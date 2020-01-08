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Все про:Іран (145) США (5904) Хаменеї (1)

 США дістали ляпаса, їхній присутності в регіоні настав кінець, - духовний лідер Ірану Хаменеї

Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї назвав "ляпасом" ракетний удар по базах США в Іраку і заявив про кінець американської присутності в регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Цієї ночі ми дали ляпаса. Але важливо те, що обурливій присутності Америки в регіоні настав кінець", - сказав Хаменеї, виступаючи перед громадянами Ірану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Усе гаразд", - Трамп про ракетну атаку на бази США в Іраку

Іранський Корпус вартових Ісламської революції заявив сьогодні, що від їхнього нічного ракетного удару по базах США в Іраку загинуло близько 80 американських військових і майже 200 були поранені.

Президент США Дональд Трамп зі свого боку зазначив, що ситуація в Іраку після ракетного удару по американських базах під контролем.

Нагадаємо, вранці 3 січня США завдали авіаудару по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генералу Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.

Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168756
 
 
 Топ коментарі
 
На пощечину Баффало Бил обычно отвечает прямым в челюсть, а потом еще и по печени хуком добавляет. Как-бы весовая категория не та... Или вообще так будет США получили пощечину, их присутствию в регионе настал конец, - духовный лидер Ирана Хаменеи - Цензор.НЕТ 7471
США получили пощечину, их присутствию в регионе настал конец, - духовный лидер Ирана Хаменеи - Цензор.НЕТ 762
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иногда мысли у геноциде народов не такие и плохие. Как был бы прекрасен мир без русских и террористов США получили пощечину, их присутствию в регионе настал конец, - духовный лидер Ирана Хаменеи - Цензор.НЕТ 8860
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средневековая абизяна в чалме почему-то молчит про вторую в мире инфляцию (после Венесуэлы).. зато можно организовать маленькую войнушку, а самому с любовницами спрятаться в бункере под жилым районом..
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Американцы ****** ихнего главу разведки, те в ответ запустили пару ракет, которые никакого ущерба американцам не нанесли И этот полудурок в чалме шо то там воняет. США получили пощечину, их присутствию в регионе настал конец, - духовный лидер Ирана Хаменеи - Цензор.НЕТ 3010
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американцы трахнули его в зад, а он им пощечину и "уйди, противный!" -примерно так)
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ПЕРСЫ , бегите и запасайтесь СВЕЧКАМИ и БАТАРЕЙКАМИ !!!!
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Ответит США на ракетный удар, значит были погибшие, не ответят, значит Иран забрехался.
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США могут и просто так ответить. Без всяких убитых. ИМХО так себе критерий
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США ответят в любом случае. Просто потому что могут.
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не факт. они сначала на налогоплательщиков косятся, а потом дорогостоящие ракеты пуляют.
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Не ответит в любом случае- это удар по имиджу Трампа... Думаю, что ночью томагавки полетят
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С 15.00до 16.00 по Киеву, Трамп обратится к нации. Начало войны с Ираном?
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что, по его информации, в результате иранского ракетного удара по объектам международной коалиции в Ираке ни американские, ни британские военные не пострадали. Об этом сообщает ВВС
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возможно на той базе и американцев не было
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Любой может дать пощёчину боксёру. Но не любой после этого устоит на ногах.
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Амеры могут и не торопиться и если бахнуть то не сильно . Но если Иран ,заденет евреев , а те на взводе то Израиль закидает их не на шутку .
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Ещё бы им быть не на взводе. Иран жеж сразу после уничтожения США обещали уничтожить Израиль.
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да да , поэтому они и знают что Израиль трогать не надо иначе те устроят движ .
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Боюсь, Израиль не дождется свое ошереди
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Короче бородатый...бери простынь...заворачивайся и ползи на кладбище...
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гос твканалы ирана транслируют передачи с логотипом RT..... в выиграше от этой заварухи только куйло.....
https://www.telewebion.com/live/tv1
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Власть Украины , как союзник США, должна поддержать США и поставить иранцев в Украине на контроль .
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наша власть не спромоглась даже закрыть авиасообщение с туземцами...
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Кстати, немножко таки да. Например, минобороны Кувейта получило сообщения от американцев, что они уводят свои силы из Кувейта. США убирает подразделения, которые могут стать мишенью, в случае дальнейшего обмена ракетными ударами.
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Чурбан, времени тебе до ночи осталось...
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"сегодня, что от их ночного ракетного удара по базам США в Ираке погибло около 80 американских военных и около 200 были ранены."
Уже и потери подсчитал, ух ты! Прямо межгалактический спецназ у них! Способен сразу после ракетного удара проникнуть на базу противника и бродить среди горы трупов, подсчитывая потери и с заумным видом записывать в блокнотик 😁
Короче пипл Ирана схавает. Кабы поставки нефти через залив им не перекрыли. От этого в выигрыше будет РФ.
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Так Иран со своего "космического спутника'' потери США посчитал, хотя у них есть источники и понадежней. В штабе зарезали черного петуха и прочли по потрохам.
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Жопа духовного чурбана требует черенок от лопаты😂
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Яке воно дурне, через цього старого йолопа-фундаменталіста, іранці накликали на себе біду... Зараз за цей "ляпас", буде горіти весь Іран!
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На похоронах генерала - террориста в давке подохло неск. десятков сочувствующих.. Так что ты, пацак, не в тему сернул
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Велкам в раннее средневековье, черно)/(опые. Нам будет вас не хватать США дістали ляпаса, їхній присутності в регіоні настав кінець, - духовний лідер Ірану Хаменеї - Цензор.НЕТ 6320
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можно смело сказать что ещё один друг и партнер ***** накрылся тазом
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-"Ираке погибло около 80 американских военных и около 200 были ранены." если это хоть частично правда, очень скоро военщина и руководство Ирана перестанет существовать
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С 15.00 по 16.00 будет обращение Трампа к американцам.
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Какой же он нелюд, этот аятола! На рассвете у него самолет разбился, сотни погибших, а он про пощещины Америке рассуждает. Эх, не по той сволочи амеры ракетами гахнули! Вот с кого начинать надо было.
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Думаю будут бомбить базы где разрабатывают ЯО!
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Будут бомбить всю инфраструктуру - стратегические шоссе, заводы, электростанции, узлы связи и пр.
Будут иранцы в 21-м веке опять на ишаках с бурдюками.
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Посидишь без электричества в подвале бибизьяна, может поумнеешь.
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ща амеры подтянут войска и будет 2 ирак с хусейном
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Пощёчина в 200-е своих иранцев погибшими -это ничто-вот украинский самолёт с 9-ю члeнами экипажа и 2-мя украинцами на борту может стать причиной мести от американцев даже и в том случае,если на обстреляных иранцами базах не окажется погибших.Будем посмотреть-без ответки в любом случае такое не остаётся,но играть на руку террористам-провокаторам типа ху"ла никто не будет-найдут ответку посерьезнее,чемь кто-либо ожидает.
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Иран это страна мусульманские террористы !Мочите их американцы !
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Мартышка к старости слаба мозгами стала.
Мозгов там не было,- и старость *******.
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А сейчас часом в США уже не утро?
Где обращение Трампа?
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Американці мають достатню кількість томагавків, ресурс яких майже вичерпано. Утилізація їх влетить в копійку й немаленьку. Утилізувати їх, випустивши по Ірану - значна економія бюджетних коштів, так що це просто питання часу, як при бурі в пустелі, союзницькій силі та інших військових операціях...
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