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Все про:Іран (145) Канада (738) літак (736) Шампань (3)

 Канада підтримує контакт з Україною у зв'язку з катастрофою літака в Ірані, - глава МЗС Шампань

Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань заявляє, що його країна підтримує контакт з Україною в зв'язку з катастрофою літака компанії "Міжнародні авіалінії України", яка сталася поблизу міжнародного аеропорту ім. Імама Хомейні (Тегеран).

"Трагічні новини з приводу рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України", - заявив Шампань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він додав, що жертви авіакатастрофи, серед яких багато канадців, у "наших серцях".

"Я підтримую зв'язок з урядом України. Ми продовжимо тримати канадців у курсі в міру зміни ситуації", - підкреслив Шампань.

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Нагадаємо, пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України" розбився в районі міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані. У короткому повідомленні йдеться, що аварія сталася "незабаром після зльоту через технічні проблеми".

За попередніми даними, на борту перебувало близько 180 осіб: громадяни України - 2, громадяни Ірану - 71, громадяни Канади -73, громадяни Німеччини - 4, громадяни Великої Британії - 3, громадяни Швеції - 8, громадяни Афганістану - 6, близько 13 членів екіпажу (громадяни України).

За дорученням Зеленського при РНБО створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Тегерані.

У зв'язку з катастрофою літака Boeing-737 МАУ під Тегераном авіакомпанія скасовує всі рейси до Ірану на невизначений термін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168783
 
 
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Есть надежда на качественное и беспристрастное канадское следствие, если конечно иранцы не помешают. Хотя, в этом случае считай оформят явку с повинной.
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Иран уже отказывается передавать черный ящик.
как кацапы в 83м с корейским, сначала подправят там записи под жужжание електобритвы
(с понтом турбины шумят), а потом все равно никому не передатут.
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Нужно у США данные со спутников запросить! И черный ящик нужно получить! Может террорист был в самолете, может ПВО сбило, может турбина самолета загорелась.
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