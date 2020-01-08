EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 За кордоном
  2789  68
Все про:газ (1121) Путін (4469) Ердоган (238) Турецький потік (28) транзит газу (158)

 Путін і Ердоган відкрили газопровід "Турецький потік"

Президенти Росії і Туреччини Володимир Путін і Таїп Ерджеп Ердоган запустили газопровід "Турецький потік". Ним російський газ в обхід України поставлятимуть у Південну Європу.

Офіційна церемонія запуску газопроводу відбулася в Стамбулі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на турецьке інформагентство Anadolu. Крім президентів Туреччини і Росії, у церемонії відкриття трубопроводу взяли участь лідери Сербії і Болгарії.

"Взаємодія Росії і Туреччини поступально розвивається практично у всіх сферах. Незважаючи на непросту обстановку у світі і спроби низки міжнародних гравців перешкодити розширенню взаємовигідного співробітництва між нашими країнами, робота йде своїм ходом", - сказав Путін на церемонії відкриття.

Зі свого боку, Ердоган заявив, що Туреччина і РФ під час реалізації проєкту "Турецький потік" продемонстрували зразковий рівень співпраці. За його словами, Росія залишається головним постачальником газу до Туреччини, і сторони готові реалізовувати нові проєкти.

Читайте також: З 1 січня Болгарія отримуватиме російський газ в обхід України

Сьогодні запущена друга гілка "Турецького потоку". Вона поставлятиме газ у Південну Європу, тоді як перша, яка працює з кінця 2019 року, поставляє його виключно для турецьких споживачів. Потужність кожної гілки трубопроводу становить 15,75 млрд кубометрів газу на рік.

За допомогою запуску "Турецького потоку" Росія намагається відмовитися від послуг газотранспортної системи України.

З цією ж метою Росія будує ще трубопровід на півночі - "Північний потік-2". Однак його будівництво заморозили через санкції США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168784
 
 
 Топ коментарі
 
И северный поток 2 откроют, да, зелибобы? Путин и Эрдоган открыли газопровод "Турецкий поток" - Цензор.НЕТ 1804
 показати весь коментар
 
Что эрдоган, что пуйло одного поля ягоды, то чубляться, то целуются в десна...
 показати весь коментар
 
Путлер собака радуется что сбил Украинский самолёт. Одна надежда - что скоро в ядерном огне будут гореть русрмразная нечисть вместе со своими подельниками аятоллами
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Особый цинизм в том, что перед этой встречей глава МИД Турции "пообещал" нашему МИДу непременно поднять вопрос деоккупации Крыма после открытия Потока. Типа, мы помогаем кацапам обходить вашу ГТС, ну и за Крым там спросим. Обязательно, во время праздничного фуршета двух лидеров((
 показати весь коментар
 
 
Да они на открытии не поток запускали а только про Крым и говорили, в ютубе куча трансляций было
 показати весь коментар
 
Европейцы тоже так делают, почему туркам нельзя.
 показати весь коментар
 
 
А ты думаешь нет ? Ведь неспроста Меркельша собралась в гости к пуйлу на днях. Я думаю они решат проблему. Тем более шо торопиться им сейчас особо некуда - договор с Нафтогазом подписан. И можно подогнать трубоукладчик хоть с Владивостока и спокойно достроить оставшиеся 100 км.
 показати весь коментар
 
 
Невірно думаєте, там дозвіл Бундестага діє до травня місяця, треба той трубоукладчик галопом гнати, а буксири таку швидкість не можуть розвинути.
 показати весь коментар
 
 
Самый главный момент, шо немцы - всеми руками и ногами "за" строительство СП-2. Никаких разногласий на эту тему у них нет. А сейчас - ещё больше "за", когда Штаты решили им подгадить. И ты всерьёз полагаешь, шо они не станут его достраивать, из-за какой-то внутри-германской бюрократии ?
 показати весь коментар
 
Сам цей куплений трубоукладник не готовий зараз, там поки що монтується обладнання. І дійсно кацапам потрібно встигнути до двадцятих чисел травня, бо потім на трубопровід будуть обмеження по єврозаконодавству.
 показати весь коментар
 
Почему зеленский летает на самолете медведчука, если медведчук это друг Порошенко? Путин и Эрдоган открыли газопровод "Турецкий поток" - Цензор.НЕТ 3487
 показати весь коментар
 
 
Ви не маєте права судити про зеб*лів, не маючи відповідної лікарської компетенції! Путін і Ердоган відкрили газопровід "Турецький потік" - Цензор.НЕТ 3289
 показати весь коментар
 
 
да в Украине по-моему все олигархи между собой дружбаны. Могут периодически пособачиться, но я думаю это скорее игра на публику. И по факту они уже давно всё поделили между собой.
 показати весь коментар
 
Пля, ну дуже незручне питання, може то їх Порох змусив.
 показати весь коментар
 
 
«Мощность каждой ветви трубопровода составляет 15,75 млрд кубометров газа в год. Источник: https://censor.net.ua/n3168784»

Українська ГТС прокачує 140 млрд кубометрів газу на рік.
 показати весь коментар
 
 
Ну, во-первых, меньше, а даже если и столько, то поводом для радости и гордости тут нет. 140 млрд кубов, при цене за 1000 кубов в 200 баксов - это 28 миллиардов баксов в бюджет Рахи. Почти половина их военного бюджета. Нормально так "поддерживаем" кацапов
 показати весь коментар
 
Не в бюджет рахи, а в кишеню господарів, холопи втруться. Тим більше, ці гроші миттево будуть виведені на захід.
 показати весь коментар
 
 
90 все же. Во всяком случае, по прошлому году
 показати весь коментар
 
може прокачувати і прокачує, як кажуть в Одесі - дві великі різниці.
 показати весь коментар
 
Что эрдоган, что пуйло одного поля ягоды, то *********, то целуются в десна...
 показати весь коментар
 
 
Эрдоган ещё не знает, как ***** перекрывает газ с началом холодов, но это всё впереди Путин и Эрдоган открыли газопровод "Турецкий поток" - Цензор.НЕТ 5287
 показати весь коментар
 
 
Что, и туркам Голубой поток перекрывал ?
 показати весь коментар
 
 
ты за трубу которая 10 мыльярдов в год пердежа через себя пропускает? Путін і Ердоган відкрили газопровід "Турецький потік" - Цензор.НЕТ 9487 наивный ты или глупый)) та труба для Эрдогана что есть что нет, фишка в чем - когда заработают 3 трубы а желательно 6 труб)), все пойдет по Украинскому сценарию, почему? да элементарно, когда проблем с газом нет, то ягодички расслабляются и все дополнительные источники газа как бы не к чему да? и вот в этот момент при - 15 ***** перекрывает газ)) и секелёв в фуражке по ТВ крутит вентиль а подводный хор александрова хлопает в ладошки и поёёёёть))
 показати весь коментар
 
Да все он знает, просто думает, что он умный, а пуйло дурак, правда, это не мешает пуйлу точно так же думать об эрдогане...А на самом деле, это два сбрендивших от власти маразмата.
 показати весь коментар
 
 
если перекроет-то молдове и болгарии..а у турков танап есть
 показати весь коментар
 
Путлер собака радуется что сбил Украинский самолёт. Одна надежда - что скоро в ядерном огне будут гореть русрмразная нечисть вместе со своими подельниками аятоллами
 показати весь коментар
 
 
вот хорошо все таки что мы отдали ЯО...
теперь можно расслабиться когда о нас все вытирают ноги...
Типа..., а что мы можем поделать...? Путин и Эрдоган открыли газопровод "Турецкий поток" - Цензор.НЕТ 4763
 показати весь коментар
 
 
не мы, а конченный идиот Кравчук...
мляя, еще совести хватает по каналам ходить и рассказывать какой же он хороший хозяйственник...
 показати весь коментар
 
 
ЯО отдал московскому сатанату Кучма
 показати весь коментар
 
 
ЯО отдал мудрый и простой нарид, когда избрал их президентами на довольно свободных и демократических выборах...
Так же как потом избрал 2-ды судимого уголовника, а в последний раз дыбильного шута..
 показати весь коментар
 
 
А предпоследний раз лгуна и мародера, почему порохатые, все как один, постоянно пропускают время правления мародера? Или боишься, что тебя премии лишат? Не бойся, я никому не скажу, это и так всем известно))
 показати весь коментар
 
 
Франческа - да согласен....

после Революции Достоинства избрали основателя партии рыгов и торговца ...- и это все в добавок во время войны....
но порошенко хотя бы был похож на лидера.... - умел говорить и убеждать...
 показати весь коментар
 
 
потому шо, видповидальности нет за обещанное или вернее - откровенное вранье..
эта сволота (керманычи), назлали свое вранье - политычной видповидальнистью, которое стоит державе сотни миллиардов у.е.
 показати весь коментар
 
а почему нет ответственности?
потому что нет страха....
а почему нет страха?
потому что мудрый и простой нарид в своем большинстве потерял достоинство и самоуважение что бы злиться после каждого кидка и спрашивать с них по взрослому как делают другие народы...
потому что этот народ воспитан в совке - в страхе и покорности....
совок он..., наш мудрый и простой нарид... - вата - ватная...,без гордости...
наш нарид до сих пор смотрит "С легким паром" на 6-ой год войны...
 показати весь коментар
 
это тот, который НИКОГДА не построят, как и Крымский мост?
 показати весь коментар
 
 
Це той що має 10 % потужності від нашого транзиту, москальня ниє, що він не окупиться ніколи. Але коли збиваєш москальскій літак, то маєш преференції.
 показати весь коментар
 
шо б вин там не мав, але хороший понт дороже денег. (с)
плюс новый аэропорт в Крыму, дороги..
люди смотрят и делают выводы, где им лучше..
 показати весь коментар
 
Ну да, дороги Німеччини при Гітлері і СРСР при Сталіні не порівняти, ну це ваш вибір.
 показати весь коментар
 
 
я жив в Нимеччини и бачив и ходив дорогами Гитлера... Прекрасни дороги...
 показати весь коментар
 
Тобто 9 травня святкуєм перемогу над дорогами.
 показати весь коментар
 
Этот газопровод "гидности" строился последние 3 года, поздравляем всех петиков с этой победой великого шеколаднаго дипломата!
 показати весь коментар
 
 
При зибильноватой власти у нас каждый день - или трагедия, или геополитическое фиаско...
 показати весь коментар
 
 
ну да при потрошке все были в шоколаде
 показати весь коментар
 
 
так над ним хоть смелись меньше...бо сепарня с кацапней от злости слюной брызгала,а порохоботы не смеялись.
а не то что сичас
 показати весь коментар
 
Помимо президентов Турции и России, в церемонии открытия трубопровода приняли участие лидеры Сербии и Болгарии. Источник: https://censor.net.ua/n3168784
Зрада, не?
 показати весь коментар
 
 
В чому зрада? Зрада це коли болгари на боці Гітлера воюють, а їм за це газ.
 показати весь коментар
 
Низабудимнипрастим. Турки покупают нефть у ИГИЛ. Помидорами не отделаетесь.
Рафинированная "ОРУЭЛЛОВЩИНА". Океания никогда не воевала с Ост-Азией...
 показати весь коментар
 
 
Потом с Турцией поссорятся и будут проклятые турки.
 показати весь коментар
 
уж самолеты их сбивали и дипломатов резали, а они никак не хотят сориться)))
 показати весь коментар
 
 
Ниче ниче, пенсильванский поток не за горами
 показати весь коментар
 
Ну, Турция может в ближайшее время оказаться еще более нестабильной страной чем наша. Если на БВ начнется замес, турков может накрыть будь здоров.
 показати весь коментар
 
Да, поэтому рашисты там ещё и АЭС строят, для пущей нестабильности
 показати весь коментар
 
И когда это стройки рашистов стали 100% прогнозом стабильности?
 показати весь коментар
 
Столько, сколько про.али денег по африкам, южным америкам и азиям сссрия, а потом кацапия - не в состоянии прос.ать ни одна страна.
 показати весь коментар
 
самое главное откат налом за контракт с газпрёмом в надежном оманском убежище Путін і Ердоган відкрили газопровід "Турецький потік" - Цензор.НЕТ 1620
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору