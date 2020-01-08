 Убивство Шеремета: адвокат Антоненка заявив відвід суддям Фрич і Сливі. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду, де слухається апеляція на запобіжний захід Антоненку.

Доводи захисника ґрунтуються на тому, що судді Фрич і Слива при розгляді аналогічної апеляції Юлії Кузьменко, яка також проходить у цій справі, вже зробили висновки щодо переконливості доказів, наданих стороною обвинувачення щодо Кузьменко та Антоненка.

"За таких обставин суб'єктивний тест на неупередженість суддів колегії пані Фрич і пана Сливи буде не пройдений. Ці судді вже дали свою оцінку значущості представлених стороною обвинувачення доказів, в тому числі і щодо пана Антоненка.

Дивіться також: Убивство Шеремета: Апеляційний суд дозволив Дугарь змінити місце домашнього арешту. ФОТОрепортаж

Використовуючи тест ЄСПЛ на неупередженість суду, вважаю, що такі обставини викликають у незалежного спостерігача певні сумніви в незалежності та неупередженості суду", - йдеться в заяві Галенченка.











"Прошу відвести суддів Фрич Тетяну Вікторівну і Сливу Юрія Михайловича від розгляду апеляційної скарги захисника Галенченка Віталія Михайловича на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 грудня 2019 року", - йдеться в документі.

24 грудня 2019 року Апеляційний суд розглянув скаргу на арешт Юлії Кузьменко і залишив її під вартою до 8 лютого 2020 року.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.