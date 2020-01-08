 Літаки сідали і злітали в Тегерані до та після аварії літака МАУ, обмеження польотів не було

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на дані про виконані польоти, надані аеропортом, інформує Цензор.НЕТ.

Борт МАУ вилетів з аеропорту зі значною затримкою, причина якої не уточнюється. Час зльоту зафіксований як 6:12 ранку замість планового часу 05:15. Варто зауважити, що саме у час затримки відбулася ракетна атака Ірану на авіабазу, що використовується США. Однак цивільні авіакомпанії не були про це повідомлені, а запуск ракет відбувався за межами держави, у сусідньому Іраку.

Небо над Іраном на час катастрофи не було закрите – низка міжнародних авіаліній здійснювали вильоти та посадку в аеропорту Тегерана.

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Так, у проміжок із 3 до 4 ночі в Тегерані приземлилися літаки трьох турецьких компаній (Turkish Airlines, Pegasus та AtlasGlobal) і Qatar Airlines, а о 5:35 сів ще один літак Turkish Airlines зі Стамбула.

Західні авіакомпанії, що мають сполучення з головним аеропортом Ірану, тієї ночі також виконували перельоти. О 2:43 ночі з Тегерана вилетів рейс Lufthansa до Франкфурта, о 4:23 (із 40-хвилинною затримкою) – рейс Austrian до Відня. З 5.00 до 5:20 відбулося три вильоти турецьких та катарської авіакомпанії.

Водночас велика кількість міжнародних перевізників, що до того не мали рейсів до Тегерана, після обстрілів американської бази у середу вночі оголосили, що облітатимуть повітряний простір як Ірану, так і Іраку.

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Нагадаємо, пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України" розбився в районі міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані. У короткому повідомленні йдеться, що аварія сталася "незабаром після зльоту через технічні проблеми".

За попередніми даними, на борту перебувало близько 180 осіб: громадяни України - 2, громадяни Ірану - 71, громадяни Канади -73, громадяни Німеччини - 4, громадяни Великої Британії - 3, громадяни Швеції - 8, громадяни Афганістану - 6, близько 13 членів екіпажу (громадяни України).

За дорученням Зеленського при РНБО створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Тегерані.

У зв'язку з катастрофою літака Boeing-737 МАУ під Тегераном авіакомпанія скасовує всі рейси до Ірану на невизначений термін.