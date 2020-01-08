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 На Різдво дві жінки винесли зі столичного ТЦ ящик із пожертвами для хворої дитини

Пізніше порожній бокс знайшли в переході розташованої неподалік станції метро "Теремки".

Інцидент стався в торговому центрі "Магеллан". Про це виданню "Информатор" розповів представник охоронної компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Викрадачки забрали ящик для пожертвувань близько 20-00 7 січня. Камери спостереження зафіксували момент, коли вони виносили бокс з грошима з торгового центру.

На Різдво дві жінки винесли зі столичного ТЦ ящик із пожертвами для хворої дитини 01

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Охоронна фірма відразу ж викликала до місця поліцію, а ті в свою чергу склали протокол. Інформації про те, що жінок затримали поки немає. Деталі інциденту з'ясовуються.

Порожню коробку незабаром знайшли в одному з переходів біля метро "Теремки", недалеко від торгового центру.

На Різдво дві жінки винесли зі столичного ТЦ ящик із пожертвами для хворої дитини 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168795
 
 
 Топ коментарі
 
тот случай, когда назвать этих женщин суками, значит оскорбить собак...
думаю карма их накроет так или иначе...
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Краткие истории успеха.
Итак, ты фельдшер на 102. У тебя есть новая скорая с водителем и санитаркой. Есть реформа и перспектива зарплаты от 15000 грн. Но мешают барыги. И Доктор Смерть. Но ты знаешь, как это решить.
В итоге, зарплата 5000 грн. Все санитарки уволены. Ты под угрозой сокращения.
Запорожскую ТЭС, самую мощную в Украине, с 1 января останавливают на простой до апреля. Причина - импорт электроэнергии из России в интересах Коломойского. Работников посадили на 2/3 оклада (то есть 5000 грн). В Энергодаре 88% населения голосовали за Зеленского.
Одна из самых распиаренных претензий к Порошенко была то, что он "никого не посадил". Непонятно только, кого же теперь выпускает зеленский, если никто не сидел?
Этот "обмен" угрожает стать самым позорным за всю историю Украины. Но только это не обмен пленными. Это выполнение требований террористов. Освобождают такую мразь, что волосы шевелятся. Все причастные к этому должны помнить две вещи:
- вы нарушаете фундаментальные конституционные законы;
- закон бумеранга никто не отменял.
И мне интересно куда делись наклейки "ЗЕ команда" с автомобилей? Наклейте их обратно на авто, люди должны знать "героев", которые привели к власти Антимайдан.
P.S. Все будет Украина! Я узнавал… Слава Украине!
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100 % голосовали за зеленского. Ничего святого у теток!!!
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100 % голосовали за зеленского. Ничего святого у теток!!!
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тот случай, когда назвать этих женщин ******, значит оскорбить собак...
думаю карма их накроет так или иначе...
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В паспорте не написано малорос, ватник, мразь или пополченец? В паспорте может и не написано, а вот на морде написано, еще как написано На Рождество две женщины вынесли из столичного ТЦ ящик с пожертвованиями для больного ребенка - Цензор.НЕТ 9336
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и почему то уверен что не голодали ни разу и не имеют финансовых проблем просто житие у них веселое праздник каждый день...а лето круглый год... и думаю даже своих выродили... диточок также.... но плевать... гроши не пахнут... смотрел видео от чувака живущего в Японии 11 лет он давал ответ почему м совок и постСССР живем хуже Японии.. по его мнению 5 причин.. 1 уважение к себе и окружающим на грани трэша сплоченность народа по любому поводу законопослушание если там вы потеряли кошелек с деньгами на 99% его отнесут в полицию 1 % это туристы и студенты иностранцы... юмор мы смеемся над коррупцией преступлениями и пороками.. японцы НЕ ПОНИМАЮТ НАС для них мы дебилы как они для нас КАК можно смеятся с преступления того что есть позор плохо???? у них если человек затеял драку на улице ударил другого то ты уже виноват бить человека у японцев порследнее дело вообще... Министр потратил в переводе 6 долларов на баню оппозиция обнародовала сей факт Министр вышел признал сей факт покаялся извиился и подал в оставку и ушел в небытие нам все дорожат общественным мнением также одна из особенностей японского общества если ты в обществе опозорился то все ты сразу слетаешь с интересов общества и перстаешь быть для него чем был и вогобще иногда даже теряешь и семью..а сравните с Украиной зашквары Зеленского Кабмина Министров Нардепов чиновников...
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Вульва 70. Как у тебя там с зашкварами Порошенками-Свинарчуками? Япона-мать у тебя расслоение совести. На Різдво дві жінки винесли зі столичного ТЦ ящик із пожертвами для хворої дитини - Цензор.НЕТ 6729
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ну понятно вас... не родили... а вылюнули стоя об бетонный пол тому мозг у вас и скрежило... и еще вы лохократ Ослика Зеклованского...
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Виховані на кварталі та скотах - суцільне свято і прікол навколо.
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Педролюбы уже мозгами поехали окончательно. В любой новости им мерещится Зеленский.
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Надо их пожалеть, ещё года 4 с гаком им страдать.
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зашквары короля-ишака растут в геометрической прогрессии - потому страдать Украине, по-ходу, придется несколько меньший срок...
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Покровские ворота смотрел?Если нет, то посмотри, "надо потерпеть, лёвушка На Різдво дві жінки винесли зі столичного ТЦ ящик із пожертвами для хворої дитини - Цензор.НЕТ 7676"
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100% голосовали за ******* , святого у этих баб ничего нет !
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Да у вас, батенька, уже 2-я стадия шизофрении, немедля к психиатру!
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да уж, поросевы голосовальщики такого бы не сделали
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Это пипец товарищи. Таких сразу к стенке нужно ставить. Идут еще и улыбаются. Вот таких украинцев на новый год призывал любить зелебоба? Падаль, тьфу, слов нету, одни матюки...
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И только Петя даст нам святую ненависть!
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хто вам дав право називати їх українками, пока їх не піймала поліція, та не встановлено їхні особи?!
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Странно ,что вообще заметили ,мало-ли кто там что выносит ...
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Ну да, це ж не у супермаркеті щось поцупити...)
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Та то лохотрон ті пожертви. В Сумах бачу ящик, з фоткою дитини, хлопчик, діагноз такий-то.
Через дві години в Ромнах знову бачу ящик, та сама фотка, але вже типу дівчинка і діагноз зовсім інший.
В житті ані копійки в такі ящики не кинув.

Якщо допомагати- то через волонтерів, яким довіряєш.
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помогать или нет дело каждого а вот воровать чужую помощ это уже ....
как бы собак опять не оскорбить сравнением
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Зайшов сьогодні в пивний магазинчик.
Кумедно.
Продавчиня - афроукраїнка.
Біля каси ящик - написано "пожертва на силіконові сиськи".
Ну як не допомогти?
Свята ж справа!
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Краткие истории успеха.
Итак, ты фельдшер на 102. У тебя есть новая скорая с водителем и санитаркой. Есть реформа и перспектива зарплаты от 15000 грн. Но мешают барыги. И Доктор Смерть. Но ты знаешь, как это решить.
В итоге, зарплата 5000 грн. Все санитарки уволены. Ты под угрозой сокращения.
Запорожскую ТЭС, самую мощную в Украине, с 1 января останавливают на простой до апреля. Причина - импорт электроэнергии из России в интересах Коломойского. Работников посадили на 2/3 оклада (то есть 5000 грн). В Энергодаре 88% населения голосовали за Зеленского.
Одна из самых распиаренных претензий к Порошенко была то, что он "никого не посадил". Непонятно только, кого же теперь выпускает зеленский, если никто не сидел?
Этот "обмен" угрожает стать самым позорным за всю историю Украины. Но только это не обмен пленными. Это выполнение требований террористов. Освобождают такую мразь, что волосы шевелятся. Все причастные к этому должны помнить две вещи:
- вы нарушаете фундаментальные конституционные законы;
- закон бумеранга никто не отменял.
И мне интересно куда делись наклейки "ЗЕ команда" с автомобилей? Наклейте их обратно на авто, люди должны знать "героев", которые привели к власти Антимайдан.
P.S. Все будет Украина! Я узнавал… Слава Украине!
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Как сказал мне перед 21 апреля один зе-избиратель :"Пусть будет хуже,но только что то новое".Поздравляю зебилов,они своего добились.
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зато сейчас у зебилов - какаяРазница и ничего нового))
На Різдво дві жінки винесли зі столичного ТЦ ящик із пожертвами для хворої дитини - Цензор.НЕТ 1718
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На 01.04.2020 г. министерства здравоохранения планирует сокращение численности персонала государственных медицинских учреждений на 12,3%. До 15.01. 2020 г. планируется закончить пересмотр тарифной сетки по первичной медицине с сокращением до 15-18% расходов на ее функционирование.
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разве это женщины? особи... безмозглые амебы...
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Как вариант, может они этот ящик и ставили? Собрали выручку...
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Якщо б вони ставили, то для чого викидати ящіка?
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Скорей всего. Аферистки по сбору пожертвований
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У знакомого в магазине сперли телефон (при этом, купили еще один, рассчитавшись карточкой).
Полицию вызвали через 20 минут, передали записи с камер наблюдения, сделали запрос в банк, для предоставления данных владельца карточки и то - хрен они кого то там нашли.
Вывод: украинская полиция, это стадо дармоедов, бездельников и халявщиков.
Ни единого намека на профессионализм и полное отсутствие даже элементарного желания работать и учиться.
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Працюють по держзамовленню "какаяразница" ))
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уважаемый Андрей, Вы очень сильно заблуждаетесь, недооценивая этих упырей. знают все, обо всех. и жуликов-бандитов находят 90 % а то и больше. рубят с них бабло и расписки от них держат как компромат против их же. тем самым закалачивая приличные деньги и за одно расширяют количество осведомителей. и чем далье тем больше
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Ну вообще то, я не Андрей.
Я не знаю собирают ли они компромат на всех или нет.
Но в любом случае, вся эта свора, работала только по принципу телефонного права и выбивания показаний.
Так опыт и умение не появляются и не появятся.
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Ничем не лучше пинчуков,ахметовых,соивых.Те же методы.
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Шо это, бл"дь за медицина и вообще есть ли она, при которой на лечение ребёнка надо милостыню собирать?! Нет слов,одни эмоции
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Не вже наша медицина більша бл"дь за тих хто поцупив ті грошенята? збір коштів на допомогу, як для мене, більш нормальне явище як пи"дити їх...
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