезначна кількість вбивств та їх мотиви нагадують про те, що насильство проти журналістів все ще поширене, а за безкарність за злочини проти фізичної безпеки медіа-працівників повинні нести відповідальність представники влади", - говориться в повідомленні.

Міжнародна федерація журналістів також опублікувала список 18 країн, де було вбито журналістів, включаючи Африку (9), Азіатсько-Тихоокеанський регіон (12), Європу (2), Латинську Америку (18) та Близький Схід і Арабський світ (8).

Мексика очолює список найнебезпечніших країн з 10 вбивствами журналістів, які розслідували діяльність корупціонерів та наркобаронів, а цілеспрямовані напади забрали життя п'яти журналістів в Афганістані та чотирьох у Пакистані.

"МФЖ та ЄФЖ зафіксували два вбивства журналістів у 2019 році на європейському континенті. Після сумного рекорду, 12 смертей у 2015 році, в основному, внаслідок різанини у редакції тижневика "Charlie-Hebdo" у Франції, ситуація в Європі має тенденцію до стабілізації: три смерті у 2016 році, п'ять у 2017 році, чотири у 2018 році та дві у 2019 році. Але в той же час, кількість випадків безкарності за вбивство журналістів у Європі зростає", - зазначили в НСЖУ.

Платформа Ради Європи із захисту журналістики та безпеки журналістів офіційно зафіксувала 36 випадків безкарності за злочини проти журналістів в Європі, включаючи 14 вбитих та зниклих без вісті сербських та албанських журналістів у Косові. Також, увагу приділили кейсам з наступних країн: Росія (6 випадків безкарності), Україна (6), Туреччина (4), Азербайджан (2), Мальта (1), Чорногорія (1), Великобританія (1) та Сербія (1).

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 26 країнах світу в 2019 році вбили 75 журналістів, - доповідь Press Emblem Campaign

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168799
 
 
 Топ коментарі
 
Це був би перший випадок, коли змія, померла би від отрути людини.
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І що? А в Австралії півмільярда тваринок згоріло! Невинуватих до речі, вони ніякі замовні пасквілі не писали...
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це як проституткам сказати - ніякого сексу із клієнтом...
А жити вони за що будуть???
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І що? А в Австралії півмільярда тваринок згоріло! Невинуватих до речі, вони ніякі замовні пасквілі не писали...
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журналістам тра' відповідальніше ставитись до роботи - ніяких фейків
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це як проституткам сказати - ніякого сексу із клієнтом...
А жити вони за що будуть???
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в Индии ежегодно погибает 1000 человек от укусов змей ... а Шарий в Индию не хочет на моря
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Це був би перший випадок, коли змія, померла би від отрути людини.
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и эту погибшую змею ,внесли б в список погибших журналистов
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Хоть одно светило нашей журналистики осветИт вопрос КАК возвращается преЗедент из Ирана в Украину?
Предыдущие 5 лет бигусы под микроскопом рассматривали каждый шаг первого лица страны и вопили, вопили, вопили.
А сегодня гробовая тишина по очень важному вопросу...
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В данное время это секрет, учитывая нападения на самолеты врагами.
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Кто у Зеленского враг на международной арене?
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Українці. Вони окупували його батьківщину - Малоросію...
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Враги могут быть даже в своей стране(самые опасные).
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нууу... якщо на Мосфільмі запропонують високоплачувану роль... то може і не повернутись
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Ляпота! Як тут не написати пост про співчуття загиблим українцям?
В 2019 в мире убили 49 журналистов, - НСЖУ - Цензор.НЕТ 3669
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В 2019 в мире убили 49 журналистов...

В 2019 в мире 385 человек убилось, наступив на собственный шнурок от ботинка.

В 2019 в мире 1263 человека умерло подавившись пивом.

В 2019 в мире 295 человек умерло во время полового акта

И тд... Так что глубоко плевать на 49 журналюг.
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посчитав на количество стран по одному на пять стран
я сам бы некоторым расквасил физиономию
,,,за эксклюзивный материал,,,
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