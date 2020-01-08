 Українцям варто утриматися від відвідування Іраку, - посольство

Як передає Цензор.НЕТ про це йдеться на сайті посольства.

У повідомленні зазначається: "Посольство України в Республіці Ірак рекомендує українцям утриматися від відвідування Іраку у зв'язку із загостренням ситуації з безпекою у цій країні".

Посольство також рекомендує українцям, які вже перебувають в Іраку та Іракському Курдистані, "виявляти підвищену пильність та обережність, уникати місць масового скупчення людей".

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