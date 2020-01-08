 Кияни в січні заплатять за тепло і гарячу воду на 22-23% менше, - КМДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.
За даними відомства, зараз здійснюється коригування вартості, відповідно зменшені нарахування кияни отримають уже в січні 2020 року.
Підставою для перерахунку є ухвалення 24 грудня 2019 року Кабінетом Міністрів України постанови № 1082 "Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу".
"Постанова передбачає зміну розміру нарахувань за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання у зв’язку із зміною ціни природного газу, який використовується для виробництва теплоенергії, опалення та гарячої води. Питома вага природного газу в тарифах "Київтеплоенерго" складає близько 80%", - йдеться в повідомленні.
Перерахунок вартості цих послуг отримають усі категорії споживачів Києва.
Зазначається, що перерахунок проведено за методикою, наданою вищезазначеною урядовою постановою. Вона враховує вартість газу у відповідному місяці.
А повинні платити на 50 - 60 %-ів дешевше, бо "тарифи" взяті зі стелі.
вам не вгодиш)))
між зрадою і дурнею дуже мала відстань
Так все в квартирах от сырости плесенью покрылось
Шо ти з нього хочеш....
Киевляне сразу если им шо не так - идут и гавкают.
А в регионе если сильно гавкать будешь - мусор закроет, его друг прокурор по шурику дело откроет, судья, который с ними в бане парится - оперативно срок впаяет, а журналисту всё, шо сложнее, чем открытие светофора - надо с этими четырьмя упырями согласовать, шоб ихнего человечка не дой бог не задеть.
https://www.google.com/amp/s/www.segodnya.ua/economics-amp/snizhenie-tarifov-na-kommunalku-groysman-obyasnil-kak-otoplenie-i-goryachaya-voda-podesheveyut-na-20-1288032.html
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ipress.ua/ru/news/za_otoplenye_vse_ukrayntsi_budut_platyt_po_schetchykam__groysman_189880.html&ved=2ahUKEwjRhqaijvTmAhWD-***********************&usg=AOvVaw1Pn239aSOTWT5K674AHXJG&cshid=1578490492410
Так "Киевтеплоэнерго" предлагает следующие тарифы на производство тепловой энергии:
- для нужд населения - 1 250,01 грн (сейчас 964,19 грн);Так "Киевтеплоэнерго" предлагает следующие тарифы на производство тепловой энергии: - для нужд населения - 1 250,01 грн (сейчас 964,19 грн);Так "Киевтеплоэнерго" предлагает следующие тарифы на производство тепловой энергии: - для нужд населения - 1 250,01 грн (сейчас 964,19 грн);Так "Киевтеплоэнерго" предлагает следующие тарифы на производство тепловой энергии: - для нужд населения - 1 250,01 грн (сейчас 964,19 грн);Так "Киевтеплоэнерго" предлагает следующие тарифы на производство тепловой энергии: - для нужд населения - 1 250,01 грн (сейчас 964,19 грн);