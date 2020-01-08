 Окупанти від початку грудня понад 60 разів перешкоджали роботі ОБСЄ на Донбасі, - СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні штабу ООС у мережі Facebook.
"З початку грудня 2019 року дотепер СММ ОБСЄ зафіксувала понад 60 обмежень свободи пересування патрулів Місії через блокпости у зазначений вище район. Найбільше відмов та затримок у проїзді було зафіксовано на блокпостах біля населених пунктів Верхньошироківське (кол. Октябр) (25 обмежень), Заїченко (12 обмежень), Нова Мар’ївка (4 обмеження).
Зазначається, що в щоденному звіті 7 січня 2020 СММ ОБСЄ інформує про чергову відмову патрулю Місії в проїзді на тимчасово окуповану територію через блокпости біля населених пунктів Верхньошироківське (кол. Октябр) і Нова Мар'ївка.
"Такі дії збройних формувань Російської Федерації можуть мати на меті приховати заборонену діяльність, зосередження, пересування або підготовку військ", - йдеться в повідомленні.
Тоді ясно що і претензій у світової спільноти до кремлівських фашистів )(уйла не буде, адже ці окупанти, вороги - кацапи офіційно скуплять українську землю, а значить і стануть повноправними її господарями.