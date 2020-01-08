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 Окупанти від початку грудня понад 60 разів перешкоджали роботі ОБСЄ на Донбасі, - СЦКК

Російсько-окупаційні війська на Донбасі з початку грудня понад 60 разів перешкоджали роботі СММ ОБСЄ на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні штабу ООС у мережі Facebook.

"З початку грудня 2019 року дотепер СММ ОБСЄ зафіксувала понад 60 обмежень свободи пересування патрулів Місії через блокпости у зазначений вище район. Найбільше відмов та затримок у проїзді було зафіксовано на блокпостах біля населених пунктів Верхньошироківське (кол. Октябр) (25 обмежень), Заїченко (12 обмежень), Нова Мар’ївка (4 обмеження).

Зазначається, що в щоденному звіті 7 січня 2020 СММ ОБСЄ інформує про чергову відмову патрулю Місії в проїзді на тимчасово окуповану територію через блокпости біля населених пунктів Верхньошироківське (кол. Октябр) і Нова Мар'ївка.

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"Такі дії збройних формувань Російської Федерації можуть мати на меті приховати заборонену діяльність, зосередження, пересування або підготовку військ", - йдеться в повідомленні.

Окупанти від початку грудня понад 60 разів перешкоджали роботі ОБСЄ на Донбасі, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168764
 
 
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Як же так? Бубочка зе-лохам сказав, що про все з Пу домовився...
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ОБСЕ, надо только перестать ОБСЕраться.
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І в цей час олігарх ворожої Україні ********* паРаші Фрідман з "чорного списку" США купує львівський ФК "Карпати". Один з найбагатших людей проклятої ворожої нам паРаші, мільярдер Михайло Фрідман готується до покупки львівського футбольного клубу "Карпати". Цю новину вже підтвердили кілька поінформованих джерел. Так а що в цій новині такого дивного? Коли кремлівські фашисти )(уйла і олігархи личакової паРаші примудряються з потрохами купувати навіть українських президентів і робити їх своїми холуями ..резидентами. На прикладі продажних Юд: кремлівського посіпаки втікача кривавого ЗЕКА та й ексклоуна ЗЕбіла - капітулянта. І що тоді варто їм купити не такий вже продвинуто сильний клуб "Карпати". А скоро ще і нашу українську землю прокляті російські фашисти окупанти скуплять майже всю, і нароблять на ній безліч своїх кацапських резервацій -бандустанів. При цьому навіть не треба буде їм цю нашу рідну українську землю завойовувати і анексувати ...
Тоді ясно що і претензій у світової спільноти до кремлівських фашистів )(уйла не буде, адже ці окупанти, вороги - кацапи офіційно скуплять українську землю, а значить і стануть повноправними її господарями.
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ОБСЕ в ответ фиксирует "нарушения" со стороны ЗСУ Окупанти від початку грудня понад 60 разів перешкоджали роботі ОБСЄ на Донбасі, - СЦКК - Цензор.НЕТ 6020
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