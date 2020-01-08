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Все про:авіакатастрофа (342) Іран (145) МАУ (60) Boeing (12)

 Іран відмовляється передавати Boeing чорну скриньку літака МАУ, що розбився, - Reuters

Іран не віддасть чорну скриньку літака МАУ, який зазнав аварії під Тегераном, американській компанії Boeing, яка його виготовила.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це з посиланням на слова глави організації цивільної авіації Тегерана Алі Абедзаде повідомляє "Reuters".

Алі Абедзаде також сказав, що неясно, в яку країну Іран відправить скриньку для аналізу її даних.

Дивіться також: Момент падіння літака МАУ в Ірані. ВIДЕО

Нагадаємо, пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України" розбився в районі міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані. У короткому повідомленні йдеться, що аварія сталася "незабаром після зльоту через технічні проблеми".

За попередніми даними, на борту перебувало близько 180 осіб: громадяни України - 2, громадяни Ірану - 71, громадяни Канади -73, громадяни Німеччини - 4, громадяни Великої Британії - 3, громадяни Швеції - 8, громадяни Афганістану - 6, близько 13 членів екіпажу (громадяни України).

За дорученням Зеленського при РНБО створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Тегерані.

У зв'язку з катастрофою літака Boeing-737 МАУ під Тегераном авіакомпанія скасовує всі рейси до Ірану на невизначений термін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168748
 
 
 Топ коментарі
 
Вот и всё встало на свои места - бармалеии что то скрывают Иран отказывается передавать Boeing черный ящик разбившегося самолета МАУ, - Reuters - Цензор.НЕТ 9810
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Сейчас отправят ящики в "нейтральную" Педерацию......
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Хабад считает, что настоящий Израиль должен основать мошиах.
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А шо за крик?! Иранцы обязаны передать чёрный ящик владельцу!!! Боинг владелец? - Нет.
Так к чему этот срачь? Все материалы и остатки самолёта передадут следственным органам. Следствие создаст экспертную комиссию в которую войдут и представители Боинг, как производитель. Кстати в комиссии будут и иранцы! Будут представлены все заинтересованные стороны! Это протокол! А не ваши хотелки и домыслы. Выключайте уже дурака...
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Боинг производитель самолета, у них своя лаборатория с самым лучшим оборудованием. Всегда после авиакатастроф с их самолетами они занимаются раследованием вместе с независимыми экспертами
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кто владелец вопрос. борт мог быть арендован.
но в остальном все верно будет комиссия.
и да разберутся. вой из ничего.
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Якщо це теракт, то в тілах загиблих повинні бути осколки.
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При таком огне? Там сгорело все в уголь...
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Всё равно повреждения от поражающих элементов ракеты или бомбы будут видны.
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если это ручное ПЗРК - то разгледеть будет очень сложно
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Не очень. По правилам должны на каркас выложить обломки так, как они были на целом самолёте. Следы взрыва всё равно видны. Если был поражён двигатель, то его обломки будут выглядеть иначе, чем обломки другого, который разрушился от удара об землю. Объективное расследование может установить достаточно легко причины, другое дело - объективность, в которой сомнения.
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Що і потрібно було доказати.Сбили самолет, іранські терористи .Це було з початку зрозуміло.Ще одні кончені іхтамнети,друзі кацапськоі гидоти,держави-террориста,оккупанта і вбивці,кацапстану.
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как в какую нарассию , я первый угадал мне лайк.
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Згідно з правил ICAO при розслідуванні авіакатастрофи МАЮТЬ ПОВНЕ ПРАВО приймати участь представники : 1 країни на чиїй территорії вона сталася. 2 країна компанії літака. 3. КРАЇНА ЩО ВИГОТОВЛЯЄ ЛІТАК , ТОБТО США ! 4 Країни пасажирів , що загинули.Так що тут все шито білими нитками. Пробоїни на деталях фюзеляжу + відмова у співпраці з країною що виготовила = ЗБИЛИ МАВПИ ," правовірні " 100%
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Давайте я тоже зрадьі нагоню)))
Открою большую тайну но подобньіе двигателя не горят)))
Топливо просто вьідувается турбиной за пару секунд после прекращения подачи топливньім насосом.
Судя по всему польіхало крьіло с топливом.
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Это если произошло "прекращение подачи топливньім насосом".
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Вам ще потрібні якісь докази? Бубочка зараз подзвонить Баканову... і не дасть ввести себе в оману, він же Нелох!
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Самолет взорвали заложенной бомбой, не ракетой и не поломка.
Взорвал Израиль для демонизации Ирана.
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тоже кажется-без пейсатых тут не обошлось.
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Danil Razorkin - літак збив правий сектор для демонізації Путлера . Іспанський диспетчер підтвердив.
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Вам не кажется странным, что полный самолет граждан различных стран (только два пассажира украинцы) летел именно в Киев? Инвесторы? Мутная история. Кажется мне, что МАУ вывозил из Ирана решивших экстренно свалить иранцев с различными паспортами, но кто-то очень этого не хотел.
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Писали, что почти все пассажиры были транзитными.
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Это и коню понятно, что транзитные! Вот только Украина не очень вписывается в список стран для транзита из Ирана в Канаду. Как-то не совсем в ту сторону.)))
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Это почему же? Если лететь через Европу, то вполне. Наверное, люди рассчитывали стоимость путешествия, и цены МАУ не самые высокие. Из Киева уже можно лететь опять же лоукостером дальше через Европу и север в Канаду.
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Очень логичный и короткий путь. Из Киева во Франкфурт-на-Майне, а дальше через океан.
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это кажется мутным только тем кто не в теме.
Иран под санкциями, нормальные страны в него не летают, поэтому например чтоб долететь в США надо лететь с пересадкой, летят в том числе через Киев.
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Похоже на подрыв заряда на борту самолета-судя по характеру обломков и их разлету, как в Египте/
Кстати нет информации о ракете со стороны ПВО США и России-ее(ракету) не сложно обнаружить.
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Иран понимает, что всех собак на них хотят повесить. Поэтому не отдает черные ящики ни США ни иудейской Украине.
В Иране полно агентуры Кремля. Скорее всего сбивали спецслужбы России по приказу Израиля, что бы отстрочить ракетную атаку на Израиль.
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Скорее всего сбивали спецслужбы России по приказу Израиля,

ну скажімо - це - найдебільніше що можливо уявити.. Пали ще..!
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Вообще то Израиль сам был бы рад в очередной раз внедрить туда несколько своих боеголовок.
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ага Пукин лично из дробовика шмалял, сидя в пустыне. Дебилы.
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на видео смущает что в 6.00 так темно.... практически ночь а ведь даже у нас в 6 утра уже дово
льно светло.............
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Восход солнца в Тегеране был сегодня в 7:16 по местному.
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восход это что первые лучи или диск над горизонтом ??? я просто не заню, в 6 у нас конечно темновато но небо уже не чорное..........
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там рассвет особо не растянут, иран ближе к экватору
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Неужели у Ирана БУКи, которые запрограмированы не сбивание пасажирских самолетов ?!
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какой БУК? чтобы сбить такой самолет на взлете достаточно "иглы". а уж "игл" в иране просто без счета, комуняки их снабдили так, что до конца времен хватит.
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Можливо що бомба, але чому Іран не допускає
Боїнг, хоч ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ і чому відразу після падіння відмовився про версію теракту і сказав що це пожежа двигуна ???
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Конечно, там пуццинское рыло вагнеровцев наяву.
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У кого то есть еще сомнения ,что у бармалеев рыло в пуху?
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гомэриканцы подделают записи датчиков
правильно и не отдают
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Боже, сколько дураков комментаторов.можно позавидовать.
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невже на фєдєрастію відправлять???
поляки дуже задоволені, як проведено розслідування загибелі їх президента...
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Кому не ясно какую страну отправят черный ящик сбитого самолета для расшифровки данных? В мацкву, куда же еще. Козломордые поколдуют над записями, чтобы не было видно что самолет сбили. Или скажут что запись уничтожена полностью. Записей с радаров и переговоров с диспетчером нет уже
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Ну вот и все. Зелень утром заявила что терракт исключен.
Занавес
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Вера - ето к представителям духовенства. В данном случае имамам, ксьондзам и отцам.
Надо знать. Возможно что дегенерат(скорее всего)
Еще не исключаю что у него раздвоение личности.
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Нужно у США со спутников данные взять, что была вспышка на земле выстрела ПВО или нет.
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та да, думаю в это время на этот район все возможные спутники были наведены.
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На данный момент уже понятно что очень маловероятно что это ракета от обстрела иранскими макаками Ирака. Очень не совпадает время. Так же маловероятно что ошибка пилотов. Так же погода была стопроцентно благоприятная. Так же техническая сторона - вряд ли часто бывает лучше. Непонятно несколько других моментов:
- почему сразу же отказали "Боингу" в черных ящиках ? А Боинг имеет право.
- почему обезьяны- спасатели понимая что спасать некого - по закону не дождались специальной комиссии и начали трогать и носиться с чёрными ящиками ? Это грубейшее нарушение и они это знают. Кто им это приказал? Может побоялись что кто то из "нежелательных комиссий" успеет раньше? Значит что то скрывают.
- почему посольство Украины в Иране сначала сразу опровергло теракт и тут же спешно удалило это опровержение? Просто так? Или что то узнали что наводит на обратное? То есть сначала мотивация это написать а потом мотивация это удалить при чем быстро? Что произошло за короткий промежуток времени?
- по всей видимости иранские макаки вообще не хотят ящиками делиться с кем-либо.. Вопрос - почему? Тоже не уверены что это не их работа? Тем более что это категорически противозаконно и в случае дальнейшего припирательства - вина полностью ляжет на Иран. Или они надеются подтасовать инфу а потом типа отдать - "ну ладно , раз вы так настаиваете" - иначе зачем упираться? Вопрос ?
- Иран решает кому он отдаст черные ящики на экспертизу. Можно делать ставки на то - в Россию или не в Россию..! А там как известно найдут провокации Трампа..или Украины..( украинская бомба с визиткой Яроша)
Много вопросов в принципе как для невиновности иранской стороны. И только процентов 10 я ложу на реально недообслуживание ********* коломойманами сраными самолёта, какой то ***** из за чего новый самолёт загорелся или вернее взорвался судя по разлёту частей. Всё может быть и это тоже. Тогда иранская сторона ведёт себя крайне подозрительно и необъяснимо.
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Когда кацапы или их друзья-союзники сразу исключают теракт - значит теракт. Как с подорваным кацаполетом в Египте
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Кацапів Голандія підбила. У відповідь. Так шо там нормально все. Ще в туреччині додали, щоб було 300 тушок.
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Та і не трба - просто сбити іранців і все - тех негаразди. Буває. Заодно і парашників.
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Явно что самолёт был сбит, поэтому никаких ящиков Иран не передаст..
Не ясно другое, почему Сивохо молчит? Или он в комедии какой то снимается?
Почему нет жёсткого заявления Зеленского как это было перед выборами, хотя бы по фейсбуку?
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Зря вы на Сивохо бочку катите. Он как раз в СНБО решает какое заявление написать, так что он при делах.
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Обслуживающему персоналу достаточно было закинуть незаметно горсть монет или болтов в сопло, и как раз такая картина катастрофы будет. Не надо палиться с ракетой, взрывчаткой...
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Це щоб підтвердити, що теракту небуло Іран відмовляється передавати Boeing чорну скриньку літака МАУ, що розбився, - Reuters - Цензор.НЕТ 7865
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опять на фюзеляже следы от шрапнели Бука?
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Там или бомба на выкатке или ракетой ляпнули обстрелы базы американцев.Суть одна Иран взорвал самолёт !
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Ой! тут вот я интересное читал - это было через три часа после обстрела американских баз и в темноте ираны приняли самолёт за американскую ответку....
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Взагалі-то є міжнародні процедури ІКАО з розслідування подібних катастроф. Само собою, що висновок від такої поведінки іранців зробить висновки не на їх користь...
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Кому интересно - правила процедуры кратко описаны здесь :

https://tass.ru/info/1327994
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Общие правила расследования авиационных происшествий регламентированы в статье 26 Конвенции о международной гражданской авиации, принятой 52 странами мира в Чикаго 7 декабря 1944 года. Данным соглашением была создана Организация международной гражданской авиации (ИКАО). СССР присоединился к конвенции в 1970 году.
Документ регулирует ответственность сторон в случае инцидента, произошедшего с самолетом, принадлежащему одному государству-члену конвенции на территории другого государства. Если инцидент повлек смерть, серьезное ранение или произошел из-за серьезного технического дефекта, его расследование должно вести по своим законам государство, на территории которого он произошел. ИКАО может только вносить рекомендации по процедуре расследования. При этом государство, с воздушным судном которого произошел инцидент, имеет право назначить наблюдателей для расследования и получить отчет о его результатах.
Процедура расследования подробно изложена в приложении 13 к Конвенции. В соответствии с этим документом страна, на территории которой произошел инцидент, обязана немедленно уведомить о произошедшем государство регистрации воздушного судна, государство эксплуатанта (если они не совпадают), государство-разработчика и изготовителя самолета. Кроме того, если инцидент произошел с воздушным судном максимальной массой более 2,25 тонн или оснащенным турбореактивным двигателем, стране, где произошла авиакатастрофа, следует уведомить ИКАО. Также государство места события обязано по возможности обеспечить сохранность вещественных доказательств и их неприкосновенность до осмотра места происшествия представителями государства регистрации, эксплуатанта, разработчика или изготовителя.
Государство место события может передать целиком или частично право его расследования другому государству или региональной организации. Согласно конвенции, государство, проводящее расследование, должно назначить уполномоченного по расследованию и провести весь спектр мероприятий, в том числе как можно быстрее найти и расшифровать содержимое бортовых самописцев.
Страны, чьи граждане погибли или получили серьезные телесные повреждения в результате инцидента, также могут назначить эксперта, который имеет право посещать место происшествия, получать информацию о ходе расследования и ознакомиться с финальным отчетом. Также этим странам нельзя мешать участвовать в оказании помощи пострадавшим и опознании погибших.
При этом страна регистрации, эксплуатанта, разработчика или производителя имеют право посещать место авиационного происшествия, осматривать обломки, получать полный доступ ко всем вещественным доказательствам и документам, имеющим отношение к делу, участвовать в считывании записей с бортовых самописцев и принимать участие в анализе причин произошедшего. При этом страна, где произошло происшествие, не обязана передавать стране регистрации или производителя черные ящики. После окончания расследования публикуется окончательный отчет. Согласия с его выводами других заинтересованных стран не требуется. Конвенция и приложение к ней не регулирует такие вопросы, как репатриация тел погибших или возвращение обломков разбившегося самолета.
В случае падения самолета в государстве, не подписавшем Чикагскую конвенцию, или на нейтральной территории (например, в море), расследование назначает страна регистрации воздушного судна. Соседние государства могут оказывать возможное содействие расследованию, в том числе по просьбе государства регистрации. В случае если государство, на территории которого произошел инцидент, не подписало конвенцию и не намерено проводить расследование, заинтересованные государства должны или искать сотрудничества, или проводить расследование самостоятельно, используя всю имеющуюся информацию.
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Иран не передаёт Боингу черные ящики, потому что Боинг - компания американская, а с Америкой идёт война. Т.е. иранцы просто не доверяют и оправданно. Могут подставить. Вот если возможна совместная экспертиза Боинг+сторонние наблюдатели на территории Ирана. Тогда это вариант, по честному.

ЗЫ: Тот кто беззаветно верит США - прошу не беспокоить ответами.
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прочитайте краткое изложение процедуры выше
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Процедурой об ответственности передать ЧЯ производителю? Имеет место форсмажор - война, люди не хотят доверять доказательство врагу. Война не прописана в правилах ICAO (или как там)? Ничего не поделаешь.
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Впевнений на всі 100%!! Іранці сбили літак!! На фото видно ЧІТКО сліди осколків!! Іран відмовляється передавати Boeing чорну скриньку літака МАУ, що розбився, - Reuters - Цензор.НЕТ 3438
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Было бы прекрасно, если бы Иран передал чёрные ящики Расии!
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Не хотят передать - есть что скрывать. Потом назвездят о каком-то НЛО украинского , пиндосовского,китайского и т.п. происхождения, который внаглую сбил мирный аэроплан.
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