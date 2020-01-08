 Літак із фахівцями експертної та пошуково-рятувальної груп ввечері вилітає до Ірану, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив Президент України Володимир Зеленський.
Зазначається, що серед них – представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державної авіаційної служби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та "Міжнародних авіаліній України".
"Усі вони будуть залучені до розслідування, ідентифікації та репатріації тіл українців, загиблих в авіакатастрофі", - повідомив президент.
Зеленський проводить постійні консультації з нашими іноземними партнерами.
"Наш пріоритет – встановлення істини та відповідальних за цю страшну катастрофу", - підкреслив Зеленський.
Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.
Или чтобы насрасть международному следствию, чтобы потом все последствия катастрофы выгребал не Иран, а Украина?
И обе плохие.
Если самолет сбили, то Зеленский ничего не сможет сделать. Потому что об него все вытрут ноги там, где нужна жесткость в заявлении от имени государства. Он ноль для политиков всего мира. Полный. Просто марионетка олигарха, который фигурирует в расследованиях по всему миру. Возможно поэтому именно украинский самолёт и сбили - потому что с весны 2019 года мы объект, а не субьект политики. Теперь можно.
Если самолет МАУ был просто неисправен, то Зеленский ничего не сможет сделать. Потому что Коломойский давно вытирает ноги об Зеленского. Точнее Зеленским, одетым на руку, давно полируют туфли Игорь Валерьевича. И не важно какой ролик запилит Зеленский для внутреннего обывателя. Уверен в ОП уже пишут сценарий, «чтоб слеза прошибала штык». Это ничего не даст, кроме соплей домохозяек. Потому что «король голый». На руке кукловода. А семьям погибших сочувствие, погибшим RIP.
Роман Донік
- Поверь, хуже не будет!
писал портнов,
может на него поменяли ...
только идиоты вроде тебя не в курсе..))
Вот так в 2019 голосуешь за Зеленского, шобє он медведчука посадил и на Мальдивах не отдыхал. А в 2020 медведчук забирает Зеленского своим самолетом с пятого за полгода курорта.
Никто не хочет, чтобы у их самолёта отказал двигатель
Да это стало работать во всех одноглазниках и фасебуках...
Ну типа как про сгоревший дом Гонтаревой?
Так как украинское правительство сознательно нарушает международные инструкции расследования авиационных происшествий и инцидентов обусловленных руководством ИКАО документ №9756 AN\965 части I -III мы просто вынужденны апеллировать к общественному мнению и украинскому обществу.
"Руководство ИКАО" определяет: "1.1 В Авиационных правилах устанавливается, что единственной целью расследования авиационного события или инцидента является предотвращение авиационных происшествий и инцидентов в будущем. В них также говорится, что целью расследования не является установление доли чьей-либо вины или ответственности". Любое судебное или административное разбирательство для установления вины или ответственности должно проходить отдельно от любого расследования, проводимого в соответствии с положениями Авиационных правил.
Это означает что решением правительства ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть создана Государственная комиссия для расследования причин катастрофы.
Ее деятельность не должна обуславливаться никакими уголовными или административными расследованиями, которые проводят или будут проводить соответствующие органы власти.
Ее задача - технический анализ происшествия.
Без решения этого вопроса любые другие расследования теряют правовую и нормативную базу и выходят за рамки международных правил и обязательств Украины.
Пожалуйста, начните с этого !
Действия правительства и президента Зеленского.
"На внеочередном заседании правительства принято решение об отправке самолета со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы в Иран. Отмечается, что среди них - представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и "Международных авиалиний Украины" "
Вопросы по действиям правительства и президента Зеленского.
В каком статусе туда явится эта сборная? Они юридически - никто. Эвакуационная команда для тел погибших. Никаких процедур расследования, никаких собственных действий они делать не могут. Просто выслушают то, что им скажут иранцы, погрузят тела и улетят. С юридической точки зрения очень похоже на заметание следов преступления.
Что необходимо делать ?
Даже в таком составе - зафиксировать разброс тел по площади и получить заверенный иранской стороной документ по этому. Это пригодится в дальнейшем.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_8.html
Шиза косит их ряды, Фрейд в помощь!
Судя по панике в МАУ, больше всего она боится международной комиссии. А в нее должны входить Украина (ее самолет), США (производитель), Канада (ее граждан погибло больше всех) ну и естественно Иран.
Так что г-н Зеленский создавать нужно не «комиссию», а международную комиссию.
Мы внимательно будем следить за теми отмазками, которые придумает режим Зеленского. Это самая большая авиационная катастрофа за всю историю Украины.
Мы надеемся, что визит министра Криклия в Государственную авиационную службу Украины связан с "… неупередженим розслідуванням аварії літака"?
«Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение Генеральному прокурору Руслану Рябошапке открыть уголовное производство по катастрофе самолета МАУ в Тегеране.» Вот в этой фразе, как в капле воды, отразилась вся беспросветная тупость и безграмотность того, что мы избрали президентом. Техническое состояние авиации проверять тоже будет Рябошапка? Но немножко подождите пока Криклий там все дорисует…
Вовин фарт закончился так же неожиданно, как и начался … Неотложные мероприятия по расследованию аварии рейса PS752.
Мы вас предупреждаем, что в этой аварии погибло полторы сотни иностранных граждан, и если, правительство Украины не будет, в своей работе, следовать международным стандартам расследования, они завалят страну исками. МАУ просто обанкротится, а платить придется Украине.
Потому, понимая, что в стране победившего дилетантизма никто не знает что делать, разъясняем.
1. Решением правительства необходимо создать государственную комиссию для расследования причин катастрофы.
В составе кто то из Кабмина (профильный министр), представители ДАСУ, специалисты по профилю. Списки специалистов есть в СНБО, они там в папочках по темам. Вам нужна папочка «Авіаційна безпека».
Обязательно и немедленно оповестить все международные авиационные службы и пригласить их представителей для работы в комиссии. Все списки кто нужен есть в ДАСУ.
2. МИД должно обеспечить представительство в комиссии представителей МИДа по региону и обязательно переводчиков с фарси (это обязательно !).
3. МИД должен оповестить все страны США, Канаду, Иран о создании государственной комиссии специальным сообщением, а потом и в письменном виде. Кроме того следует срочно запросить Иран на дачу разрешения на проведение расследования на территории места катастрофы с охраной членов комиссии.
4. Органам следствия - немедленно арестовать всю полетную документацию МАУ, составить опись и изъять ее.
Криклий уже докладывает, что в МАУ проводит внеплановую проверку… Документы изыми, докладчик !