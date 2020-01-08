 Літаки сідали і злітали в Тегерані до та після аварії літака МАУ, обмеження польотів не було

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на дані про виконані польоти, надані аеропортом, інформує Цензор.НЕТ.
Борт МАУ вилетів з аеропорту зі значною затримкою, причина якої не уточнюється. Час зльоту зафіксований як 6:12 ранку замість планового часу 05:15. Варто зауважити, що саме у час затримки відбулася ракетна атака Ірану на авіабазу, що використовується США. Однак цивільні авіакомпанії не були про це повідомлені, а запуск ракет відбувався за межами держави, у сусідньому Іраку.
Небо над Іраном на час катастрофи не було закрите – низка міжнародних авіаліній здійснювали вильоти та посадку в аеропорту Тегерана.
Так, у проміжок із 3 до 4 ночі в Тегерані приземлилися літаки трьох турецьких компаній (Turkish Airlines, Pegasus та AtlasGlobal) і Qatar Airlines, а о 5:35 сів ще один літак Turkish Airlines зі Стамбула.
Західні авіакомпанії, що мають сполучення з головним аеропортом Ірану, тієї ночі також виконували перельоти. О 2:43 ночі з Тегерана вилетів рейс Lufthansa до Франкфурта, о 4:23 (із 40-хвилинною затримкою) – рейс Austrian до Відня. З 5.00 до 5:20 відбулося три вильоти турецьких та катарської авіакомпанії.
Водночас велика кількість міжнародних перевізників, що до того не мали рейсів до Тегерана, після обстрілів американської бази у середу вночі оголосили, що облітатимуть повітряний простір як Ірану, так і Іраку.
Нагадаємо, пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України" розбився в районі міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані. У короткому повідомленні йдеться, що аварія сталася "незабаром після зльоту через технічні проблеми".
За попередніми даними, на борту перебувало близько 180 осіб: громадяни України - 2, громадяни Ірану - 71, громадяни Канади -73, громадяни Німеччини - 4, громадяни Великої Британії - 3, громадяни Швеції - 8, громадяни Афганістану - 6, близько 13 членів екіпажу (громадяни України).
За дорученням Зеленського при РНБО створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Тегерані.
У зв'язку з катастрофою літака Boeing-737 МАУ під Тегераном авіакомпанія скасовує всі рейси до Ірану на невизначений термін.
На авто людей гибнет в разы больше...
Іранська нафта, здається, і без війни давно під санкціями. Тож припинення її видобутку це проблеми лише для контрабандистів.
Думаю это должен требовать народ Украины.
в Израиле СМИ в открытую пишут что Иран сбил украинский самолёт. Значит есть инфа.
Одна из ракет, выпущенных иранцами по американской база в Эрбиле (Иракский Курдистан), промахнулась на ... 80 км.
4 ракеты упали вообще на иранской территории.
Это все, что вам нужно знать о возможностях ВПК государства, победившей исламской революции.
Просто военные путина что то под суетились быстро выполнить его указания сбить украинский самолет. Не учли что США не ответили на обстрел.
В данном случае я уточнил шо Путин(на 90%) сбил борт отнюдь не "градом". там или "БУК" был(что "палевно") или боевик Вагнера с ПЗРК. борт летел на 2400, как пишет, туда как раз и достает переносная зенитка("игла", "стрела").
Пальцем в небо. Вот так Иран выпустил ракеты по американским базам.
Путин там на 90% постарался.
Кому ты и что пишешь то? Успокойся и не распевай о кое-чем кое-где, а то выглядишь как кацап.(у меня 1 дед воевал заСралина, кстати, но я не совок).
Перше - український літак був використаний як прикриття, після атак по базах США , щоб завадити американцям провести повноцінну відповідь (а це підтверджує що іран країна-терорист).
Друге - можливо допустити що в український літак поцілили з однієї з баз з іраку, і відмова передавати чорні скриньки боїнгу цьому підтвердження і після передачі тих самих скриньок ну наприклад на расєю на експертизу, яка виявить там частини американської зброї. Таким чином це виставить америку в зовсім іншому світлі.
Третє - таке відчуття що ця операція була проведена разом з фсб, або під їх чуткім керівництвом, і не дарма вибраний саме український літак. А зважаючи на те що ця подія вигідна расєї та відверне увагу світу від війни на сході України, то це є цілком можливим.
Четверте - с приходом зелених Україна стає не просто об'єктом а якоюсь іграшкою, таким віслючком якого товчуть зі всіх сторін. Очевидним є і те що відсутні спецслужби які б мали проаналізувавши стан справ на близькому сході надати аналітичні довідки про можливі сценарії подій і про те що потрібно утриматись від поїздок ну тіпа падпісать дагавара а тавараабаротє с Оманам напріммєр.
а там де Путін - х.то й.ого з.нає.... Тоді війна - не віддають скриньки = самі збили = війна. .... але у нас всі президенти... в штанах носять тільки власне, штани.
Ага, и в деда мороза я тоже верю