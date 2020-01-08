 США дістали ляпаса, їхній присутності в регіоні настав кінець, - духовний лідер Ірану Хаменеї

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Цієї ночі ми дали ляпаса. Але важливо те, що обурливій присутності Америки в регіоні настав кінець", - сказав Хаменеї, виступаючи перед громадянами Ірану.
Іранський Корпус вартових Ісламської революції заявив сьогодні, що від їхнього нічного ракетного удару по базах США в Іраку загинуло близько 80 американських військових і майже 200 були поранені.
Президент США Дональд Трамп зі свого боку зазначив, що ситуація в Іраку після ракетного удару по американських базах під контролем.
Нагадаємо, вранці 3 січня США завдали авіаудару по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генералу Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.
Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".
https://www.telewebion.com/live/tv1
Уже и потери подсчитал, ух ты! Прямо межгалактический спецназ у них! Способен сразу после ракетного удара проникнуть на базу противника и бродить среди горы трупов, подсчитывая потери и с заумным видом записывать в блокнотик 😁
Короче пипл Ирана схавает. Кабы поставки нефти через залив им не перекрыли. От этого в выигрыше будет РФ.
https://vk.com/video-138738473_456242723
Будут иранцы в 21-м веке опять на ишаках с бурдюками.
Мозгов там не было,- и старость *******.
Где обращение Трампа?