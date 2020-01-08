 Путін і Ердоган відкрили газопровід "Турецький потік"

Офіційна церемонія запуску газопроводу відбулася в Стамбулі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на турецьке інформагентство Anadolu. Крім президентів Туреччини і Росії, у церемонії відкриття трубопроводу взяли участь лідери Сербії і Болгарії.
"Взаємодія Росії і Туреччини поступально розвивається практично у всіх сферах. Незважаючи на непросту обстановку у світі і спроби низки міжнародних гравців перешкодити розширенню взаємовигідного співробітництва між нашими країнами, робота йде своїм ходом", - сказав Путін на церемонії відкриття.
Зі свого боку, Ердоган заявив, що Туреччина і РФ під час реалізації проєкту "Турецький потік" продемонстрували зразковий рівень співпраці. За його словами, Росія залишається головним постачальником газу до Туреччини, і сторони готові реалізовувати нові проєкти.
Сьогодні запущена друга гілка "Турецького потоку". Вона поставлятиме газ у Південну Європу, тоді як перша, яка працює з кінця 2019 року, поставляє його виключно для турецьких споживачів. Потужність кожної гілки трубопроводу становить 15,75 млрд кубометрів газу на рік.
За допомогою запуску "Турецького потоку" Росія намагається відмовитися від послуг газотранспортної системи України.
З цією ж метою Росія будує ще трубопровід на півночі - "Північний потік-2". Однак його будівництво заморозили через санкції США.
Українська ГТС прокачує 140 млрд кубометрів газу на рік.
теперь можно расслабиться когда о нас все вытирают ноги...
Типа..., а что мы можем поделать...?
мляя, еще совести хватает по каналам ходить и рассказывать какой же он хороший хозяйственник...
Так же как потом избрал 2-ды судимого уголовника, а в последний раз дыбильного шута..
после Революции Достоинства избрали основателя партии рыгов и торговца ...- и это все в добавок во время войны....
но порошенко хотя бы был похож на лидера.... - умел говорить и убеждать...
эта сволота (керманычи), назлали свое вранье - политычной видповидальнистью, которое стоит державе сотни миллиардов у.е.
потому что нет страха....
а почему нет страха?
потому что мудрый и простой нарид в своем большинстве потерял достоинство и самоуважение что бы злиться после каждого кидка и спрашивать с них по взрослому как делают другие народы...
потому что этот народ воспитан в совке - в страхе и покорности....
совок он..., наш мудрый и простой нарид... - вата - ватная...,без гордости...
наш нарид до сих пор смотрит "С легким паром" на 6-ой год войны...
плюс новый аэропорт в Крыму, дороги..
люди смотрят и делают выводы, где им лучше..
а не то что сичас
Зрада, не?
Рафинированная "ОРУЭЛЛОВЩИНА". Океания никогда не воевала с Ост-Азией...