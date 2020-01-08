 Канада підтримує контакт з Україною у зв'язку з катастрофою літака в Ірані, - глава МЗС Шампань

"Трагічні новини з приводу рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України", - заявив Шампань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Він додав, що жертви авіакатастрофи, серед яких багато канадців, у "наших серцях".
"Я підтримую зв'язок з урядом України. Ми продовжимо тримати канадців у курсі в міру зміни ситуації", - підкреслив Шампань.
Нагадаємо, пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України" розбився в районі міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані. У короткому повідомленні йдеться, що аварія сталася "незабаром після зльоту через технічні проблеми".
За попередніми даними, на борту перебувало близько 180 осіб: громадяни України - 2, громадяни Ірану - 71, громадяни Канади -73, громадяни Німеччини - 4, громадяни Великої Британії - 3, громадяни Швеції - 8, громадяни Афганістану - 6, близько 13 членів екіпажу (громадяни України).
За дорученням Зеленського при РНБО створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Тегерані.
У зв'язку з катастрофою літака Boeing-737 МАУ під Тегераном авіакомпанія скасовує всі рейси до Ірану на невизначений термін.
как кацапы в 83м с корейским, сначала подправят там записи под жужжание електобритвы
(с понтом турбины шумят), а потом все равно никому не передатут.