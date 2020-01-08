 Іран відмовляється передавати Boeing чорну скриньку літака МАУ, що розбився, - Reuters

Як інформує Цензор.НЕТ, про це з посиланням на слова глави організації цивільної авіації Тегерана Алі Абедзаде повідомляє "Reuters".
Алі Абедзаде також сказав, що неясно, в яку країну Іран відправить скриньку для аналізу її даних.
Нагадаємо, пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України" розбився в районі міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані. У короткому повідомленні йдеться, що аварія сталася "незабаром після зльоту через технічні проблеми".
За попередніми даними, на борту перебувало близько 180 осіб: громадяни України - 2, громадяни Ірану - 71, громадяни Канади -73, громадяни Німеччини - 4, громадяни Великої Британії - 3, громадяни Швеції - 8, громадяни Афганістану - 6, близько 13 членів екіпажу (громадяни України).
За дорученням Зеленського при РНБО створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Тегерані.
У зв'язку з катастрофою літака Boeing-737 МАУ під Тегераном авіакомпанія скасовує всі рейси до Ірану на невизначений термін.
Так к чему этот срачь? Все материалы и остатки самолёта передадут следственным органам. Следствие создаст экспертную комиссию в которую войдут и представители Боинг, как производитель. Кстати в комиссии будут и иранцы! Будут представлены все заинтересованные стороны! Это протокол! А не ваши хотелки и домыслы. Выключайте уже дурака...
но в остальном все верно будет комиссия.
и да разберутся. вой из ничего.
Открою большую тайну но подобньіе двигателя не горят)))
Топливо просто вьідувается турбиной за пару секунд после прекращения подачи топливньім насосом.
Судя по всему польіхало крьіло с топливом.
Взорвал Израиль для демонизации Ирана.
Иран под санкциями, нормальные страны в него не летают, поэтому например чтоб долететь в США надо лететь с пересадкой, летят в том числе через Киев.
Кстати нет информации о ракете со стороны ПВО США и России-ее(ракету) не сложно обнаружить.
В Иране полно агентуры Кремля. Скорее всего сбивали спецслужбы России по приказу Израиля, что бы отстрочить ракетную атаку на Израиль.
ну скажімо - це - найдебільніше що можливо уявити.. Пали ще..!
льно светло.............
Боїнг, хоч ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ і чому відразу після падіння відмовився про версію теракту і сказав що це пожежа двигуна ???
правильно и не отдают
поляки дуже задоволені, як проведено розслідування загибелі їх президента...
Занавес
ви не верите?
Надо знать. Возможно что дегенерат(скорее всего)
Еще не исключаю что у него раздвоение личности.
- почему сразу же отказали "Боингу" в черных ящиках ? А Боинг имеет право.
- почему обезьяны- спасатели понимая что спасать некого - по закону не дождались специальной комиссии и начали трогать и носиться с чёрными ящиками ? Это грубейшее нарушение и они это знают. Кто им это приказал? Может побоялись что кто то из "нежелательных комиссий" успеет раньше? Значит что то скрывают.
- почему посольство Украины в Иране сначала сразу опровергло теракт и тут же спешно удалило это опровержение? Просто так? Или что то узнали что наводит на обратное? То есть сначала мотивация это написать а потом мотивация это удалить при чем быстро? Что произошло за короткий промежуток времени?
- по всей видимости иранские макаки вообще не хотят ящиками делиться с кем-либо.. Вопрос - почему? Тоже не уверены что это не их работа? Тем более что это категорически противозаконно и в случае дальнейшего припирательства - вина полностью ляжет на Иран. Или они надеются подтасовать инфу а потом типа отдать - "ну ладно , раз вы так настаиваете" - иначе зачем упираться? Вопрос ?
- Иран решает кому он отдаст черные ящики на экспертизу. Можно делать ставки на то - в Россию или не в Россию..! А там как известно найдут провокации Трампа..или Украины..( украинская бомба с визиткой Яроша)
Много вопросов в принципе как для невиновности иранской стороны. И только процентов 10 я ложу на реально недообслуживание ********* коломойманами сраными самолёта, какой то ***** из за чего новый самолёт загорелся или вернее взорвался судя по разлёту частей. Всё может быть и это тоже. Тогда иранская сторона ведёт себя крайне подозрительно и необъяснимо.
Не ясно другое, почему Сивохо молчит? Или он в комедии какой то снимается?
Почему нет жёсткого заявления Зеленского как это было перед выборами, хотя бы по фейсбуку?
https://tass.ru/info/1327994
Документ регулирует ответственность сторон в случае инцидента, произошедшего с самолетом, принадлежащему одному государству-члену конвенции на территории другого государства. Если инцидент повлек смерть, серьезное ранение или произошел из-за серьезного технического дефекта, его расследование должно вести по своим законам государство, на территории которого он произошел. ИКАО может только вносить рекомендации по процедуре расследования. При этом государство, с воздушным судном которого произошел инцидент, имеет право назначить наблюдателей для расследования и получить отчет о его результатах.
Процедура расследования подробно изложена в приложении 13 к Конвенции. В соответствии с этим документом страна, на территории которой произошел инцидент, обязана немедленно уведомить о произошедшем государство регистрации воздушного судна, государство эксплуатанта (если они не совпадают), государство-разработчика и изготовителя самолета. Кроме того, если инцидент произошел с воздушным судном максимальной массой более 2,25 тонн или оснащенным турбореактивным двигателем, стране, где произошла авиакатастрофа, следует уведомить ИКАО. Также государство места события обязано по возможности обеспечить сохранность вещественных доказательств и их неприкосновенность до осмотра места происшествия представителями государства регистрации, эксплуатанта, разработчика или изготовителя.
Государство место события может передать целиком или частично право его расследования другому государству или региональной организации. Согласно конвенции, государство, проводящее расследование, должно назначить уполномоченного по расследованию и провести весь спектр мероприятий, в том числе как можно быстрее найти и расшифровать содержимое бортовых самописцев.
Страны, чьи граждане погибли или получили серьезные телесные повреждения в результате инцидента, также могут назначить эксперта, который имеет право посещать место происшествия, получать информацию о ходе расследования и ознакомиться с финальным отчетом. Также этим странам нельзя мешать участвовать в оказании помощи пострадавшим и опознании погибших.
При этом страна регистрации, эксплуатанта, разработчика или производителя имеют право посещать место авиационного происшествия, осматривать обломки, получать полный доступ ко всем вещественным доказательствам и документам, имеющим отношение к делу, участвовать в считывании записей с бортовых самописцев и принимать участие в анализе причин произошедшего. При этом страна, где произошло происшествие, не обязана передавать стране регистрации или производителя черные ящики. После окончания расследования публикуется окончательный отчет. Согласия с его выводами других заинтересованных стран не требуется. Конвенция и приложение к ней не регулирует такие вопросы, как репатриация тел погибших или возвращение обломков разбившегося самолета.
В случае падения самолета в государстве, не подписавшем Чикагскую конвенцию, или на нейтральной территории (например, в море), расследование назначает страна регистрации воздушного судна. Соседние государства могут оказывать возможное содействие расследованию, в том числе по просьбе государства регистрации. В случае если государство, на территории которого произошел инцидент, не подписало конвенцию и не намерено проводить расследование, заинтересованные государства должны или искать сотрудничества, или проводить расследование самостоятельно, используя всю имеющуюся информацию.
ЗЫ: Тот кто беззаветно верит США - прошу не беспокоить ответами.