 Епіфаній висловив співчуття рідним загиблих у катастрофі літака МАУ в Тегерані

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook.
Епіфаній був глибоко вражений повідомленням про катастрофу українського літака біля Тегерана і про загибель усіх, хто був на ньому.
"Прошу у Бога милості для загиблих та висловлюю сердечні співчуття усім, хто внаслідок авіакатастрофи втратив своїх рідних та близьких. Нехай Господь допоможе вам перенести гіркоту цих важких днів. Вічна пам’ять і вічний спокій померлим!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України" розбився в районі міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані. У короткому повідомленні йдеться, що аварія сталася "незабаром після зльоту через технічні проблеми".
За попередніми даними, на борту перебувало близько 180 осіб: громадяни України - 2, громадяни Ірану - 71, громадяни Канади -73, громадяни Німеччини - 4, громадяни Великої Британії - 3, громадяни Швеції - 8, громадяни Афганістану - 6, близько 13 членів екіпажу (громадяни України).
За дорученням Зеленського при РНБО створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Тегерані.
У зв'язку з катастрофою літака Boeing-737 МАУ під Тегераном авіакомпанія скасовує всі рейси до Ірану на невизначений термін.
Затям це та не нависай зі своїми "бох храм на камені не поставив"......... ти добре зрозумів?
Ніколи та ні у кого не було більш садистського бога. Тупо знищити все живе, крім "Ноя" і сім.ї його, прямо 4000-го року від створення світу(а динозаврів - сотона підбросила )
ти смішний. йди тоді в печеру шолі
Якби ти хоч трохи знав писання тобі було б відомо що Бог не жалів юдеїв і карав їх не менше інших.
а 11 (попередні, самі перві дані) і два пасажира ( дві жінки)
прикро...що і далі гуляє "около"