 Кількість зареєстрованих в Україні за рік переселенців скоротилася майже на 80 тис. осіб, - Мінсоцполітики

"Станом на 8 січня 2020 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, поставлено на облік 1 433 454 переселенці з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей та АР Крим", - повідомила пресслужба Мінсоцполітики України, передає Цензор .НЕТ.

Таким чином, це на 5,2% або 78 тисяч 981 людину менше, ніж на січень 2019 року.

Як повідомлялося, станом на 2 січня 2019 року на обліку в Україні перебувало 1 млн 512 тис. 435 переселенців.

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