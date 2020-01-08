 Озброєний сокирою і ножем 21-річний хлопець взяв у заручники рідну сестру з трьома дітьми на Одещині, - поліція. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Овідіопольського відділу поліції в Одеській області.
"Першими за викликом прибули працівники територіального відділу поліції. На вимогу відчинити двері та випустити жінку з дітьми озброєний сокирою та ножем зловмисник, що закрився в будинку, став погрожувати розправою і поліцейським.
Щоб не допустити загострення ситуації та уникнути можливих людських жертв, на допомогу "заручникам" прийшли бійці батальйону поліції особливого призначення. Завдяки їхнім чітким діям жінка з дітьми були визволені, а їхній агресивний родич - затриманий", - йдеться в повідомленні.
Як з’ясувалося, причиною такої поведінки чоловіка стала образа на сестру, яка не пускала його переночувати після сварки з матір'ю.
Обставини події встановлюються. За фактом погрози працівникам правоохоронного органу відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 345 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про обрання фігурантові запобіжного заходу.
что ж так колбасит то тебя? ))))
Сейчас что, полнолуние?
Вот когда умнички - тогда умнички!!!
Вот на 10 Фонтана уже построили пешеходный мост , соединяющий трассу здоровья воедино, например. Но нет такой новости.
Потом сняли депутатскую неприкосновенность, а вот все одесские коррупционеры прекрасно себя чувствуют и без неё.
Бывший недоукраденный заложник Лёша гончаренко в том числе.
А мелкие бытовые скандалы- это ж не уровень Цензора.