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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події, За кордоном
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Все про:авіакатастрофа (342) Іран (145) авіасполучення (216)

 Літаки сідали і злітали в Тегерані до та після аварії літака МАУ, обмеження польотів не було

Незадовго до відправлення українського авіалайнера, а також незабаром після нього в аеропорту імені Хомейні в столиці Ірану сідали та злітали літаки міжнародних, зокрема європейських, авіакомпаній.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на дані про виконані польоти, надані аеропортом, інформує Цензор.НЕТ.

Борт МАУ вилетів з аеропорту зі значною затримкою, причина якої не уточнюється. Час зльоту зафіксований як 6:12 ранку замість планового часу 05:15. Варто зауважити, що саме у час затримки відбулася ракетна атака Ірану на авіабазу, що використовується США. Однак цивільні авіакомпанії не були про це повідомлені, а запуск ракет відбувався за межами держави, у сусідньому Іраку.

Небо над Іраном на час катастрофи не було закрите – низка міжнародних авіаліній здійснювали вильоти та посадку в аеропорту Тегерана.

Також читайте: Іран відмовляється передавати Boeing чорну скриньку літака МАУ, що розбився, - Reuters

Так, у проміжок із 3 до 4 ночі в Тегерані приземлилися літаки трьох турецьких компаній (Turkish Airlines, Pegasus та AtlasGlobal) і Qatar Airlines, а о 5:35 сів ще один літак Turkish Airlines зі Стамбула.

Західні авіакомпанії, що мають сполучення з головним аеропортом Ірану, тієї ночі також виконували перельоти. О 2:43 ночі з Тегерана вилетів рейс Lufthansa до Франкфурта, о 4:23 (із 40-хвилинною затримкою) – рейс Austrian до Відня. З 5.00 до 5:20 відбулося три вильоти турецьких та катарської авіакомпанії.

Водночас велика кількість міжнародних перевізників, що до того не мали рейсів до Тегерана, після обстрілів американської бази у середу вночі оголосили, що облітатимуть повітряний простір як Ірану, так і Іраку.

Також читайте: МАУ оприлюднила список 167 пасажирів українського літака, що зазнав катастрофи в Тегерані. СПИСОК

Нагадаємо, пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України" розбився в районі міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані. У короткому повідомленні йдеться, що аварія сталася "незабаром після зльоту через технічні проблеми".

За попередніми даними, на борту перебувало близько 180 осіб: громадяни України - 2, громадяни Ірану - 71, громадяни Канади -73, громадяни Німеччини - 4, громадяни Великої Британії - 3, громадяни Швеції - 8, громадяни Афганістану - 6, близько 13 членів екіпажу (громадяни України).

За дорученням Зеленського при РНБО створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Тегерані.

У зв'язку з катастрофою літака Boeing-737 МАУ під Тегераном авіакомпанія скасовує всі рейси до Ірану на невизначений термін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168757
 
 
 Топ коментарі
 
Фуйло сказав надо, перси відповіли, єсть! Самолеты садились и взлетали в Тегеране до и после крушения самолета МАУ, ограничения полетов не было - Цензор.НЕТ 2945
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По статистике самолет самый безопасный вид транспорта...
На авто людей гибнет в разы больше...
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а особенно если гибнут женщины, дети - в Крыму кацапы самолет сбили и обвинили Украину, с Поляками самолет русосрань сбила, для расширения своего влияния на Польшу ( Украина крепко сидела тогда на кукане)
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если честно - ну его нах сейчас летать вообще неважно куда... не говоря о ближнем востоке
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По статистике самолет самый безопасный вид транспорта...
На авто людей гибнет в разы больше...
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если честно, я, печатая это сейчас, имею риск быть убитым зеброй.... но я не боюсь(эээ, кто здесь кроме меня, Яхве и Спайдермэна то?) Самолеты садились и взлетали в Тегеране до и после крушения самолета МАУ, ограничения полетов не было - Цензор.НЕТ 1688
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Это потому что автомобилей в миллионы раз больше чем самолетов,простая математика
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Ідіоти вивчають жупели, а не математику.
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Нах ему твоя простая метематика, у него статистика)))
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Фуйло сказав надо, перси відповіли, єсть! Самолеты садились и взлетали в Тегеране до и после крушения самолета МАУ, ограничения полетов не было - Цензор.НЕТ 2945
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просто, какой-то иранец балбес ПВОшник, случайно нажал на гашетку.. а ракете всё равно..
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Там человек 60 затоптали, плюс эмоций куча после похорон генерала.кому выгодна война на востоке?
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***** й вигідна: нафта вверх, Штатам - заморочка, Україні - проблеми, все як по методичці кацабів
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А які в України від авіатрощі приватного літака чи того що затоптали 60 іранців проблеми?
Іранська нафта, здається, і без війни давно під санкціями. Тож припинення її видобутку це проблеми лише для контрабандистів.
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Случайно можна тільки перднути та всратись!
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Сейчас смотрю flightradar24 над територией Иран один за одним гуськом летят никто пространство не перекрывает
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Президент зе летел через анчурию, а гарантом был Медведчук с ним. Теперь през обязан своей жизнью куму путина , это тот янелох42 . Теперь этот обязальщик обязан жизнью агрессору. НЕТ ему теперь надо как морально уроду отказываться от поста президента.
Думаю это должен требовать народ Украины.
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Цікаво, а якого х@ра воно взагалі поперлося зараз в ті края? Що в світі нема де відпочивати? Що він там робив?
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Вы в Украине не знаете где ваш президент уже больше 12 часов. Может он в плену под Воронежом.
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Нехай там і залишається. Як то кажуть: Баба з возу - кобила в курсі дєла.
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Так он сдаст государственную тайну 95квартала.
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З цієї інформації випливає, що український літак був завчасно вибраний у якості цілі. Єдине, що поки мені незрозуміло, це мета всього цього сатанинського задуму.
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Надо отдать должное Ирану - нанести "массированный ракетный удар" по базам так ювелирно, чтобы не задеть ни одного американца. Кстати, шиитское правительство в Багдаде также заявило,что на базе айн аль-Асад не пострадал ни один иракский военный.
в Израиле СМИ в открытую пишут что Иран сбил украинский самолёт. Значит есть инфа.

Одна из ракет, выпущенных иранцами по американской база в Эрбиле (Иракский Курдистан), промахнулась на ... 80 км.
4 ракеты упали вообще на иранской территории.
Это все, что вам нужно знать о возможностях ВПК государства, победившей исламской революции.
Просто военные путина что то под суетились быстро выполнить его указания сбить украинский самолет. Не учли что США не ответили на обстрел.
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ты еврей? ракета ПВО все-таки не то шо ракета, например, т.н. "Скад"...
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А что ВЫ так переживаете за ракеты путина.
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Я даже за Сралина "впишусь", если он в чем-то невиновен.
В данном случае я уточнил шо Путин(на 90%) сбил борт отнюдь не "градом". там или "БУК" был(что "палевно") или боевик Вагнера с ПЗРК. борт летел на 2400, как пишет, туда как раз и достает переносная зенитка("игла", "стрела").
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В данном записи не указано чем сбит или какой тип и мне по барабану это. Сказано что сбит военными путина т.е обученным персоналом, а не тот как у персов.
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Літаки сідали і злітали в Тегерані до та після аварії літака МАУ, обмеження польотів не було - Цензор.НЕТ 9713

Пальцем в небо. Вот так Иран выпустил ракеты по американским базам.
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МАУ належить Бєні. Хто він за національністю чи громадянством - можна до скону із ним сперечатися. Украйінців там було 11 громадян. Який сенс )(.йлу вбивати іранців з канадійцями та кількох українців у Ірані?
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что за дурость? Иранцы выстрелили с окраин Ирана ракетами в район своей столицы?! что ты куришь.
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если в мире где то есть война или конфликты, значит ищите кацапов
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а особенно если гибнут женщины, дети - в Крыму кацапы самолет сбили и обвинили Украину, с Поляками самолет русосрань сбила, для расширения своего влияния на Польшу ( Украина крепко сидела тогда на кукане)
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Над Черным морем в 2001. Тогда учения были совместные и пространство закрывала Раисса
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За тот самолет ответственность признала Украина. С выплатой компенсаций и т.д.
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Еще бы не признала. Леня Кучма тогда от кассетного скандала бегал и с ним даже у параши мировые лидеры сидеть не хотели. Или ты думаешь он почему-то другому пол Украины Х...лу слил?
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За этот точно будет платить Украина или Кололмойский - это 900млн.$
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Над Ростовом точно так сбили самолет арабов, но тихо уладили. Разница в том там ПВО путина сбила при посадке такое свечение , а тут при наборе высоты.
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Я извиняюсь, почему так много канадцев? Это ли не шухер подальше от скорого погрома в Иране?
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"На этом борту мало украинцев за счет того, что очень много пассажиров планировали из аэропорта "Борисполь" лететь в другие направления. Это большинство непрямых пассажиров, летевших в Украину. Это наши транзитные пассажиры", - сказал Дыхне. Источник: https://censor.net.ua/n3168705
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Трансферные это. В Торонто летели дальше.
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Знаковая тактика террористов- зная что может прилететь ответка, прикрываются гражданскими - не закрывают воздух для гражданских самолетов .
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Я бы объявил войну. Черные ящики (на самом деле они оранжевые) не отдают.... Если у нас кроме "Сагайдачного" есть пара БДК, то показательно загрузил бы морпехами и отправил туда, чтобы помогали сухопутную операцию делать. Это беспредел - если они невиновны, даже если "какой-то боевик с ПЗРК выстрелил" - просите прощения, приглашайте экспертов..... Да даже снимите ролик, типо "КСИР" наносит удар по неизвестным боевикам/опочленцам, которые вероятно и сбили данный борт.
Путин там на 90% постарался.
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"МИД Украины и Ирана договорились координировать действия следственных групп" Перевод: Украинская сторона получит результаты "объективного расследования, проеденного иранской стороной" по почте в течении ближайших двух-трех лет.
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Ба більше згідно з правилами ICAO розслідування проводить держава, на території якої сталася катастрофа, з правом інших держав (держави реєстрації, оператора, проектувальника і виробника) приймати участь в тій комісії. Ніякого окремого розслідування ніхто не проводить.
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Ты еврей? ВСУ там 30-40 тыщ.
Кому ты и что пишешь то? Успокойся и не распевай о кое-чем кое-где, а то выглядишь как кацап.(у меня 1 дед воевал заСралина, кстати, но я не совок).
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На flightradar24 видно, что основная масса самолётов обходит Иран западнее.Через Иран летают только направления на/с РФ и авиакомпания еmirates, ну и местные.
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А от вам і відповідь на багато питань.
Перше - український літак був використаний як прикриття, після атак по базах США , щоб завадити американцям провести повноцінну відповідь (а це підтверджує що іран країна-терорист).

Друге - можливо допустити що в український літак поцілили з однієї з баз з іраку, і відмова передавати чорні скриньки боїнгу цьому підтвердження і після передачі тих самих скриньок ну наприклад на расєю на експертизу, яка виявить там частини американської зброї. Таким чином це виставить америку в зовсім іншому світлі.
Третє - таке відчуття що ця операція була проведена разом з фсб, або під їх чуткім керівництвом, і не дарма вибраний саме український літак. А зважаючи на те що ця подія вигідна расєї та відверне увагу світу від війни на сході України, то це є цілком можливим.
Четверте - с приходом зелених Україна стає не просто об'єктом а якоюсь іграшкою, таким віслючком якого товчуть зі всіх сторін. Очевидним є і те що відсутні спецслужби які б мали проаналізувавши стан справ на близькому сході надати аналітичні довідки про можливі сценарії подій і про те що потрібно утриматись від поїздок ну тіпа падпісать дагавара а тавараабаротє с Оманам напріммєр.
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Так на нем не пассажиров с паРашки . Случайно или предупредили посадку 2 не сели.
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Так гарно почав і так дякувально закінчив)) Три пункти - думка вірна, а от з четвертим ти затролячився))) на борту майже всі пасажири іноземці, то наші спецслужби мають їх повідомляти утриматись від поїздок??
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Читай до кінця. Наш лігітьомний мав думати якщо має чим куди він летить і до якої країни, які договори підписувати.
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я так зрозумів шо отой пам нає намір насипати г.вна на "воздухозаборнік"... не спілкуйтесь з ним, бо перші дві "версії" - подібні на Путіна, такіж безтолкові(х.з. як по-нашому - беззмістовні хіба що)
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Дві перших версії = Літаки сідали і злітали в Тегерані до та після аварії літака МАУ, обмеження польотів не було - Цензор.НЕТ 9760
а там де Путін - х.то й.ого з.нає.... Тоді війна - не віддають скриньки = самі збили = війна. .... але у нас всі президенти... в штанах носять тільки власне, штани.
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А чорні скриньки віддадуть "нейтральній" расєї яка по працює з ними як і з скриньками літака Качиньського...
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То есть все самолеты благополучно, но вот только украинскому не повезло, чисто случайно.
Ага, и в деда мороза я тоже верю
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