 На Різдво дві жінки винесли зі столичного ТЦ ящик із пожертвами для хворої дитини

Інцидент стався в торговому центрі "Магеллан". Про це виданню "Информатор" розповів представник охоронної компанії, інформує Цензор.НЕТ.
Викрадачки забрали ящик для пожертвувань близько 20-00 7 січня. Камери спостереження зафіксували момент, коли вони виносили бокс з грошима з торгового центру.
Охоронна фірма відразу ж викликала до місця поліцію, а ті в свою чергу склали протокол. Інформації про те, що жінок затримали поки немає. Деталі інциденту з'ясовуються.
Порожню коробку незабаром знайшли в одному з переходів біля метро "Теремки", недалеко від торгового центру.
думаю карма их накроет так или иначе...
Через дві години в Ромнах знову бачу ящик, та сама фотка, але вже типу дівчинка і діагноз зовсім інший.
В житті ані копійки в такі ящики не кинув.
Якщо допомагати- то через волонтерів, яким довіряєш.
как бы собак опять не оскорбить сравнением
Кумедно.
Продавчиня - афроукраїнка.
Біля каси ящик - написано "пожертва на силіконові сиськи".
Ну як не допомогти?
Свята ж справа!
Итак, ты фельдшер на 102. У тебя есть новая скорая с водителем и санитаркой. Есть реформа и перспектива зарплаты от 15000 грн. Но мешают барыги. И Доктор Смерть. Но ты знаешь, как это решить.
В итоге, зарплата 5000 грн. Все санитарки уволены. Ты под угрозой сокращения.
Запорожскую ТЭС, самую мощную в Украине, с 1 января останавливают на простой до апреля. Причина - импорт электроэнергии из России в интересах Коломойского. Работников посадили на 2/3 оклада (то есть 5000 грн). В Энергодаре 88% населения голосовали за Зеленского.
Одна из самых распиаренных претензий к Порошенко была то, что он "никого не посадил". Непонятно только, кого же теперь выпускает зеленский, если никто не сидел?
Этот "обмен" угрожает стать самым позорным за всю историю Украины. Но только это не обмен пленными. Это выполнение требований террористов. Освобождают такую мразь, что волосы шевелятся. Все причастные к этому должны помнить две вещи:
- вы нарушаете фундаментальные конституционные законы;
- закон бумеранга никто не отменял.
И мне интересно куда делись наклейки "ЗЕ команда" с автомобилей? Наклейте их обратно на авто, люди должны знать "героев", которые привели к власти Антимайдан.
P.S. Все будет Украина! Я узнавал… Слава Украине!
Полицию вызвали через 20 минут, передали записи с камер наблюдения, сделали запрос в банк, для предоставления данных владельца карточки и то - хрен они кого то там нашли.
Вывод: украинская полиция, это стадо дармоедов, бездельников и халявщиков.
Ни единого намека на профессионализм и полное отсутствие даже элементарного желания работать и учиться.
Я не знаю собирают ли они компромат на всех или нет.
Но в любом случае, вся эта свора, работала только по принципу телефонного права и выбивания показаний.
Так опыт и умение не появляются и не появятся.