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Все про:Казахстан (104) екстрадиція (249)

 Активісти в Казахстані закликають Україну не видавати опозиційну блогерку Ахметову

На батьківщині Жанару Ахметову звинувачують у шахрайстві. Активісти стверджують, що запит влади на екстрадицію - це політичне замовлення.

Акція із закликом не видавати Ахметову відбулася в Алмати, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Жанара Ахметова, відома також як Жанна Бота, з 2017 року перебуває з малолітнім сином в Києві. Присутні заявили, що на батьківщині на неї чекають репресії і запит Казахстану про її екстрадицію - це "політичне замовлення катів від влади".

На місце акції прибули представники місцевої влади і вимагали від активістів розійтися, але ті продовжували свій протест.

Напередодні ввечері Ахметова написала у фейсбуці, що Казахстан просить про її екстрадицію за статтею про шахрайство. Вона стверджує, що боргової заборгованості в рамках цієї кримінальної справи у неї вже немає, і це нібито доведено українським судом.

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Ахметова стверджує, що через борги провела півтора року в казахській в'язниці, а все її майно конфіскували. Після цього ще 6,5 року жінка прожила під поліцейським наглядом. У 2014 році вона почала вести активну опозиційну блогерську діяльність і публікуватися в опозиційній газеті "Трибуна", після чого проти неї почали "фабрикувати кримінальну справу".

Казахстанські засоби масової інформації писали, що Ахметова була в 2009 році засуджена у справі про шахрайство на 7 років позбавлення волі, але в 2010-му їй відклали виконання покарання до 2021 року, коли її синові виповниться 14, і перевели під поліцейський нагляд. У 2017 жінка втекла в Україну.

Відтоді в Києві тривають судові процеси навколо її прохання про притулок, відмов України надати цей притулок і прохань Казахстану про її екстрадицію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168773
 
 
 Топ коментарі
 
Ерік Хартман

Віслюк везе Ленку на кремлівську йолку. Хай вдягає валянки замість вьетнамок, бо потім знову доведеться відігріватись десь на Мальдівах за наш рахунок

Активисты в Казахстане призывают Украину не выдавать оппозиционную блоггершу Ахметову - Цензор.НЕТ 3116
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Самолет, то летит, но не факт, что с зеленским. Тем более, что за отдых уже заплачено, а он и в телефонном режиме хорошо справляется со своими обязанностями.
Пы.Сы. Ну и как объяснить своей самке и личинкам, что они должны из теплого Омана лететь в холодный Киев Активисты в Казахстане призывают Украину не выдавать оппозиционную блоггершу Ахметову - Цензор.НЕТ 9171
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А что Зеле первый раз в Мацкву летать? Он в 2014 четыре раза туда мотался. И вряд ли на сушеного Ильича смотреть.
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Невыдача блогерши должна быть только в ответ на голосование в ООН за резолюции, поддерживающие Украину!
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Так голосують якраз мудні, що вимагають її екстрадиції.
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В моем посте намек, который ты не понял. Как минимум, не голосовать за предателей народа - союзников паРаски-********* Активісти в Казахстані закликають Україну не видавати опозиційну блогерку Ахметову - Цензор.НЕТ 8503
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В твоєму пості ти все сказав так що ти 100% дебіл. Активісти в Казахстані закликають Україну не видавати опозиційну блогерку Ахметову - Цензор.НЕТ 5151
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Да в Украине убийц украинцев врагу выдают, а тут какая то правозащитница.
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Ахметова? Это тот который олигарх? Да, забирайте
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Самолет, то летит, но не факт, что с зеленским. Тем более, что за отдых уже заплачено, а он и в телефонном режиме хорошо справляется со своими обязанностями.
Пы.Сы. Ну и как объяснить своей самке и личинкам, что они должны из теплого Омана лететь в холодный Киев Активисты в Казахстане призывают Украину не выдавать оппозиционную блоггершу Ахметову - Цензор.НЕТ 9171
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А что Зеле первый раз в Мацкву летать? Он в 2014 четыре раза туда мотался. И вряд ли на сушеного Ильича смотреть.
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А мне кажется, что он просто соскучился по белокаменной. Пейзажами кремля и красной плыщади. Да и березки в Киеве не такие как там. Эх русская душа Активісти в Казахстані закликають Україну не видавати опозиційну блогерку Ахметову - Цензор.НЕТ 7304
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Ерік Хартман

Віслюк везе Ленку на кремлівську йолку. Хай вдягає валянки замість вьетнамок, бо потім знову доведеться відігріватись десь на Мальдівах за наш рахунок

Активисты в Казахстане призывают Украину не выдавать оппозиционную блоггершу Ахметову - Цензор.НЕТ 3116
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Если будут садиться в Шереметьево, то есть вероятность, что посадка может быть твердой. Там у них сухие супер джеты вечно сесть нормально не могут Активисты в Казахстане призывают Украину не выдавать оппозиционную блоггершу Ахметову - Цензор.НЕТ 5663
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От що цікаво як це мертвячук дав віслюку поганять велосипеда літака на наворічні свята. А сам же як, бідна людина, так шкода його Активісти в Казахстані закликають Україну не видавати опозиційну блогерку Ахметову - Цензор.НЕТ 8252
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Це було б занадто просто для нього... хоча, доречі це ідея. Між іншим ми не знаємо що він в києві загрузив на борт. Може там коштовності і гроші. І от таким макаром він зараз до росісі перевеЗЕ частину своїх манаток, ну шоб потім на ростов було легше іти
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Блогеры и блогерши вообще мутный народ.
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ради серебряной кнопки от ютуба родину могут продать
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О я пам'яьаю як Казахстан голосував за Московію постійно в ООН.
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И еще в Ростове есть один ее поклонник.
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Какая блоггерша? Они страну монетизируют(утилизируют), а вы про блоггерш каких-то.
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Здадуть аж бігом- наразі в Україні при владі команда професійних зелених манкуртів
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Бубочка сдаст и выдаст всех.
Главное, чтобы у Ленуси Шлепанцы были выгуляны в Омане.
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Вован тут третьей мировой вплотную занялся, а вы про какую-то блогершу... Величайшему лидеру современности некогда глупостями заниматься
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Интересная история. Она была осуждена в 2009-м году, на тот момент никакой "оппозиционной деятельности" не вела, обычная уголовщина. И скорее всего преступление было весьма серьёзным - просто так 7 лет не дают, особенно при первой судимости. И при всём этом кровавая казахская гэбня отложила исполнение приговора уж до 2021-го года.

Кому как, но у меня сложилось впечатление, шо эта баба просто решила сбежать от наказания (за обычно уголовное преступление) и прикинуться "оппозиционной блогершей". Тем более это совсем не сложно - достаточно завести бложик на ЖЖ-шечке и копипастить статьи соответствующего содержания. И всё - можно вопить, шо её преследуют по политическим мотивам.
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прокурорські здадуть, потім скажуть що не знають, аваков здасть, також потім дурака включить, богдан з єрмаком вічно на морозі коли нагадять, королю віслюку доктор Албан важливіший і мнєніє шефа з кремля. нажаль здадуть. пора тих шарікових гнати
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Активисты всегда так утверждают, а вот верить ли им это вопрос!
Наши в Киеве кипишуют без устали и постоянно, но если все их требования удовлетворить то будет алыверды!
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Ну да, сейчас любой уголовник может орать, шо он активист или ветеран АТО, и всё - "понять, простить".
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Зебіли вже наперед намагаються виправдати віслюка за видачу блогерши.
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Со всего мира к нам едет всякое ... , которое у себя в стране натворило делов, наворовало, или чего похуже. А тут они себя оппозиционерами объявляют, прям пламенные борцы за права. Нахрен их всех домой поотправлять, зачем нам собирать преступников отовсюду ? Своих хватает
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