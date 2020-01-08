 "Нафтогаз" не витратив отримані від "Газпрому" $2,9 млрд. Чекаємо розмови з урядом, - Коболєв

Про це заявив глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Гроші, які зараз перебувають у "Нафтогазу"... Ми чекаємо розмови з акціонером, тобто урядом: як уряд бачить дивіденди і податкову політику. Ми поки нічого з цього не витратили", – сказав він.

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За словами Коболєва, у компанії немає планів направити кошти на погашення боргів компанії. Більш доцільним буде спрямувати кошти на проєкти з додатковою економічною цінністю.

"Я вважаю, що з цих коштів гроші потрібно витрачати на речі, які не є проїданням, а в майбутньому будуть створювати додаткову економічну цінність. Такими речами я вважаю енергоефективність, такими речами я вважаю видобуток та інфраструктурні проєкти", - зазначив він.

Нагадаємо, 27 грудня "Нафтогаз України" отримав від російського "Газпрому" 2,9 млрд дол. за рішенням Стокгольмського арбітражу.