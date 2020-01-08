 "Вдруге не втече", - волонтер Касьянов відповів на погрози соратника Януковича Портнова

Як передає Цензор.НЕТ про це Касьянов написав у Фейсбуці.
Він зазначив: "Поки не почалася велика війна. Знову про Портнова. Вчора цей слуга трьох панів, "юрист", прости господи, і завзятий українофоб пообіцяв винагороду за мою голову. В помсту за український Крим. Портнову не зрозуміти, як можна жити, і не красти. Він інакше не може, по-іншому не мислить. Він міряє всіх по собі. Був волонтером - значить, збагачувався. Був на війні - заробляв на контрабасі. Хоронив друзів - для піару. Відправляв дітей на війну - заради чого? .. Не для того, щоб гниди, які втекли після Майдану, оголошували нам джихад. Нехай шукає. Що знайде - його. Вдруге не втече".
Касьянов зробив максимум що міг, для повернення Портнова в Україну.
выводу сделаны!
А.Портнов проходил обвиняемым по уголовному делу об убийстве члена Комиссии по ценным бумагам А.Ромашко 29 октября 2001 года. (А.Портнов также состоял в этой комиссии). (http://nesam.in.ua/page.php?id=1018)
А.Портнова обвиняют в махинациях вокруг покупки «Дома книги» в Киеве (на улице Артема). Расследованием инцидента занималась Генпрокуратура.
А.Портнова обвиняют в организации множества «рейдерских» захватов чужой собственности. Сопровождавшихся мордобоем и телесными повреждениями, нанесенных представителям конфликтующих сторон. Расследованием этих дел занимается ГПУ, милиция, Государственная налоговая администрация.
http://argumentua.com/stati/andrei-portnov-korruptsiya-predatelstva-ubiistva-vorovstvo-chast-1
Что делить между собой пламенным разоблачителям Адского Порошенко?
Славу?
Перепилил.
Дурак.
Но, все же...
Хреново, но если выбирать между Касьяновым и портняжкой - конечно, выбор очевиден. Так и за юличку голосовали в 2009 - не за ябукевича ж было голосовать?
У гандона Портнова в последнее время "кукушка напрочь слетела" на почве личной неприязни и мести П. Порошенку и всем гражданам Украины, которые вышли на Майдан и выгнали диктатора Януковича и его банду отморозков, среди которых был и портянка.
Считаю, что портнову нужно набить лицо, жестко и показательно ,чтобы у других сепаратистов отбить желание унижать Украинцев.
Уверен ,что в Офисе Президента читают портянку и негласно одобряют все, что делает ручная шлюха Портнов. Предлагаю "Азову" встретить портянку и доказать, что они патриоты,а не проплаченные ряженные додики, которые активизируются по звонку Авакова.
Шлюха Портнов регулярно приезжает на телеканал "112" по адресу: г. Киев. ул. Дегтяревская, 21-Г, каждое воскресенье в 19.20
Блин, ну своей смертью ведь точно не умрет.
Излишне вонюч.
Он пока как "неуловимый Джо" (который нах никому не сдался), но точно однажды договорится.
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Андруша, если читаешь комменты, то уже можешь реагировать. Я тут неподалеку от Конча-Заспы. Бери свое бычье, приезжай.
Потанцуем.
Бронированные машины, бодигарды, особняк в таком месте, что попасть незамеченными только с воды или с штурмом КП (пацаны из ГСО не виноваты).
Если валить, то профессионально. А это уже деньги и сложно. Команда, техника, наблюдение, все дела.
Портнов еще жив только потому что нормальным людям нет времени тратить ресурсы и силы на подобное дерьмо.
Да и получится так, что Портнов с дыркой башке нужен Кремлю, чтобы обвинить Пороха в заказном убийстве.
Хрен им.
Пусть пока подышит. Это временно.
Вот что он отвечает - Призываете к убийству?.. Вы - провокатор. .
Сам выложил фото киллера , а потом говорит что его провоцируют .пц
Так Клопомойський готує заміну зєльонкам.