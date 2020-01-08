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Все про:суд (5703) Шеремет (330) Антоненко Андрій (54) Галенченко (1)

 Убивство Шеремета: адвокат Антоненка заявив відвід суддям Фрич і Сливі. ДОКУМЕНТ

Адвокат Віталій Галенченко, який захищає підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка, заявив відвід суддям Тетяні Фрич і Юрію Сливі через їхню "упередженість".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду, де слухається апеляція на запобіжний захід Антоненку.

Доводи захисника ґрунтуються на тому, що судді Фрич і Слива при розгляді аналогічної апеляції Юлії Кузьменко, яка також проходить у цій справі, вже зробили висновки щодо переконливості доказів, наданих стороною обвинувачення щодо Кузьменко та Антоненка.

"За таких обставин суб'єктивний тест на неупередженість суддів колегії пані Фрич і пана Сливи буде не пройдений. Ці судді вже дали свою оцінку значущості представлених стороною обвинувачення доказів, в тому числі і щодо пана Антоненка.

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Використовуючи тест ЄСПЛ на неупередженість суду, вважаю, що такі обставини викликають у незалежного спостерігача певні сумніви в незалежності та неупередженості суду", - йдеться в заяві Галенченка.

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Убивство Шеремета: адвокат Антоненка заявив відвід суддям Фрич і Сливі 02
Убивство Шеремета: адвокат Антоненка заявив відвід суддям Фрич і Сливі 03
Убивство Шеремета: адвокат Антоненка заявив відвід суддям Фрич і Сливі 04
Убивство Шеремета: адвокат Антоненка заявив відвід суддям Фрич і Сливі 05

"Прошу відвести суддів Фрич Тетяну Вікторівну і Сливу Юрія Михайловича від розгляду апеляційної скарги захисника Галенченка Віталія Михайловича на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 грудня 2019 року", - йдеться в документі.

24 грудня 2019 року Апеляційний суд розглянув скаргу на арешт Юлії Кузьменко і залишив її під вартою до 8 лютого 2020 року.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168734
 
   
 Топ коментарі
 
Подозреваю что это фарс будет длиться ровно сколько Аваков будет министром.
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Как он не может понять что судебной системы в Украине нет. Судьи будут исполнять волю заказчика, кто больше заплатит. А заплатил Портнов-парашостан и так можно цепочку проложить до офису припрезедента.
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Клингон, Сколько раз повторять, не защита должна доказывать, а обвинение доказать вину.
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Подозреваю что это фарс будет длиться ровно сколько Аваков будет министром.
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ні, фарс буде доти, допоки беня буде непублічним диктатором; а клован - його маріонеткою.
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Всю цю комедію з атошнікамі затіяв Аваков щоб відвернути від себе підозри. А мотиви вбити Шеремета були тільки у нього.
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Я не знаю таких мотивов Авакова в убийстве Шеремета, но, то, что Аваков натягивает свои "доказательства" на невиновных - очевидно уже всем. И сделал он это, чтобы удержаться в кресле, т.к. в декабре ему должны были дать под зад.
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Сейчас энный по счету отвод отклонят и у адвоката начнется дежурная истерика. Защита за неимением настоящих доводов пытается превратить уголовный процесс в представление.
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Клингон, Сколько раз повторять, не защита должна доказывать, а обвинение доказать вину.
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А зачем тогда нужна защита - чтобы чисто на словах говорить "это неправда", "это не доказательство", "все не так" - а такие как ты верили?
Почитай про состязательность уголовного процесса.
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А какие там доводы могут быть если обвинение само по себе абсурдное? Телефоны ночью не проявляли активность, и эксперт установил что возможно на видео они. Точней с большой вероятностью можно сказать что на видео мужчина и женщина.
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Это тебе снова сказали представители защиты или журналисты. А если почитать выводы экспертизы, то там все "немношко" по-другому.
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Я читал выводы экспертов. Там всё намного хуже чем я описал. В одном первом выводе лучшего в мире королевского эксперта Великобритании на 3-х видео одна и та же девушка, то есть Яна Дугарь. Согласно выводу эксперта одна и та же девушка вела разведку, закладывала взрывчатку, и утром приводила её в действие. Но тогда как это доказать и причём тут Юлия Кузьменко если на первом видео явно не она? Поэтому сделали ещё одну экспертизу даже несколько разных экспертиз которые противоречат одна другой. Один эксперт сделал вывод что на видео не они. Другой сделал вывод что на одном видео частично одна из девушек.
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Понял, значит ты ничего не читал, а просто посмотрел расследование следствие.инфо с их интерпретацией написанного в экспертизе, и подаешь информацию оттуда как чистую монету.
Тезисы "одна и та же девушка во всех 3 случаях" и "один эксперт сделал вывод что на видео не они" - именно из расследования следствие.инфо, хотя на бумаге написано совершенно другое.
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А можно пруфы? То как бы это всё и написано на бумаге. Просто эта экспертиза делалась до того как были назначены обвиняемые. Что уже как бы ставит под сомнение экспертность этого эксперта. Да и вообще всю эту экспертизу. По новым экспертизам там ведь тоже точности никакой.
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Экспертиза не могла делаться "до того", потому что экспертиза делается строго субъектно - в отношении конкретного лица, которое либо уже является подозреваемым, либо в отношении которого совершаются следственные действия, в том числе негласные.
В единственной комплексной экспертизе их тех, что приобщена к делу, и которую обнародовали журналисты, а именно в отношении Кузьменко по записи минирования авто и контрольных записей ее в магазинах и т.д. - которая состоит из выводов трех разных экспертиз, черным по белому написано: первый, портретный эксперт не может идентифицировать ее лицо по имеющейся записи из-за ее низкого качества, но невозможность идентификации не означает, что на видео не Кузьменко, в противном случае вывод эксперта был бы именно таким. Журналисты же то ли специально, то ли по незнанию считают, что вывод эксперта "невозможно идентифицировать" по смыслу равен выводу "идентифицирована как другое лицо"
Второй эксперт по психологически-невербальным признакам поведения человека указал что на видео минирования точно Кузьменко. Третий эксперт, как раз тот самый специалист по походке Бирч указал что на видео минирования авто походка человека очень похожа именно на Кузьменко.
То есть ни один из выводов трех экспертиз не оправдывает Кузьменко, более того 2 из 3 или прямо, или с большой долей вероятности указывают именно на нее.
Та экспертиза на английском языке, вернее ее очень обрезанная резолютивная часть, которую показали журналисты - это одна из ранних экспертиз Бирча, которая не приобщена к делу. И даже там нет никакого вывода что на видео разведки, минирования и взрыва одно и то же лицо.
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Как он не может понять что судебной системы в Украине нет. Судьи будут исполнять волю заказчика, кто больше заплатит. А заплатил Портнов-парашостан и так можно цепочку проложить до офису припрезедента.
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А что ему остаётся делать при таком раскладе?
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Ёшкин кот ,Слива,Фрич ,это хфамилии или погонялова блатные ???
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Если озвучивать кличку Антоненко которую усиленно скрывают, то его предвзятость к делу будет настолько явна, что и решение суда будет только формальностью.
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А как же вы за "патриота" глотку рвёте, а как звать его не знаете. У порохоботов и солидарность липовая. Ищи сам, может матчасть выучишь.
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А, типа - вкукарекнул и сбежал, ну беги, беги.
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Подейкують що Зайцева уже на Сейшелах.
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У Антоненко 100% алиби! К чему этот позорный процесс?!
Сабакова в отставку и судить за фальсификацию!
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