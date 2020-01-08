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 Епіфаній висловив співчуття рідним загиблих у катастрофі літака МАУ в Тегерані

Митрополит Православної церкви України Епіфаній висловив співчуття всім, хто внаслідок авіакатастрофи в Тегерані втратив своїх рідних і близьких.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.

Епіфаній був глибоко вражений повідомленням про катастрофу українського літака біля Тегерана і про загибель усіх, хто був на ньому.

"Прошу у Бога милості для загиблих та висловлюю сердечні співчуття усім, хто внаслідок авіакатастрофи втратив своїх рідних та близьких. Нехай Господь допоможе вам перенести гіркоту цих важких днів. Вічна пам’ять і вічний спокій померлим!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України" розбився в районі міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані. У короткому повідомленні йдеться, що аварія сталася "незабаром після зльоту через технічні проблеми".

За попередніми даними, на борту перебувало близько 180 осіб: громадяни України - 2, громадяни Ірану - 71, громадяни Канади -73, громадяни Німеччини - 4, громадяни Великої Британії - 3, громадяни Швеції - 8, громадяни Афганістану - 6, близько 13 членів екіпажу (громадяни України).

За дорученням Зеленського при РНБО створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Тегерані.

У зв'язку з катастрофою літака Boeing-737 МАУ під Тегераном авіакомпанія скасовує всі рейси до Ірану на невизначений термін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАУ оприлюднила список 167 пасажирів українського літака, що зазнав катастрофи в Тегерані. СПИСОК

Епіфаній висловив співчуття рідним загиблих у катастрофі літака МАУ в Тегерані 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168781
 
 
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однаковий з тобою 73/43%зебіл. У всяк випадку, в моєму кондуїті. Причому - обидва - жирні зебіли. Ну це так (нормальним юзерам пояснюю) - щоб їх з адекватними надалі не сплутати. Бо такі можуть і проти клована, і проти бені топити - але все-одно зебільні на всю голову. Зрадники, яе мінімум. Нехай навіть мимовільні - але все-одно зрадники зі сонму зебілів. Якщо навіть зебіли через дебілізм - це їх не виправдовує.
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А ще Бог камінь на камені не залишив від святая святих і єрусалиму і народу його тому краще поклади палець собі на уста
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Не существовало более жестокого, подлого и ревного бога чем Яхве=Христос(по догмам)
Затям це та не нависай зі своїми "бох храм на камені не поставив"......... ти добре зрозумів?
Ніколи та ні у кого не було більш садистського бога. Тупо знищити все живе, крім "Ноя" і сім.ї його, прямо 4000-го року від створення світу(а динозаврів - сотона підбросила Епіфаній висловив співчуття рідним загиблих у катастрофі літака МАУ в Тегерані - Цензор.НЕТ 2293 )
ти смішний. йди тоді в печеру шолі Епіфаній висловив співчуття рідним загиблих у катастрофі літака МАУ в Тегерані - Цензор.НЕТ 1163
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Ти суперечиш сам собі. Якщо динозаври були то Бога немає. Але провсяк випадок ти звинуватиш його в жорстокості.
Якби ти хоч трохи знав писання тобі було б відомо що Бог не жалів юдеїв і карав їх не менше інших.
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Приєднуюсь до слів співчуття нашого Епіфанія...Дуже багато канадійців загинуло... ((( А що означає "около 13 членов экипажа (граждане Украины)".????? Як це "около"???тобто немає даних про кількість членів екіпажу??? Знову якась хрінь!!! До речі, мертвечук евакуює зєлошака на власному літаку через москвабад!. Така зворушлива турбота путлєкума до зєлошака...цікаво...Чи допомагає бєніне бабло вивозити в москвабад?
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Борт може брати працівників авіалінії при наявності вільних місць - тоді можливо не враховується в офіційній кількості пасажирів і членів екіпажу.
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9 членів екіпажу (начебто остаточна цифра)...
а 11 (попередні, самі перві дані) і два пасажира ( дві жінки)
прикро...що і далі гуляє "около"
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Ну, там же у нас в вєрхах зараз «проффєсіонали», і вони сомнєваются, як вважати стюардес і стюардів...
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