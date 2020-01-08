 Державіаслужба проведе позапланові перевірки в МАУ, - Криклій

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці у Facebook.
"Рішенням Державіаслужби польоти в повітряному просторі Ірану заборонені українським авіакомпаніям з 00:00 9 січня 2020 до з'ясування причин катастрофи. Жодного авіарейсу українських авіакомпаній над авіапростором Ірану до зняття заборони та з’ясування причин катастрофи проводитись не буде. Державіаслужба проведе позапланові перевірки стану безпеки польотів МАУ. Також будуть проведені додаткові перевірки стану безпеки польотів інших авіакомпаній", - написав він.
Криклій зазначив, що іранська національна комісія з розслідування катастрофи розпочала свою роботу.
"В Іран будуть відправлені для розслідування причин катастрофи фахівці Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, Державіаслужби та авіакомпанії МАУ. Назвати точні причини трагедії можливо буде тільки після проведеного офіційного розслідування", - повідомив Криклій..
"Мої співчуття родинам і близьким загиблих в авіакатастрофі", - додав міністр.
Нагадаємо, пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України" розбився в районі міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані. У короткому повідомленні йдеться, що аварія сталася "незабаром після зльоту через технічні проблеми".
За попередніми даними, на борту перебувало близько 180 осіб: громадяни України - 2, громадяни Ірану - 71, громадяни Канади -73, громадяни Німеччини - 4, громадяни Великої Британії - 3, громадяни Швеції - 8, громадяни Афганістану - 6, близько 13 членів екіпажу (громадяни України).
За дорученням Зеленського при РНБО створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Тегерані.
У зв'язку з катастрофою літака Boeing-737 МАУ під Тегераном авіакомпанія скасовує всі рейси до Ірану на невизначений термін.
T7-GEM is owned by pro-Kremlin Ukrainian oligarch Viktor Medvedchuk, who is close friend of Putin. Medvedchuk met with Putin in Saint Petersburg. Previously Medvedchuk used Dassault Falcon reg. nr. P4-GEM.
Крупнейшая по числу жертв катастрофа Boeing 737 произошла 29 октября 2018 года у Джакарты. Самолёт местной авиакомпании Lion Air упал в море вскоре после взлёта. Все 189 человек на борту погибли.
Еще одна похожая катастрофа (самолёт упал через 6 минут после взлета) произошла 10 марта 2019 года с 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines под Аддис-Абебой. Погибли все 157 человек, находившиеся на борту.
8 января 2020 года самолет Boeing 737-800 Next Generation, следовавший рейсом PS 752 (авиакомпания Международные авиалинии Украины) по маршруту Тегеран - Киев, через 2 минуты после взлёта потерпел крушение в Иране. Все находившиеся на борту 177 человек погибли[14].Все падают сразу после взлета, эту информацию кто то изучают, или простым обывателям только видно что слишком часто падают.
Ну разве что столковение с одним из "летающих столбов", которыми Иран пулял по амрериканцам. Там вроде пара штук не сработала. Возможно один вообще территорию Ирана не покинул.
******** в Иран разбираться с причинами конкретной аварии, а то собаки Авакова там на расследуют
яке може бути співчуття від цих тварин?
С чего ты взял, что граждане агрессора должны быть более сочувственными, чем граждане страны, на которую напали?
не кажется ли Вам, что такому отношению к украинцам у ********* не одна сотня лет и для этого ничего специального украинцам делать не нужно, достаточно самого факта существования Украины?
Важно, что мы ненавидим друг друга. И не нужно кивать нам на них.
Они нам враги, мы им враги. Пока один из нас не победит ничего не изменится. И на этом все.
Мне насчёт кацапо-орды все понятно, я не копаюсь, а с самого начала говорю "... це не дивує, срати на дику кацапо-орду."
До 2014 из Донецка такие поддержалки Овоща строчили. Теперь вот эстафета до днепровского быдляка дошла.
Нехай каломойша виплачує компенсації сім'ям загиблих зі своєї кишені.
До речі, коли каломойша поверне в бюджет гроші українців, платників податків, гроші, якими закривали дірку в Приваті від крадіжок каломойші? шмарклі там також перепало немало... ЗеЧмо шикує на гроші, вкрадені у українців...
Але бєня не може нести збитки, тому просто будуть "проведені перевірки".
А вот взрыв мог повредить, что угодно (гидравлику элеронов и закрылок, например). Однозначно говорить, что он мог, а что не мог, не зная, что произошло, нельзя:
- Если двигло тупо умерло, то мог.
- Если двигло разнесло, то, смотря, какие самолет получил при этом повреждения.
Але пишуть що двигун надійний, майже новий.
Може хтось висвітлить статистику аварій з пошкодженням двигунів.
Українським фахівцям треба ретельно оглянути уламки, та хто їм даси.
Дырки подозрительные да. На МН-17 были подобные. Но МН-17 развалился в воздухе, а этот с полными баками грюкнулся об землю и взорвался.
Я например не знаю, как должна выглядеть обшивка самолета после взрыва баков и движков.
Среди прочих был и боинг, которому движок лопаткой турбины оторвало к чертям. Правда он был на 9 тысячах и умудрился сесть.
Если в МАУ даже не знают точную численность экипажа на своих рейсах, то да, стоит их проверить.
Пока не будут на 100% уверенны в данных, данные будут предварительными.
или Нацполиция таки семи пядей во лбу
tZE inform
@tZEinform
tZE inform
@tZEinform
·2 ч
их представителей для работы в комиссии. Все списки кто нужен есть в ДАСУ. 2. МИД должно обеспечить представительство в комиссии представителей МИДа по региону и обязательно переводчиков с фарси (это обязательно !). 3. МИД должен оповестить все страны США, Канаду, Иран о
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tZE inform
@tZEinform
·2 ч
В составе кто то из Кабмина (профильный министр), представители ДАСУ, специалисты по профилю. Списки специалистов есть в СНБО, они там в папочках по темам. Вам нужна папочка "Авіаційна безпека". Обязательно и немедленно оповестить все международные авиационные службы и пригласить
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@tZEinform
·2 ч
просто обанкротится, а платить придется Украине. Потому, понимая, что в стране победившего дилетантизма никто не знает что делать, разъясняем. 1. Решением правительства необходимо создать государственную комиссию для расследования причин катастрофы.
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@tZEinform
·2 чНеотложные мероприятия по расследованию аварии рейса PS752
(...) в этой аварии погибло полторы сотни иностранных граждан. если правительство Украины не будет в своей работе следовать международным стандартам расследования, они завалят страну исками. МАУ