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 Економіка, Київські новини
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Все про:гаряча вода (54) КМДА (744) опалення (144) опалювальний сезон (269) Київтеплоенерго (10)

 Кияни в січні заплатять за тепло і гарячу воду на 22-23% менше, - КМДА

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" зменшить нарахування за тепло і гарячу воду за грудень на 22-23%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

За даними відомства, зараз здійснюється коригування вартості, відповідно зменшені нарахування кияни отримають уже в січні 2020 року.

Підставою для перерахунку є ухвалення 24 грудня 2019 року Кабінетом Міністрів України постанови № 1082 "Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу".

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"Постанова передбачає зміну розміру нарахувань за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання у зв’язку із зміною ціни природного газу, який використовується для виробництва теплоенергії, опалення та гарячої води. Питома вага природного газу в тарифах "Київтеплоенерго" складає близько 80%", - йдеться в повідомленні.

Перерахунок вартості цих послуг отримають усі категорії споживачів Києва.

Зазначається, що перерахунок проведено за методикою, наданою вищезазначеною урядовою постановою. Вона враховує вартість газу у відповідному місяці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168759
 
   
 Топ коментарі
 
ну при такой теплыни, и такими теплыми поздравлениями пуйлу - можно было и на 50%)))
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можно было вообще не отапливать тепло было
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Так и температура градусов на 10 была выше - кого благодарить КГГА или небесную канцелярию? Киевляне в январе заплатят за тепло и горячую воду на 22-23% меньше, - КГГА - Цензор.НЕТ 1970
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ну при такой теплыни, и такими теплыми поздравлениями пуйлу - можно было и на 50%)))
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при одинаковой температуре в ноябре 18 и 19 года, в прошлом году за ноябрь насчитали 1500+грн,в этом 830. так что почти 50%
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Киевляне в январе заплатят за тепло и горячую воду на 22-23% меньше, - КГГА.

А повинні платити на 50 - 60 %-ів дешевше, бо "тарифи" взяті зі стелі.
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а якби сказали 50, то ви б "чекали" -90%
вам не вгодиш)))
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Вони не можуть зменшити на 50, бо тоді всім стане зрозуміло, що через необгрунтовані тарифи влада просто грабує українців.
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Шо вы такое пишете? Щас жеж каждый - президент, а президент живёт как простой учитель. Вы шо, порохобот?
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можно было вообще не отапливать тепло было
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ніч -5 градусів - теж?

між зрадою і дурнею дуже мала відстань
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Вы лично можете отказаться от отопления. У нас тут тоже умники отключали отопление днем, типа тепло.
Так все в квартирах от сырости плесенью покрылось
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Так и температура градусов на 10 была выше - кого благодарить КГГА или небесную канцелярию? Киевляне в январе заплатят за тепло и горячую воду на 22-23% меньше, - КГГА - Цензор.НЕТ 1970
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а как в других регионах? киевляне и работу имеют и зарплаты достойные
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а в регионах просто отрезаются от газа)))), киевляне в массе своей, не знают что такое отсутствие горячей воды)))
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Чому тільки вони? Закарпатці вже років 10 не знають що таке відсутність гарячої води чи опалення і для цього, нам ніякі мери, прем'єри чи президенти не потрібні.
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Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго", а разом із ними власники цього КП (мешканці міста) заробить менше на 22-23%...
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Чем меньше плата за воду и тепло,тем быстрее развалится ЖЭКовское дерьмо.Нищета рожает Нищету.Хи хи
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Поц пацакский, в Украине ЖЭКов нет уже лет 25, а то и больше. Не путай со своей мордовией с башкирией Киевляне в январе заплатят за тепло и горячую воду на 22-23% меньше, - КГГА - Цензор.НЕТ 9877
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Та він спєц по ВАЛЬОЖНІКУ.
Шо ти з нього хочеш....
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Перекличка двух пацакских идиотов: мордовца с калмыком
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С киевлянами - понятно. А как с другими регионами? Киевляне в январе заплатят за тепло и горячую воду на 22-23% меньше, - КГГА - Цензор.НЕТ 7403
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А в других регионах феодализм никуда не делся пока шо.
Киевляне сразу если им шо не так - идут и гавкают.
А в регионе если сильно гавкать будешь - мусор закроет, его друг прокурор по шурику дело откроет, судья, который с ними в бане парится - оперативно срок впаяет, а журналисту всё, шо сложнее, чем открытие светофора - надо с этими четырьмя упырями согласовать, шоб ихнего человечка не дой бог не задеть.
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нічого дивного, треба було просто перестати красти
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Сколько в цифре - за гигакалорию? В процентах писать не информативно.
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тариф не поменялся, гкаллория как стоила 1990 у нас так и стоит, они ввели коэф 0,2 вот и все покращення. по факту меньше на 200грн вышло. так это тепло. Плюс с января увеличится стоимость транспортировки на 30%, ото и посмотрим.
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Кто у тебя поставщик, и как вы так платили 1990 за гигакалорию и не замечали что в одном с вами городе где Киевтеплоэнерго по 964 платят?
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это ж специально придумали чтобы народу можно было педали разводить)))
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кто сказал что я из Киева. ? посмотрите по городам где какие тарифы. У нас 1Гкал=1998.64грн, если быть точнее. И в платежке он не изменился, а ввели коэф.0,2. Тариф:1Гкал=1998.64грн.* -368.42 - перерах.у з"язку зi зниженням цiни на газ, коеф. -0.220
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Новость за Киев, комментарии за Киев. А ты влез со своим сообщением - ну так и напиши что 1998 другой город. Ты ж не бовдур.
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при чем тут город, я о том что сам тариф на производство гк не поменялся, то шо там предлагают в Киеве, то одно, ты посмотри счет, который выставляет поставщик, там есть тариф.Смотрел ?
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снова оманские зеленые ишаки разводит народ! в декабре вообще не было мороза. откуда взяться прошлогодним платежкам за отопление?!
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Кто-нибудь читал ху..ню, которую они придумали? Я такой ху-ни еще не видел. Почему-то там учавствует не только цена газа, но и еще тарифы уполномоченных органов... на..я?
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Среднесуточная температура в декабре 2018 около минус 4 градусов; в декабре 2019 года - около плюс 4 градуса.... Чувствую если б не новая волшебная формула правительства - то и без изменения цены на газ в платежках было бы минус 20% по теплу, но правительство решило пропиарить себя и рассказать лохторату шо то они с барского плеча порешали вопросы))) шмаркли
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