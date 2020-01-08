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 Посли G7 висловили співчуття рідним і близьким загиблих в авіакатастрофі в Ірані

Посли країн "Великої сімки" в Україні висловили глибокі співчуття рідним і близьким загиблих у катастрофі пасажирського літака авіакомпанії МАУ поблизу Тегерана.

Співчуття дипломати висловили в Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Посли G7 в Україні висловлюють глибокі співчуття родинам і друзям усіх загиблих у катастрофі рейсу" Міжнародних авіаліній України", яка сталася в Тегерані сьогодні вранці", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Посли G7 висловили співчуття рідним і близьким загиблих в авіакатастрофі в Ірані 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168797
 
 
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Кто то видел нашего Президента, где он?
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ШотваРіцца‏ @dneprlena 34 минуты назад

просто подумалось:
як там разумков?
вже примірє до себе ТВО?
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коломойша обязан выплатить компенсацию родственникам пострадавших со своего кармана.
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Можно вполне предположить, шо его сбили отмороженные аятолисты по собственному усмотрению и без всякого приказа. Этакий иранский ДНР с огоньком и фантазией. Вполне возможно, шо и по приказу, ибо Ирану выгодна возня с раследованием, который они всегда могут спустить на тормоза. Но шоб расследовать надо оттянуть удар америки и пр.Колит в глаза и возмущает заявления о причине: мол возгорелся двигатель. А шо летчик сигнал бедствия подал? Нет. Провели расследование и установили? Нет. Иран отказывается выдать черные ящики. Ответ прост. Сбили, а чего- изволите моника-зеленский вдруг всё заминает.Но вся это возня вокруг показывает, шо трампушка готов пошубуршить ради выборов, но дал заднюю на столько, обосравшись, шо даже своей монике-зеленскому приказал всё замять
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