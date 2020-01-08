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 Політика України
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Все про:Міністерство соціальної політики (370) переселенці (254)

 Кількість зареєстрованих в Україні за рік переселенців скоротилася майже на 80 тис. осіб, - Мінсоцполітики

Кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з Донбасу і Криму, зареєстрованих в Україні станом на 8 січня 2020 року, становить 1 млн 433 тисяч осіб, повідомило Міністерство соціальної політики.

"Станом на 8 січня 2020 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, поставлено на облік 1 433 454 переселенці з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей та АР Крим", - повідомила пресслужба Мінсоцполітики України, передає Цензор .НЕТ.

Таким чином, це на 5,2% або 78 тисяч 981 людину менше, ніж на січень 2019 року.

Як повідомлялося, станом на 2 січня 2019 року на обліку в Україні перебувало 1 млн 512 тис. 435 переселенців.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168739
 
 
 Топ коментарі
 
кацап іди санкціонку бульдозером дави.
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Да нет ,это они узнали от алкаша сивохи ,что 2 пенсии будет ,вот и рванули к себе в донбасо-лугандонию,первую пенсию оформлять.А забыл ,еще и паспорта парашинские по паспорту только лугандонскому выдают.
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Парнокопытное из стойла сбежало, свободе радуется, мемекает Кількість зареєстрованих в Україні за рік переселенців скоротилася майже на 80 тис. осіб, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 4396
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Померло так званих переселеців-пенсіонерів.
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Кстати дохнут они там как мухи.
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У мене одна знайома знайомого нещодавно з'їздила, отримала
і на радощах біля дверей хати померла.
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нет, скорее как на фото ниже.... кстати, заметили как резко мало стало информации о Евросоюзе, евростремлениях Украины, Нато и тд?
Кількість зареєстрованих в Україні за рік переселенців скоротилася майже на 80 тис. осіб, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 124
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Парнокопытное из стойла сбежало, свободе радуется, мемекает
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Ты насажен на бутылку всего лишь. Кількість зареєстрованих в Україні за рік переселенців скоротилася майже на 80 тис. осіб, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 3395 Убит на повал ты будешь чуть позже Кількість зареєстрованих в Україні за рік переселенців скоротилася майже на 80 тис. осіб, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 4311
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Да нет ,это они узнали от алкаша сивохи ,что 2 пенсии будет ,вот и рванули к себе в донбасо-лугандонию,первую пенсию оформлять.А забыл ,еще и паспорта парашинские по паспорту только лугандонскому выдают.
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Виїхали біженцями в Європу, щоб потім звати туди путіна захистити їх від гейропейської хунти.
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Ага, вымрут они. Кількість зареєстрованих в Україні за рік переселенців скоротилася майже на 80 тис. осіб, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 1316 Не с нашим зеленським щастям. Кількість зареєстрованих в Україні за рік переселенців скоротилася майже на 80 тис. осіб, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 4519
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серед переселенців БУЛО 16% пенсіонерів та 4%інвалідів.. а також 28% дітей а зменшилось на 5%...
так що може й пенсіонери ... Кількість зареєстрованих в Україні за рік переселенців скоротилася майже на 80 тис. осіб, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 5200
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Не совсем понятно как их подсчитывали, так что правдивость цифры вызывает некие сомнения.
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Все, кто получил справку ВПЛ. Ума подсчитать много не надо.
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Ну, а дальше как?Откуда взялись эти минус 80тыс человек?
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Щаз жырное тупорылое сивухо пиццу дожрьоть, и фсьо правильно пощитаеть.
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Випарувались. Може,якщо гарненько перерахувати,ще кількадесят тисяч зникне ?
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