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 Окупанти посилюють підрозділи мобільними снайперськими групами, - розвідка

Командування російських окупаційних військ попри офіційні заяви про припинення вогню продовжує підготовку заходів щодо дестабілізації обстановки на лінії зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Так, за даними української розвідки, впродовж новорічних та Різдвяних свят окупанти на передових позиціях облаштовували вогневі точки для провокування відкриття вогню та завдання втрат особовому складу Об’єднаних сил.

Водночас розвідувальні групи противника здійснювали активний пошук уразливих місць в обороні підрозділів Об’єднаних сил та потенційних цілей для снайперів.

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Крім того, до передових підрозділів 1 (Донецьк), 2 (Луганськ) АК прибули зведені мобільні снайперські групи, інтенсивна підготовка яких здійснювалась під керівництвом російських кадрових офіцерів наприкінці грудня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168737
 
 
 Топ коментарі
 
Клоуна Сивоху на передову без захисного шолома, але з куском піци Оккупанты усиливают подразделения мобильными снайперскими группами, - разведка - Цензор.НЕТ 4451
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ничего. Бубочка станет на колени, примет со всех сторон как немецкая порно актриса, поздравит путина с днём Валентина , и так наступит мир.
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Ведь это явный признак желания кацапов установить мир!
А разжигатели войны пускай закроют рты.
Окупанти посилюють підрозділи мобільними снайперськими групами, - розвідка - Цензор.НЕТ 2261
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Клоуна Сивоху на передову без захисного шолома, але з куском піци
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ничего. Бубочка станет на колени, примет со всех сторон как немецкая порно актриса, поздравит путина с днём Валентина , и так наступит мир.
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Ведь это явный признак желания кацапов установить мир!
А разжигатели войны пускай закроют рты.

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Эта ані хатьят проста пєрєстать стрєльять
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При всей моей ненависти к Бене и его Зеленой мушпухе, все же я думаю. что это персы сбили по ошибке наш самолет! Сейчас уже стараются сгладить эмоции к Ирану(я так понимаю, чтобы не было "ксенофобских" настроений), почитайте на не украинских ресурсах новости, уже есть фото со следами шрапнели на крыльях и фюзеляже.
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Самолет падал охваченный пламенем, связь с экипажем прервалась мгновенно, это о многом говорит.
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Где суперточные дальнобойные винтовки подаренные США ? Где они подевались ? При парашенке давали же. Или он охотникам подарил знакомым ?
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известно где - "Козин" охраняют. Все "Барреты" при Порошенке ушли не в ВСУ, а в ГСО - подручным Гельминтея.
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Хоч є, хоч нема, а ністрілять і всьо тобі тут, інакше під трибунал.
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А раньше можно было ? из 500 штук, хотя бы сто целей в день, и россияне бы взвыли .
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...вот кстати - да - статью им, "за разжигание ненависти к браццкому народу-агрессору" пора впаять.
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побольше бы вонючих кацапов полегло
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Парочку зарезали бы потом дома и никто бы не приезжал..
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я уже давно 4,5 года толдычу одно и то же. по всей линии и в тылу должно быть очень много снайперских расчетов. только *дальнобойщики прекратят всякие шатания в серой зоне на расстоянии 2 км.только не с свд а хороими стволами как в канаде. зная что ты в приеле, сильно не рагуляешся. у защищающихся больое преимущество 1 к 5. пока нападающий станет на позицию его 5 раз снимут. и очень хреново когда противник уже занял позиию. даже не хреново а просто жопа
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А ми у відповідь нічого не робимо і нічого не облаштовуємо.Головнокомандуючий сяганув із Буковеля в Оман організувати офшорчик.Порошенко в свій час облюбовав Катар.
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