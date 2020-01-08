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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:авіакатастрофа (342) Іран (145) Київстар (9) мобільний зв'язок (85) Lifecell (2) Vodafone (18)

 Українські мобільні оператори надали пільги на зв'язок з Іраном через катастрофу літака МАУ

Оператори мобільного зв'язку компанії "Київстар" і lifecell надали пільги на зв'язок з Іраном для своїх абонентів.

"Київстар" на сторінці у Facebook повідомив, що з 8 по 10 січня 2020 року кошти за дзвінки з мережі "Київстар" на номери мобільного або фіксованого зв'язку в Ірані стягуватися не будуть. Всі витрати на дзвінки повернуться протягом дня, коли було здійснено дзвінок, передає Цензор.НЕТ.

У зв'язку з трагічними подіями на території Ісламської республіки Іран "Київстар" висловив співчуття сім'ям загиблих пасажирів рейсу №PS752 Тегеран-Київ авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ).

Як передає "Інтерфакс-Україна", lifecell зі свого боку також висловив співчуття постраждалим унаслідок катастрофи і забезпечив безкоштовними послугами зв'язку своїх абонентів, що перебувають в Ірані, нарахувавши їм безкоштовно 20 хвилин голосових дзвінків у межах країни перебування та в Україну.

У "Vodafone Україна" повідомили, що готові за фактом відкоригувати рахунки в разі потреби.

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"Ми завжди допомагаємо нашим громадянам і абонентам в разі стихійних лих та інших надзвичайних подій. У цьому випадку ми навряд чи чимось зможемо допомогти громадянам іншої країни. Але якщо буде хоч якийсь трафік, за фактом готові будемо відкоригувати рахунки", - повідомили в пресслужбі оператора.

Нагадаємо, пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України" розбився в районі міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані. У короткому повідомленні йдеться, що аварія сталася "незабаром після зльоту через технічні проблеми".

За попередніми даними, на борту перебувало близько 180 осіб: громадяни України - 2, громадяни Ірану - 71, громадяни Канади -73, громадяни Німеччини - 4, громадяни Великої Британії - 3, громадяни Швеції - 8, громадяни Афганістану - 6, близько 13 членів екіпажу (громадяни України).

За дорученням Зеленського при РНБО створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Тегерані.

У зв'язку з катастрофою літака Boeing-737 МАУ під Тегераном авіакомпанія скасовує всі рейси до Ірану на невизначений термін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168777
 
 
 Топ коментарі
 
А Медведчук предоставил свой самолёт для эвакуации Зеленского... 😜
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а зеля з мертветчуком знаходяться в небі над кацапстаном! Де дно?
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А смысл? Те кто погибли так к ним уже не дозвониться...
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это для того что бы звонили тем кто еще находиться там..... в зоне риска так сказать
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А чо в Иране нету интернета? Вайбером звони скоко хоч...
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Мда, можна ще пасажирам подарувати абонемент на метро, хоч би мовчали про таку акцію.
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невиданная щедрость!!! и по тортику Рошен всем!!!
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Украина за последние годы вышла в первую десятку стран о которых весь мир говорит Каждый День.
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только говорят не о наших успехах, которых нет Українські мобільні оператори надали пільги на зв'язок з Іраном через катастрофу літака МАУ - Цензор.НЕТ 3518
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нехарашо оте "около 180 чєлавєк" - напоминайє #акакаяразніца. Для кожного ОДНОГО пасажира та родичів і близьких разніца кардінальная!!!
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А Медведчук предоставил свой самолёт для эвакуации Зеленского... 😜
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своего зедебила вражина Украины мертвечук не бросит. Зе вооплощает в жизнь его мечты.
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Нада чтоб вояки средствами ПВО стрельнули по самолету господина Медведчука Украинские мобильные операторы предоставили льготы на связь с Ираном в связи с крушением самолета МАУ - Цензор.НЕТ 770
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зелёная сопля пока в цене у куйла)) поэтому кум пока тратится
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а зеля з мертветчуком знаходяться в небі над кацапстаном! Де дно?
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дно началось с эвакуации циркача на личном самолёте кума *****.
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Уляна Супрун‏Подлинная учетная запись @usuprun 2 ч.2 часа назад

Висловлюю співчуття сім'ям і близьким загиблих в авіакатастрофі в Ірані. Їм і усім людям, які переживають наслідки трагедії, потрібна фахова допомога і психологічна підтримка. Як допомогти людині, що переживає втрату, і як захистити себе від потоку новин: https://www.facebook.com/ulanasuprun/photos/a.1764564323828127/2545131005771451/?type=3&theater
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Щедро. Не бесплатно, но льготы.
Ну да. А ведь могли и цены повысить
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ничё, отобьют повысив цены укр абонентам. щедрые вы наши...
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