 Окупанти від початку грудня понад 60 разів перешкоджали роботі ОБСЄ на Донбасі, - СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні штабу ООС у мережі Facebook.

"З початку грудня 2019 року дотепер СММ ОБСЄ зафіксувала понад 60 обмежень свободи пересування патрулів Місії через блокпости у зазначений вище район. Найбільше відмов та затримок у проїзді було зафіксовано на блокпостах біля населених пунктів Верхньошироківське (кол. Октябр) (25 обмежень), Заїченко (12 обмежень), Нова Мар’ївка (4 обмеження).

Зазначається, що в щоденному звіті 7 січня 2020 СММ ОБСЄ інформує про чергову відмову патрулю Місії в проїзді на тимчасово окуповану територію через блокпости біля населених пунктів Верхньошироківське (кол. Октябр) і Нова Мар'ївка.

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"Такі дії збройних формувань Російської Федерації можуть мати на меті приховати заборонену діяльність, зосередження, пересування або підготовку військ", - йдеться в повідомленні.