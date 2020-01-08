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Все про:Запоріжжя (541) Маріуполь (614) наркотики (888) Нацполіція (8768) Правоохоронні органи (603)

 Поліцейські ліквідували канал постачання метадону із Запоріжжя до Маріуполя. ФОТО

Наркотиками торгувало етнічне злочинне угруповання. Силовики провели у них оперативні закупівлі на суму більш ніж 300 тисяч гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Донецької області.

"Встановлено, що представники етнічної групи за попередньою змовою створили в м. Запоріжжя нарколабораторію, де виготовляли великі партії наркотичної речовини. "Товар" протягом тривалого часу збували на території Запорізької та Донецької областей", - сказано в повідомленні.

Поліцейські взяли на гарячому чотирьох наркоділків, зараз вирішується питання про їх арешт.

"Під час обшуків вдома у затриманих та інших осіб, причетних до наркобізнесу, вилучено велику партію метадону, мобільні телефони, сім-карти, банківські картки та чернетки, які підтверджують протиправну діяльність зловмисників", - додали в поліції.

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Провадження розслідують за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, членам угруповання загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі.

Поліцейські ліквідували канал постачання метадону із Запоріжжя до Маріуполя 01
Поліцейські ліквідували канал постачання метадону із Запоріжжя до Маріуполя 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168767
 
 
 Топ коментарі
 
Не ликвидировали,а изменили направления. Они же не станут сами себя ликвидировать ))
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Представители этнической группы это как?Цыганва?
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Несомненно! Если бы были украинцы, то так бы и написали. Ну... или написали бы- мариупольцы. А цыганва мерзопакостная заслуживает длинного наименования. Поліцейські ліквідували канал постачання метадону із Запоріжжя до Маріуполя - Цензор.НЕТ 2576 Тьфу, мля!
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Не ликвидировали,а изменили направления. Они же не станут сами себя ликвидировать ))
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наверно надо было"работу"показать - в аптеках запрещенные препараты продают полным ходом без рецептов-а тут тебе такое!...
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И перенаправили траффик в Кривой Рог. Корявченков в курсе
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Представители этнической группы это как?Цыганва?
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Несомненно! Если бы были украинцы, то так бы и написали. Ну... или написали бы- мариупольцы. А цыганва мерзопакостная заслуживает длинного наименования. Поліцейські ліквідували канал постачання метадону із Запоріжжя до Маріуполя - Цензор.НЕТ 2576 Тьфу, мля!
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Есть варианты: кубинцы, пуэрториканцы, мексиканцы, колумбийцы...
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нарко-терроризм - убийство наркотиками населения Украины! За это нужно давать самые большие сроки наказания!
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провели у них оперативные закупки на сумму более чем 300 тысяч гривен, брали в долг, а что бы не платить решили хлопнуть.
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