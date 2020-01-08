 Україна та Іран домовилися координувати дії слідчих груп щодо встановлення причини аварії літака МАУ, - Пристайко

Про це Пристайко написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Говорив з міністром закордонних справ Ірану Джавадом Заріфом. Навзаєм висловили наші співчуття. Домовилися тісно координувати подальші дії наших слідчих груп, щоб визначити причину жахливої ​​авіакатастрофи PS752 в Тегерані", - розповів міністр.

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Нагадаємо, пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України" розбився в районі міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані. У короткому повідомленні йдеться, що аварія сталася "незабаром після зльоту через технічні проблеми".

За попередніми даними, на борту перебувало близько 180 осіб: громадяни України - 2, громадяни Ірану - 71, громадяни Канади -73, громадяни Німеччини - 4, громадяни Великої Британії - 3, громадяни Швеції - 8, громадяни Афганістану - 6, близько 13 членів екіпажу (громадяни України).

За дорученням Зеленського при РНБО створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Тегерані.

У зв'язку з катастрофою літака Boeing-737 МАУ під Тегераном авіакомпанія скасовує всі рейси до Ірану на невизначений термін.