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Все про:Держприкордонслужба (2365) Правоохоронні органи (603) Чорнобиль (121) зона відчуження (88)

 Торік на спробі потрапити в Чорнобильську зону затримали 186 нелегальних туристів, - Держприкордонслужба

У 2019 році прикордонники Житомирського загону спільно з співробітниками Національної поліції затримали під час спроби незаконно потрапити в Чорнобильську зону 186 осіб. Переважна більшість затриманих - сталкери.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Порівняно з минулими роками заборонена територія почала приваблювати сталкерів-іноземців. Окрім 133 українців, правоохоронці затримали та притягнули до відповідальності 9 громадян Білорусі, 7 громадян Російської Федерації, 21 громадянина з країн Євросоюзу, а саме - Литви, Польщі, Румунії, Франції, Чехії та Швеції, 4 уродженців Казахстану та 3 громадян Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, що понад 160 км державного кордону України пролягає у межах території, яка зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. У зв’язку з цим прикордонники також несуть службу по зовнішньому периметру зони відчуження.

За проникнення на цю територію без дозволу відповідних органів українським законодавством (стаття 46-1 КУпАП) передбачена адміністративна відповідальність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зону відчуження в Чорнобилі від початку року відвідали 120 тисяч туристів, - т.в.о. профільного держагентства Ковальчук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168796
 
   
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Хай ці зайці купують білети, не...й нашару вештатись по нашим сакральним місцям...
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На ютубе клоун с ником KREOSAN регулярно кидает видосы из Припяти, как он там с целой бандой таких же балбесов живет в заброшенной квартире многоэтажного дома.
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А у бацьки за незаконное посещение Зоны - срок, без разговоров. Есть в Наровлянском районе деревня, Белый Берег, там живет 1 дед, уже зона. Так к нему как-то приехал в гости парень, кажись, журналист, без разрешения и тут же был задержан, еле отмазали.
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Ишь паразиты! Бесплатно дозу хотят получить!
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