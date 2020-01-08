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Все про:Нафтогаз (680) Коболєв (200)

 "Нафтогаз" не витратив отримані від "Газпрому" $2,9 млрд. Чекаємо розмови з урядом, - Коболєв

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" не має наміру витратити отримані від російського "Газпрому" 2,9 млрд дол. за рішенням Стокгольмського арбітражу без обговорення з Кабінетом Міністрів України.

Про це заявив глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Гроші, які зараз перебувають у "Нафтогазу"... Ми чекаємо розмови з акціонером, тобто урядом: як уряд бачить дивіденди і податкову політику. Ми поки нічого з цього не витратили", – сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" поки не веде переговори про пряму закупівлю газу з Росії, - Коболєв

За словами Коболєва, у компанії немає планів направити кошти на погашення боргів компанії. Більш доцільним буде спрямувати кошти на проєкти з додатковою економічною цінністю.

"Я вважаю, що з цих коштів гроші потрібно витрачати на речі, які не є проїданням, а в майбутньому будуть створювати додаткову економічну цінність. Такими речами я вважаю енергоефективність, такими речами я вважаю видобуток та інфраструктурні проєкти", - зазначив він.

Нагадаємо, 27 грудня "Нафтогаз України" отримав від російського "Газпрому" 2,9 млрд дол. за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168775
 
 
 Топ коментарі
 
Инвистируйте эти деньги в добычу своего газа!!!
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Судя по всему "победная" договоренность была следующей. Мы ( РФ) выплачиваем вам ( Украине) 2,9 миллиарда по решению суда, вы отказываетесь от исков на 12 миллиардов к РФ, а потом вы ( Украина) нам ( РФ) выплачиваете 3,0 миллиарда (долга Януковича) и мы " в расчете". Уря !!!
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Чого чекати, самокат і дві путівки в Оман.
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Инвистируйте эти деньги в добычу своего газа!!!
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Так і зроблять .Інвестують у премії для своїх *мамок *!
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Який видобутьк власного газу, ти що, з дуба впав?
Мама любіт скорость!
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То байдуже- важливо повітря зіпсувати!
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А БАБЛО ОТКУДА? мама 5000 лет не жрала откладывала? на депозит? или ты думаешь беня свои отдал этому телевизионному балаболу борцу с коррупцией.
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не в этом дело. Это Коболь маме посылал премию от Нафтогаза...
а мама Дубинского на спорткарах катается..
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Ваша думка надзвичайно важлива! Продовжуйте спостереження, ми з вами зв'яжемось!
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У мамы Коболева другие предпочтения. Но не менее дорогие - в Штатах-то на вилле...
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Ещё, по-моему, в ноябре Разумков сетовал, что гос-во вложило средства в это развитие, но газа не прибавилось. Частники набрали кучу газоносных участков, но ничего не делали с этим, спят - обещал что будут разбираться что к чему и почему?
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не смеши, у нас все убытки --- в карман народу , а прибыль в карман ссук народа "Нафтогаз" не витратив отримані від "Газпрому" $2,9 млрд. Чекаємо розмови з урядом, - Коболєв - Цензор.НЕТ 9844
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не шобы нафигачить дешевым газом хранилища под завязку...
а так просто просрут...
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Маме главное не забудь переслать в Америку, а то ей там сложно на одну пенсию... "Нафтогаз" не потратил полученные от "Газпрома" $2,9 млрд. Ждем разговора с правительством, - Коболев - Цензор.НЕТ 7031
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Зебил...
впрочем, больше ничего не надо добавлять к тому, что я сказал.
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Создать миллион рабочих мест(мое предложение).
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А 500 тис грн на місяць зарплати Сєрлєща, та 300 тис.грн у пуштуна тебе не парять? "Нафтогаз" не витратив отримані від "Газпрому" $2,9 млрд. Чекаємо розмови з урядом, - Коболєв - Цензор.НЕТ 1264
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Да ничо. Если совсем туго станет - переедет в Израиль. Бубочка башляет тамошним пенсионерам за твой счёт
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Чого чекати, самокат і дві путівки в Оман.
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А как же мама.Мама любит деньги от андрюшки получать.
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интересно чья мамка круче: Коболева - которая любит деньги, или Дубинского - которая любит скорость "Нафтогаз" не витратив отримані від "Газпрому" $2,9 млрд. Чекаємо розмови з урядом, - Коболєв - Цензор.НЕТ 6335
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у дубінського бабушка СЮДА, а у коболєва ТУДА
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зачем они тебе? коболев ответь зачем они тебе?
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Премию новую маме отправил? Ублюдок от Внешнего управления.
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Конечно оставят Нефтегазу. Щас же инвестиции из Омана польются
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да-да... они там собрались по 10 тыс.га каждому инвестору под *********** фермы выделять.
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ну действительно, можно же эти деньги положить на депозит и через пару лет будет неплохой процент - в принципе честный способ СОСУществования властьимущих и больших денег
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Судя по всему "победная" договоренность была следующей. Мы ( РФ) выплачиваем вам ( Украине) 2,9 миллиарда по решению суда, вы отказываетесь от исков на 12 миллиардов к РФ, а потом вы ( Украина) нам ( РФ) выплачиваете 3,0 миллиарда (долга Януковича) и мы " в расчете". Уря !!!
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неужели и мамке еще на молочишко не перепало пару лимонов ? не верю "Нафтогаз" не витратив отримані від "Газпрому" $2,9 млрд. Чекаємо розмови з урядом, - Коболєв - Цензор.НЕТ 4035
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При таких дірах в бюджеті? При заявах про збільшення запрлат "слугам"? Заберуть, прожеруть ну і просер.ть. Зате, це була остання міжнародна "заподляна" "папередніків"
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Це все - ресурси барижних попередників вичерпано - залишились ЗВР і статки зубожілого населення.
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1.Залатати діру в бюджеті минулого року.
2.Компенсувати позику януковоща Моржовії.
3.Віддати бєні за приват як він просив.
4.Роздати слугам - бо на з/п депутата не проживеш.
5.Відмити через діджіталізацію.
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6. расписать на следующие курсы в Трускавце для " сопливых слуг"
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Ну вот, порохоботы в своём репертуаре, обложили ветку своими бредовыми предложениями, недаром ваш Петя оказался в таком пролёте
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Ці гроші вибили порохоботи, тому їх турбує подальша доля.
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В смысле, тратить? Это государственная компания, и ̶ш̶е̶р̶с̶т̶ь̶ деньги - тоже государственные (налогоплательщиков), а не Коболева чтобы тратить.
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Які чемні, а мамі відправити в штати слабо, чи десь совість з'явилась ненароком.
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Нам конечно фигу, мы тут не при делах.
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а чи получили? Бо кобєлєв он каже "не тратили, бо нема"
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ніби гроші,то як мило - загрузили на склад - та й лежать собі так
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Сегодня зашел на 104.UA посмотреть данные о расходе газа. Первым делом выскочил баннер с сообщением, что все бытовые потребители должны с января месяца отдельно платить не только за полученный объем газа, но и еще за его доставку по отдельным квитанциям. (можете проверить по своим личным кабинетам).
То, что не смогла протащить старая Верховная Рада, протащил в турбо режиме новый состав ВР в качестве новогоднего подарка, под шумок поднятый с законами о земле. Газовая мафия звереет пока народ спит.
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После выплаты «Газпромом» Украине $2,9 млрд Коболев и Витренко получат еще $26 млн премии
27 декабря «Газпром» перечислил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
Эта новость особенно хороша для главы правления «Нафтогаза» Андрея Коболева и коммерческого директора НАК Юрия Витренко.
Как известно, за победу в Стокгольме уже была выплачена премия в размере 20,7 млн долларов с учетом налогов.
Из них Коболев получил 7,9 миллионов долларов, а Витренко - 6 миллионов долларов.
Эти деньги топ-менеджеры сразу же отправили в США и Лихтенштейн родственникам.
Как сообщало еще в прошлом году издание «Зеркало недели», оставшуюся часть премии - около 25,6 миллионов долларов - выплатят «исключительно при условии успешного взыскания с «Газпрома» остатка выигрыша», что сегодня и произошло.
Эти деньги пойдут «преимущественно товарищам Коболеву и Витренко».
🤑
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Не заслужили?
Сдереш три миллиарда долларов у Газпрома - выпиши себе премию.
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Абидно, да?
Вот тибе бы, ну хоть кусочек!
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