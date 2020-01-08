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Все про:заручник (711) Одеська область (1133) Нацполіція (8768) Правоохоронні органи (603)

 Озброєний сокирою і ножем 21-річний хлопець взяв у заручники рідну сестру з трьома дітьми на Одещині, - поліція. ВIДЕО

21-річний житель Овідіопольського району зачинив у будинку сестру з трьома малолітніми дітьми. Протиправні дії агресивно налаштованого чоловіка, який погрожував сокирою та ножем і рідним, і поліцейським, припинили правоохоронці. Унаслідок події ніхто не постраждав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Овідіопольського відділу поліції в Одеській області.

"Першими за викликом прибули працівники територіального відділу поліції. На вимогу відчинити двері та випустити жінку з дітьми озброєний сокирою та ножем зловмисник, що закрився в будинку, став погрожувати розправою і поліцейським.

Щоб не допустити загострення ситуації та уникнути можливих людських жертв, на допомогу "заручникам" прийшли бійці батальйону поліції особливого призначення. Завдяки їхнім чітким діям жінка з дітьми були визволені, а їхній агресивний родич - затриманий", - йдеться в повідомленні.

Як з’ясувалося, причиною такої поведінки чоловіка стала образа на сестру, яка не пускала його переночувати після сварки з матір'ю.

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Обставини події встановлюються. За фактом погрози працівникам правоохоронного органу відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 345 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання фігурантові запобіжного заходу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168752
 
 
 Топ коментарі
 
По Воронежу пусть отомстят. Шоб наверняка.
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Что то одесчину сегодня лыхоманит.
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100 % он голосовал за Зеленского!!! А теперь прозрел Вооруженный топором и ножом 21-летний парень взял в заложники родную сестру с тремя детьми на Одесчине, - полиция - Цензор.НЕТ 312
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Кррруто!!! Молодца!!! Отпинайте его там! Ну а то, шо обисрЯлись с запретом на полеты в зоне конфликата, так то... "Какая разница"!?
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ой Одесса! жемчужина у моря..
что ж так колбасит то тебя? ))))
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По Воронежу пусть отомстят. Шоб наверняка.
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чому не навпаки? Чому не РФ стерла межу і тепер США мають право?
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100 % он голосовал за Зеленского!!! А теперь прозрел
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стопицот працентав!!! век шыкалада не видать
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Ну а чем объяснить поведение обезумевшего молодого человека, надежды которого зеленский разбил в пух и прах ? Озброєний сокирою і ножем 21-річний хлопець взяв у заручники рідну сестру з трьома дітьми на Одещині, - поліція - Цензор.НЕТ 9856
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Статью сначала прочти и меж строк тоже.Там чётко написано,шо он разочаровался в о-парышенке.
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У дебилов по ходу обострение.
Сейчас что, полнолуние?
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Шото на одесчине магнитные бури какие-то прошли...
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захватівший заложніков тєроріст затрєбовал доллар і мілійон вєртольотов
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Он мог бы и свои сперматозоиды взять в заложники - пообещать обрезать себе яйца ))
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Молодцы, Мужики!!!
Вот когда умнички - тогда умнички!!!
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Вся молодеж поголовно обнюхана, отсюда и психозы, убийства, суициды, заложники. Марьяну легализуйте и всё будет мир.
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В Одессе и области, что больше ничего не происходит? Только изнасилования, заложники и убийства?
Вот на 10 Фонтана уже построили пешеходный мост , соединяющий трассу здоровья воедино, например. Но нет такой новости.
Потом сняли депутатскую неприкосновенность, а вот все одесские коррупционеры прекрасно себя чувствуют и без неё.
Бывший недоукраденный заложник Лёша гончаренко в том числе.
А мелкие бытовые скандалы- это ж не уровень Цензора.
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