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 Україна та Іран домовилися координувати дії слідчих груп щодо встановлення причини аварії літака МАУ, - Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час телефонної розмови з главою МЗС Ірану Джавадом Заріфом домовилися координувати дії слідчих груп обох країн для з'ясування причини аварії українського літака Boeing 737 в Тегерані в середу.

Про це Пристайко написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Говорив з міністром закордонних справ Ірану Джавадом Заріфом. Навзаєм висловили наші співчуття. Домовилися тісно координувати подальші дії наших слідчих груп, щоб визначити причину жахливої ​​авіакатастрофи PS752 в Тегерані", - розповів міністр.

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Нагадаємо, пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України" розбився в районі міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані. У короткому повідомленні йдеться, що аварія сталася "незабаром після зльоту через технічні проблеми".

За попередніми даними, на борту перебувало близько 180 осіб: громадяни України - 2, громадяни Ірану - 71, громадяни Канади -73, громадяни Німеччини - 4, громадяни Великої Британії - 3, громадяни Швеції - 8, громадяни Афганістану - 6, близько 13 членів екіпажу (громадяни України).

За дорученням Зеленського при РНБО створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Тегерані.

У зв'язку з катастрофою літака Boeing-737 МАУ під Тегераном авіакомпанія скасовує всі рейси до Ірану на невизначений термін.

Україна та Іран домовилися координувати дії слідчих груп щодо встановлення причини аварії літака МАУ, - Пристайко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168745
 
 
 Топ коментарі
 
дристайка, ви вже обгадилися, далі нікуди.
краще мовчить.
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хм а почему Иран не отдаёт чёрные ящики Украина и Иран договорились координировать действия следственных групп по установлению причины крушения самолета МАУ, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1373
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Я не доверяю Ирану.Только международная,с участием Канады,США,Украины...
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дристайка, ви вже обгадилися, далі нікуди.
краще мовчить.
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хм а почему Иран не отдаёт чёрные ящики Украина и Иран договорились координировать действия следственных групп по установлению причины крушения самолета МАУ, - Пристайко - Цензор.НЕТ 1373
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не только и нам тоже значит они что то скрывают Украина и Иран договорились координировать действия следственных групп по установлению причины крушения самолета МАУ, - Пристайко - Цензор.НЕТ 9343
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Там нет США. Там есть производитель -- Boeing, которому согласно международных законов они обязаны отдать ящики.
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Я не доверяю Ирану.Только международная,с участием Канады,США,Украины...
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Чи будуть допущені наші авіційні фахівці ?

Чи команда: « Порохоботов нє брать !»
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Если бы не "соевые" с утра, вы бы сейчас обсуждали "возгорание двигателя" или "ошибку пилота" от Посольства Украины в Тегеране.
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В Европе нет, а нас у зеленой власти -- джунгли. Текст о "возгорании двигателя" исчез из зеленого официоза только с пару часов назад, когда их закидали фото с характером повреждений самолета. Все вопросы к Пристайло. Или вот классный пример реакции ОПУЖ

Україна та Іран домовилися координувати дії слідчих груп щодо встановлення причини аварії літака МАУ, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7255
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Від цього зєбілам в носі крутить ? Ну да . Тінь на бубочку , найвидатнішого політика ********** . Таим як його бачить мандель .
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"Содержательный" ответ от настоящего зеленого организма, интеллект, вернее его отсутствие так и прет. Все вопросы к Монике и его обслуге.
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"координировать?" Т.е. персы сами будут проводить расследование и будут "координировать" с Украиной. Дебилы, ***
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Что значит "около 13 членов экипажа?" журналисты, блин, вы хоть чему то учились?
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Пристайко мав на увазі що за вказівкою маскви Україна і Іран "Домовились тісно координувати дії слідчих груп " . З ФСБ чи ГРУ ?
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пристайка спілкуется з терористами...!?!? Це вже фініш.
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А що він сам може вдіяти ? Така вказівка надійшла з кремля . Наше МЗС без такої вказівки звідти кроку не зробить .
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Домовилися,3.14-дуваті Україна та Іран домовилися координувати дії слідчих груп щодо встановлення причини аварії літака МАУ, - Пристайко - Цензор.НЕТ 2437 - https://censor.net.ua/news/3168748/iran_otkazyvaetsya_peredavat_boeing_chernyyi_yaschik_razbivshegosya_samoleta_mau_reuters
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