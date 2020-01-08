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Все про:Портнов (167) погрози (277) Касьянов Юрій (9)

 "Вдруге не втече", - волонтер Касьянов відповів на погрози соратника Януковича Портнова

Волонтер Юрій Касьянов оприлюднив інформацію про те, що ексзаступник глави АП часів Януковича Портнов пообіцяв "винагороду за його голову".

Як передає Цензор.НЕТ про це Касьянов написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Поки не почалася велика війна. Знову про Портнова. Вчора цей слуга трьох панів, "юрист", прости господи, і завзятий українофоб пообіцяв винагороду за мою голову. В помсту за український Крим. Портнову не зрозуміти, як можна жити, і не красти. Він інакше не може, по-іншому не мислить. Він міряє всіх по собі. Був волонтером - значить, збагачувався. Був на війні - заробляв на контрабасі. Хоронив друзів - для піару. Відправляв дітей на війну - заради чого? .. Не для того, щоб гниди, які втекли після Майдану, оголошували нам джихад. Нехай шукає. Що знайде - його. Вдруге не втече".

Вдруге не втече, - волонтер Касьянов відповів на погрози соратника Януковича Портнова 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168778
 
   
 Топ коментарі
 
По Портнову давно веревка плачет. Мудак.
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Ну так это кому-то очень выгодно, что бы обливали грязью волонтеров, патриотов, военных!
И очень странно, что при Оманском Янелохе зеленом,мэтот ублюдок портнов, чувствует себя хорошо в Украине!
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ця портнова геть всі береги попутоло, сам стрибне з вікна чи викинуть?
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Та то «бой нанайскіх мальчіков».
Касьянов зробив максимум що міг, для повернення Портнова в Україну.
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и зеЛя тожя.будем вылавливать этих мразей зелеНых на отходах!
выводу сделаны!
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С этим юристом -губошлёпом надо поговорить по женски..Да под видеокамеруМужики должны держать,а женщины разговаривать.
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Я понял, "портнов-вор", это не про то что он что то якобы украл, а просто обзывательство. Все равно что кого-попало назвать фашистом.
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Например, гражданин А.Портнов проходил обвиняемым по уголовному делу о покушении на убийство («дело Сахнацкой», супруги начальника следственного управления Государственной налоговой администрации, которая свидетельствовала против него в суде).
А.Портнов проходил обвиняемым по уголовному делу об убийстве члена Комиссии по ценным бумагам А.Ромашко 29 октября 2001 года. (А.Портнов также состоял в этой комиссии). (http://nesam.in.ua/page.php?id=1018)
А.Портнова обвиняют в махинациях вокруг покупки «Дома книги» в Киеве (на улице Артема). Расследованием инцидента занималась Генпрокуратура.
А.Портнова обвиняют в организации множества «рейдерских» захватов чужой собственности. Сопровождавшихся мордобоем и телесными повреждениями, нанесенных представителям конфликтующих сторон. Расследованием этих дел занимается ГПУ, милиция, Государственная налоговая администрация.
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Он не латентный ,он конкретный открытый ,причем во всех смыслах
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портнов скоро может закончить так же как и бузина
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Касьянов, Порох тебе не нравился?! Ну так и получай бубочку крыворожую вместе с портянкой. То тебе бонус такой.
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кожному зебілу - по бубочці з портянкою!
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..портняжка этот, явно не по чину раздухарился..плохо кончит псинка продажная, топка заждалась его в преисподней...и дело даже не в волонтере этом, слишком много они от него в эфире.. ..
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портянка не знает с кем связалась. Касьянов своим нытьем и тд его замочит раньше, чем тот успеет удрать назад в рашку
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Два сапога - пара.
Что делить между собой пламенным разоблачителям Адского Порошенко?
Славу?
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До того ж, якщо Касьянич ніде нічого не крав,-немає й причин переживати.Які проблєми ?
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не просто набить а еще на видео снять и чтоб мразь извинялась на коленях.
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Хто, портнов? Та навіщо його вибачення. Просто перерізати горлянку на камеру, от і все.
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портнова лысый придурок бузина заждался.
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Касьянов долго и упорно пилил сук, на котором сидел...
Перепилил.
Дурак.

Но, все же...
Хреново, но если выбирать между Касьяновым и портняжкой - конечно, выбор очевиден. Так и за юличку голосовали в 2009 - не за ябукевича ж было голосовать?
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Так гандон Портнов и Ю. Бутусова недавно материл в своем телеграмм-канале. У Коломойского есть 3 ручных шлюхи: Портнов (портянка, андрей-гей), Дубинский (дубина/темный рыцарь), Бужанский (утырок, сталинист).

У гандона Портнова в последнее время "кукушка напрочь слетела" на почве личной неприязни и мести П. Порошенку и всем гражданам Украины, которые вышли на Майдан и выгнали диктатора Януковича и его банду отморозков, среди которых был и портянка.

Считаю, что портнову нужно набить лицо, жестко и показательно ,чтобы у других сепаратистов отбить желание унижать Украинцев.

Уверен ,что в Офисе Президента читают портянку и негласно одобряют все, что делает ручная шлюха Портнов. Предлагаю "Азову" встретить портянку и доказать, что они патриоты,а не проплаченные ряженные додики, которые активизируются по звонку Авакова.
Шлюха Портнов регулярно приезжает на телеканал "112" по адресу: г. Киев. ул. Дегтяревская, 21-Г, каждое воскресенье в 19.20
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Занадто м'яка пропозиція. Краще просто вбити на камеру, причому вбити максимально жорстко - перерізати горлянку, або краще насмерть забити ногами (це принципово, бо руками западло). І відео вбивства - на ютуб та інші відеохостинги.
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Знову ввімкнулись гівномети зе та поро ботів! Нешановні виродки, віслюка зе привів до влади своїми діями гівнюк-брехун-барига поро! Обох на звалище!
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Шпана оборзела, просится на очередной Майдан, не думая о том, что на этот раз им не убежать туда, где Янукович гнездо свил.
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Чего ? Легко свалит в Парашу, когда нужно будет через 4 года , а пока повоняет тут ,все равно от его вони только ему душно .Все свалят ,кто заранее .а кто и за бабки .как в 2014 .
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Беларус Касьянов только в 2000-м получил украинское гражданство (а может еще позже, известно какая это волокита, особенно в Украине). Какой из него "рогуль". А вот насчет воровства, просто проверить на чем ездит, где живет.
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Какая падаль, этот пОРТНОВ! Куражится ****, что сейчас его власть, его выкормыши-судьи, правящие псевдо-правосудие его грязными руками по надуманным обвинениям. Годы, проведенные на роSSии, дали ему большой практический опыт, как искуснее загонять активистов и несимпатичных ему людей за решетку. Нет на него несчастного случая!!! А КАСЬЯНОВ- молодец, поддерживаю! Настоящий Человек и патриот!
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Портнов сейчас серый кардинал ОПы и ему можно все "Вдруге не втече", - волонтер Касьянов відповів на погрози соратника Януковича Портнова - Цензор.НЕТ 5559
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Не покидает ощущение, что Андруша Портнов - суицидник-камикадзе. Получает бабло у Кремля, чтобы случайно подохнуть и стать для рашистской пропаганды вторым бузиной.
Блин, ну своей смертью ведь точно не умрет.
Излишне вонюч.
Он пока как "неуловимый Джо" (который нах никому не сдался), но точно однажды договорится.
====
Андруша, если читаешь комменты, то уже можешь реагировать. Я тут неподалеку от Конча-Заспы. Бери свое бычье, приезжай.
Потанцуем.
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Портнов,конечно,вражина,но он еще и звезданутый на всю голову. Догавкается и уже не убежит.
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сказал человек, у которого на всех выборах лука становился президентом "Вдруге не втече", - волонтер Касьянов відповів на погрози соратника Януковича Портнова - Цензор.НЕТ 6317
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У нас такой ярой беларусофобии при правительстве нет. А беларусофобских блогеров на зарплате у Кремля реально судят.
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А причём тут это?Ты объявил неких людей/группу людей терпилами, а я тебе говорю, что сам ты ничуть не лучше: лука вас там всех, и беларусофобов, и беларусофилов, попердоливает, а вы только натужно покряхтываете и терпите, называя кого-то там терпилами. У себя сначала порядок наведите, сетевые карбонарии "Вдруге не втече", - волонтер Касьянов відповів на погрози соратника Януковича Портнова - Цензор.НЕТ 7890
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Ой, а то я не зная как на нашего "батьку" ваши зебилы дрочат.
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Вам может и батька, мне, максимум, лука, недоносок усатый.
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Специально для зебила в кавычках напмсал.
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а педиоты значит на луку не наяривают, я правильно понимаю?Прям никто-никто от слова совсем?
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Оставь свои бредовые фантазии при себе. Тем более, что в любви к Луке зелёных ты уже не сомневаешься.
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Это лишь твоё утверждение, причём довольно спорное.
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Что?? Мараться пока никто не хочет, да и охрана у ушлепка неплохая. И деньги есть.
Бронированные машины, бодигарды, особняк в таком месте, что попасть незамеченными только с воды или с штурмом КП (пацаны из ГСО не виноваты).
Если валить, то профессионально. А это уже деньги и сложно. Команда, техника, наблюдение, все дела.
Портнов еще жив только потому что нормальным людям нет времени тратить ресурсы и силы на подобное дерьмо.
Да и получится так, что Портнов с дыркой башке нужен Кремлю, чтобы обвинить Пороха в заказном убийстве.
Хрен им.
Пусть пока подышит. Это временно.
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Жаба и гадюка...
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Думаю рагуля Портного точно проверят . тем более знают где живет пес и с чего кормиться .Прямо дАртаньян , а не Портной , всем угрожает ,а всем пофиг .
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Кто проверит , Касьянов "Вдруге не втече", - волонтер Касьянов відповів на погрози соратника Януковича Портнова - Цензор.НЕТ 3462 . ?? Как бы не так .. Он у себя на странице в фб , читателей которые тоже возмущаются и говорят что портянку надо как то утихомирить , называет провокаторами . Зайди на его страницу , почитай . Этот муфлон настолько двуличен ,что оторопь берёт . Тут говорит одно , там другое ,, портянка об него скоро ноги вытрет , и обоссыт в натуре , а Йура так и будет возмущаться по интернету .
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Может .я не читаю их . По Касьянову сужу ,только из того что видел по телевизору давно его в передачах . По ТВ я понял что Бирюков редкая крыса ,Тука вроде нормальный .
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Касьянов на ветке обсуждений , под этим постом портнова ,выложил фото Леона киллера , ну как бы намёк "Вдруге не втече", - волонтер Касьянов відповів на погрози соратника Януковича Портнова - Цензор.НЕТ 2940 .. Ему пишет один товарищ ( дальше дословно ) - ну так сделайте... все остальное трёп!

Вот что он отвечает - Призываете к убийству?.. Вы - провокатор. "Вдруге не втече", - волонтер Касьянов відповів на погрози соратника Януковича Портнова - Цензор.НЕТ 5156 .
Сам выложил фото киллера , а потом говорит что его провоцируют .пц
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Портнов, ****, после третьего Майдана тебя уже судить никто не будет. Догавкаешься.
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Шота портянка сильно отчаянный стал. Такой смелый, как вроде ему и так жить недолго осталось.
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баканов і богдан кришують мерзотника і п___ра портнякова
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Перестаньте абижать кореша всех ЗЕгенератров, ато они ЗЕбубачке у фейсбук пожалуюца..
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А помнишь, Юра Касьянов, как ты топил перед выборами за зеленого осла и поливал Петю дерьмецом, которое швыряли на вентилятор Беня с его кАналами и рашисты с их пропагандой? Юра, такая антиукраинская шваль, как Портнов теперь благодаря тебе и таким, как ты 73% сидит у власти и шьет дела, как ателье...
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Портнов - шистьорка Клопомойського парить Касьянова, придворного волонтера Клопомойського! "Вдруге не втече", - волонтер Касьянов відповів на погрози соратника Януковича Портнова - Цензор.НЕТ 8846
Так Клопомойський готує заміну зєльонкам.
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