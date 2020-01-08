 "Нафтогаз" не витратив отримані від "Газпрому" $2,9 млрд. Чекаємо розмови з урядом, - Коболєв

Про це заявив глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Гроші, які зараз перебувають у "Нафтогазу"... Ми чекаємо розмови з акціонером, тобто урядом: як уряд бачить дивіденди і податкову політику. Ми поки нічого з цього не витратили", – сказав він.
За словами Коболєва, у компанії немає планів направити кошти на погашення боргів компанії. Більш доцільним буде спрямувати кошти на проєкти з додатковою економічною цінністю.
"Я вважаю, що з цих коштів гроші потрібно витрачати на речі, які не є проїданням, а в майбутньому будуть створювати додаткову економічну цінність. Такими речами я вважаю енергоефективність, такими речами я вважаю видобуток та інфраструктурні проєкти", - зазначив він.
Нагадаємо, 27 грудня "Нафтогаз України" отримав від російського "Газпрому" 2,9 млрд дол. за рішенням Стокгольмського арбітражу.
Мама любіт скорость!
а мама Дубинского на спорткарах катается..
а так просто просрут...
впрочем, больше ничего не надо добавлять к тому, что я сказал.
бабушке Бене подарят.
2.Компенсувати позику януковоща Моржовії.
3.Віддати бєні за приват як він просив.
4.Роздати слугам - бо на з/п депутата не проживеш.
5.Відмити через діджіталізацію.
То, что не смогла протащить старая Верховная Рада, протащил в турбо режиме новый состав ВР в качестве новогоднего подарка, под шумок поднятый с законами о земле. Газовая мафия звереет пока народ спит.
27 декабря «Газпром» перечислил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
Эта новость особенно хороша для главы правления «Нафтогаза» Андрея Коболева и коммерческого директора НАК Юрия Витренко.
Как известно, за победу в Стокгольме уже была выплачена премия в размере 20,7 млн долларов с учетом налогов.
Из них Коболев получил 7,9 миллионов долларов, а Витренко - 6 миллионов долларов.
Эти деньги топ-менеджеры сразу же отправили в США и Лихтенштейн родственникам.
Как сообщало еще в прошлом году издание «Зеркало недели», оставшуюся часть премии - около 25,6 миллионов долларов - выплатят «исключительно при условии успешного взыскания с «Газпрома» остатка выигрыша», что сегодня и произошло.
Эти деньги пойдут «преимущественно товарищам Коболеву и Витренко».
🤑
Сдереш три миллиарда долларов у Газпрома - выпиши себе премию.
Вот тибе бы, ну хоть кусочек!