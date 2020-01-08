 Убивство Шеремета: адвокат Антоненка заявив відвід суддям Фрич і Сливі. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду, де слухається апеляція на запобіжний захід Антоненку.
Доводи захисника ґрунтуються на тому, що судді Фрич і Слива при розгляді аналогічної апеляції Юлії Кузьменко, яка також проходить у цій справі, вже зробили висновки щодо переконливості доказів, наданих стороною обвинувачення щодо Кузьменко та Антоненка.
"За таких обставин суб'єктивний тест на неупередженість суддів колегії пані Фрич і пана Сливи буде не пройдений. Ці судді вже дали свою оцінку значущості представлених стороною обвинувачення доказів, в тому числі і щодо пана Антоненка.
Використовуючи тест ЄСПЛ на неупередженість суду, вважаю, що такі обставини викликають у незалежного спостерігача певні сумніви в незалежності та неупередженості суду", - йдеться в заяві Галенченка.
"Прошу відвести суддів Фрич Тетяну Вікторівну і Сливу Юрія Михайловича від розгляду апеляційної скарги захисника Галенченка Віталія Михайловича на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 грудня 2019 року", - йдеться в документі.
24 грудня 2019 року Апеляційний суд розглянув скаргу на арешт Юлії Кузьменко і залишив її під вартою до 8 лютого 2020 року.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Почитай про состязательность уголовного процесса.
Тезисы "одна и та же девушка во всех 3 случаях" и "один эксперт сделал вывод что на видео не они" - именно из расследования следствие.инфо, хотя на бумаге написано совершенно другое.
В единственной комплексной экспертизе их тех, что приобщена к делу, и которую обнародовали журналисты, а именно в отношении Кузьменко по записи минирования авто и контрольных записей ее в магазинах и т.д. - которая состоит из выводов трех разных экспертиз, черным по белому написано: первый, портретный эксперт не может идентифицировать ее лицо по имеющейся записи из-за ее низкого качества, но невозможность идентификации не означает, что на видео не Кузьменко, в противном случае вывод эксперта был бы именно таким. Журналисты же то ли специально, то ли по незнанию считают, что вывод эксперта "невозможно идентифицировать" по смыслу равен выводу "идентифицирована как другое лицо"
Второй эксперт по психологически-невербальным признакам поведения человека указал что на видео минирования точно Кузьменко. Третий эксперт, как раз тот самый специалист по походке Бирч указал что на видео минирования авто походка человека очень похожа именно на Кузьменко.
То есть ни один из выводов трех экспертиз не оправдывает Кузьменко, более того 2 из 3 или прямо, или с большой долей вероятности указывают именно на нее.
Та экспертиза на английском языке, вернее ее очень обрезанная резолютивная часть, которую показали журналисты - это одна из ранних экспертиз Бирча, которая не приобщена к делу. И даже там нет никакого вывода что на видео разведки, минирования и взрыва одно и то же лицо.
Сабакова в отставку и судить за фальсификацию!