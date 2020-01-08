 США дістали ляпаса, їхній присутності в регіоні настав кінець, - духовний лідер Ірану Хаменеї

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Цієї ночі ми дали ляпаса. Але важливо те, що обурливій присутності Америки в регіоні настав кінець", - сказав Хаменеї, виступаючи перед громадянами Ірану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Усе гаразд", - Трамп про ракетну атаку на бази США в Іраку

Іранський Корпус вартових Ісламської революції заявив сьогодні, що від їхнього нічного ракетного удару по базах США в Іраку загинуло близько 80 американських військових і майже 200 були поранені.

Президент США Дональд Трамп зі свого боку зазначив, що ситуація в Іраку після ракетного удару по американських базах під контролем.

Нагадаємо, вранці 3 січня США завдали авіаудару по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генералу Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.

Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".