 Українцям варто утриматися від відвідування Іраку, - посольство

Як передає Цензор.НЕТ про це йдеться на сайті посольства.
У повідомленні зазначається: "Посольство України в Республіці Ірак рекомендує українцям утриматися від відвідування Іраку у зв'язку із загостренням ситуації з безпекою у цій країні".
Посольство також рекомендує українцям, які вже перебувають в Іраку та Іракському Курдистані, "виявляти підвищену пильність та обережність, уникати місць масового скупчення людей".
Скажу так повертається він лише тому, що впав літак Ігора Валерійовича, не більше...
Например вам туда надо было ехать по условиям контракта. Или путёвка была. Без официального заявления МИДа вы если не поедете то получите пенальти. А так есть официальная причина этого не делать. Типа форс-мажор. Или как оно там правильно.
Все як у тотилітарній державі. Привіт філіал росії!
Зеленський в Москві.
Про що тепер будуть брехати уЗеленского?
Виглядає, як насмішка...