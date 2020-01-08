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Все про:Ізраїль (339) Нетаньяху (61)

 Нетаньяху підтримав Трампа і пообіцяв "нищівний удар" у відповідь на погрози Ірану атакувати Хайфу

Будь-який удар по Ізраїлю спровокує "нищівну відповідь", заявив сьогодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Jerusalim Post.

Він підтримав дії президента США Дональда Трампа, який віддав наказ про ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані, і підкреслив, що останній "був відповідальний за смерть незліченної кількості невинних людей", "дестабілізував багато країн", "сіяв страх і страждання".

Прем'єр-міністр Ізраїлю висловив думку, що його в цьому питанні підтримують багато лідерів країн Близького Сходу.

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Нагадаємо, 31 грудня тисячі людей штурмували посольство США в Багдаді, вони увірвалися на територію посольства і спалили будівлю охорони.

Вашингтон звинуватив Іран в атаці на посольство і відправив до регіону додаткові війська. Тегеран звинувачення відкинув і пригрозив ударом.

Вранці 3 січня США завдали авіаудару по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генералу Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.

Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168792
 
   
 Топ коментарі
 
А шо там иранская Хайменя саудитам грозила?

Умеют же дибилы заводить врагов и друзей - друзья голожопые дикари из Сайберии, враги богатейшие и технологичнейшие армии Мира.
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дык, вытрите с лица Земли это нарыв!
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Это у каждого иранца под хижиной такое? Нетаньяху підтримав Трампа і пообіцяв "нищівний удар" у відповідь на погрози Ірану атакувати Хайфу - Цензор.НЕТ 3693
Не вижу там вешалок для бороды, и концерезной комнаты, кстати.
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если бы зедебил не отдыхал в Омане и вовремя среагировал на ситуацию в Иране и не давал коломойше зарабатывать на войне и пассажирах, можно было избежать этой катастрофы. Но бабки для них это все.
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А откуда Цензор взял Хайфу? В JP, в речи Нетаньяху, об этом ни слова, упоминаются только Иудея и Самария...
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Здохне московія і через рік здохне весь тероризм у світі, окрім випадків нападу зі ржавим ножем. Всі чорні справи тільки звідти і потім самі виступають за боротьбу з тероризмом і ніби з ними в цьму плані рахуються і спілкуються.
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Корпус Стражей Исламской революции - гвардейское военное формирование в прямом подчинении Высшего руководителя Ирана. Численность КСИР составляет около 125 тысяч человек. В составе КСИР имеются собственные сухопутные войска, военно-воздушные войска и военно-морской флот. В ведении ВВС КСИР находится эксплуатация ракетных сил Ирана. Также имеется особая дивизия «Кодс» («Иерусалим»), предназначенная для военной разведки и выполнения спецопераций за границей.
Кроме того, под командованием КСИР находится паравоенная организация Басидж, в которой числятся резервисты армии и самого Корпуса стражей. В случае мобилизации Басидж может предоставить вооружённым силам Ирана не менее 11 миллионов солдат, что сделало бы иранскую армию численно равной американской, российской и китайской, вместе взятым, при условии, что Иран объявил бы мобилизацию, а Америка, Россия и Китай ее не объявляли бы. .[источник не указан 3015 дней]
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То есть всё пропало? Или какой смысл этого не подтверждённого официально говна? Даже если будет в боеспособной части максимум 6 лимонов обезьян , что тоже сомнительно( это которые способны на очень среднем уровне вести уличные бои) - то это всё мясо уничтожается очень тихо и быстро высокотехнологичными цацками из 21-го века которые будут "обслуживать " две сотни америкацев. Так понятнее - "в чем сила брат"? Вы когда нибудь вылезете из 19 века совдепо-питеки..? Иран - это совецькое старое говно в виде вооружения, это совецькие охфициери подготовленные в монгольской ********** и умеющие воевать только методами 1941-45 годов как и кацапы..И это спецназ не умеющий проводить средне-серьёзные операции и не имеющий для этого высокотехнологичного оборудования и вооружения которое на сегодня решает вопрос - операция выполнима или нет.. Иран - это конечно "очень страшная" страна которую вместе с Сирией .Иорданией и Египтом один Израиль способен ********* за 30 минут. То есть просто перепахать в пустыню не используя даже тактическую ядерку которая есть и в США и в Израиле. А это уже реальные данные от людей которые это умеют просчитывать. О США будем после этого говорить? Что вы **** носитесь с этими черножопыми долбодятлами как с чем то серьёзным? Хватит уже рассусоливать о ***** из под ногтей. Полезнее подумать о внеочередных выборах президента в Украине.
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Я не про то. Я про отношение армии и корпуса. Напомню, что КОРПУС взял на себя ответственность за обстрел. Это как - официальный Иран или патриоты-активисты?
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Корея, Вьетнам показали, что авиация, ракетные удары не чего не могут сделать без пехоты.

Кому всё выгодно, россии.
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