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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
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Все про:авіакатастрофа (342) Іран (145) МАУ (60) Криклій (61)

 Державіаслужба проведе позапланові перевірки в МАУ, - Криклій

Після авіакатастрофи в Ірані Державіаслужба проведе позапланові перевірки стану безпеки польотів МАУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці у Facebook.

"Рішенням Державіаслужби польоти в повітряному просторі Ірану заборонені українським авіакомпаніям з 00:00 9 січня 2020 до з'ясування причин катастрофи. Жодного авіарейсу українських авіакомпаній над авіапростором Ірану до зняття заборони та з’ясування причин катастрофи проводитись не буде. Державіаслужба проведе позапланові перевірки стану безпеки польотів МАУ. Також будуть проведені додаткові перевірки стану безпеки польотів інших авіакомпаній", - написав він.

Криклій зазначив, що іранська національна комісія з розслідування катастрофи розпочала свою роботу.

"В Іран будуть відправлені для розслідування причин катастрофи фахівці Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, Державіаслужби та авіакомпанії МАУ. Назвати точні причини трагедії можливо буде тільки після проведеного офіційного розслідування", - повідомив Криклій..

"Мої співчуття родинам і близьким загиблих в авіакатастрофі", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАУ не отримувала інформації про небезпеку виконання польотів у Тегерані, - президент компанії Дихне

Нагадаємо, пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України" розбився в районі міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані. У короткому повідомленні йдеться, що аварія сталася "незабаром після зльоту через технічні проблеми".

За попередніми даними, на борту перебувало близько 180 осіб: громадяни України - 2, громадяни Ірану - 71, громадяни Канади -73, громадяни Німеччини - 4, громадяни Великої Британії - 3, громадяни Швеції - 8, громадяни Афганістану - 6, близько 13 членів екіпажу (громадяни України).

За дорученням Зеленського при РНБО створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Тегерані.

У зв'язку з катастрофою літака Boeing-737 МАУ під Тегераном авіакомпанія скасовує всі рейси до Ірану на невизначений термін.

Державіаслужба проведе позапланові перевірки в МАУ, - Криклій 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168733
 
 
 Топ коментарі
 
МАУ потрібно забирати у дніпровської нахабної рейдерші відомої, як бородата баба каломойша та як куратор і справжній господар Моніки Янелоха-Оманської.
Нехай каломойша виплачує компенсації сім'ям загиблих зі своєї кишені.

До речі, коли каломойша поверне в бюджет гроші українців, платників податків, гроші, якими закривали дірку в Приваті від крадіжок каломойші? шмарклі там також перепало немало... ЗеЧмо шикує на гроші, вкрадені у українців...
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угу... скорее, МАУ проведет внеочередную проверку Госавиаслужбы..
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Спасли Зелю. Медведчук успел вивезти.

T7-GEM is owned by pro-Kremlin Ukrainian oligarch Viktor Medvedchuk, who is close friend of Putin. Medvedchuk met with Putin in Saint Petersburg. Previously Medvedchuk used Dassault Falcon reg. nr. P4-GEM.

Державіаслужба проведе позапланові перевірки в МАУ, - Криклій - Цензор.НЕТ 9130
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ну вже зрозуміло, що вересневі майси про "проблеми медведчука" - це було чергове шоу "для тєлєзритєлєй".
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Выкладывайте переговоры экипажа после возникновения внештатной ситуации - самолет еще как минимум 2 минуты в воздухе был до столкновения с землей...
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Є інформація про те що радіообмін борта з диспетчером перервався.
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нема нічого, не було сигнала від екіпажу "May day", датчики відключилися відразу
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Самая крупная катастрофа в России с этим типом самолётов произошла в Перми 14 сентября 2008 года. Пассажирский самолёт Boeing 737-500 российской авиакомпании «Аэрофлот-Норд» (в настоящее время - «SmartAvia») упал в черте города, на железную дорогу. В результате этого происшествия погибли все, кто находился на борту (88 человек).
Крупнейшая по числу жертв катастрофа Boeing 737 произошла 29 октября 2018 года у Джакарты. Самолёт местной авиакомпании Lion Air упал в море вскоре после взлёта. Все 189 человек на борту погибли.
Еще одна похожая катастрофа (самолёт упал через 6 минут после взлета) произошла 10 марта 2019 года с 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines под Аддис-Абебой. Погибли все 157 человек, находившиеся на борту.
8 января 2020 года самолет Boeing 737-800 Next Generation, следовавший рейсом PS 752 (авиакомпания Международные авиалинии Украины) по маршруту Тегеран - Киев, через 2 минуты после взлёта потерпел крушение в Иране. Все находившиеся на борту 177 человек погибли[14].Все падают сразу после взлета, эту информацию кто то изучают, или простым обывателям только видно что слишком часто падают.
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На такой высоте и со стингера могли завалить.
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На видео (правда качество с мобилки то еще) подлета чего-либо к самолету не видно. По идее в темноте ракета была бы заметна.
Ну разве что столковение с одним из "летающих столбов", которыми Иран пулял по амрериканцам. Там вроде пара штук не сработала. Возможно один вообще территорию Ирана не покинул.
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на видео уже пламя полыхает с самого начала видео
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Там видео фуфлыжное.Огонька от иглы может вообще не видно
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не факт что это вообще то видео, они там крошат каждый день.
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Передёргиваете. В Перми он упал не на взлёте, а при посадке. В Тегеране упала надёжная проверенная модификация. А ситуация с Boeing 737 MAX известна - их полёты давно остановлены, как и производство. "Боинг" признал свою вину в катастрофических технических ошибках.
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А що, вже визначили, що то була технічна несправність?
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угу... скорее, МАУ проведет внеочередную проверку Госавиаслужбы..
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Только МАУ? А остальных? Особенно чартеры в которых самолёты старше 20-30 лет и летают на износ.
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Нахрена проверять МАУ???? Вы до этого их что не проверяли? Или хотите сказать что не в курсе какие стандарты техобслуживания и подготовки пилотов в МАУ, но выдали им лицензию? Вы ******** на всю голову или как?
******** в Иран разбираться с причинами конкретной аварии, а то собаки Авакова там на расследуют
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около 13 членов экипажа (граждане Украины)... что значит ОКОЛО ? 😵
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"Вообще-то я летчик, но иногда эндокринолог". Мимино
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це - звичаіні свинособаки-***********.
яке може бути співчуття від цих тварин?
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Ну, це не дивує, срати на дику кацапо-орду. А ось для шмарклі зараз головне, що ботоксний Сцарьок-педофіл усієї рашко-Орди йому зателефонував та нібито поспівчував, хоча здавалось б до чого тут шмаркля, воно відпочиває в Омані, що йому до України, до її громадян та її літаків.
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Справедливости ради, мы им тоже "сочувствуем" так же каждый раз.
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Ну так, сочувствовать тому, кто убивает твоих сограждан и ведёт уже седьмой год войну против твоей страны, несколько странно, нет? Так что, украинцы вполне в своём праве.
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Наши бойцы убивают их сограждан и Украина пока никак не хочет покориться (даже я Янелохом у руля). Так что они тоже в своем праве. Наша ненависть абсолютно взаимна.

С чего ты взял, что граждане агрессора должны быть более сочувственными, чем граждане страны, на которую напали?
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А что послужило причиной ненависти у ********* и агрессии их против Украины в начале 2014 года? А раньше, в 2004, а ещё раньше, во время Тузлы, а десятилетия ора про "хАхлы варуют нашгаз!"
не кажется ли Вам, что такому отношению к украинцам у ********* не одна сотня лет и для этого ничего специального украинцам делать не нужно, достаточно самого факта существования Украины?
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А это теперь уже важно? Тебе важно, что думает бешеная собака, которая пытается выхватить шмат мяса из твоего бедра?
Важно, что мы ненавидим друг друга. И не нужно кивать нам на них.
Они нам враги, мы им враги. Пока один из нас не победит ничего не изменится. И на этом все.
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То, что не важно, у меня было с самого начала, я акцентирую на том, что их ненависти гораздо больше лет, чем последней кацапо-ордынской войне против Украины, только после твоих слов - украинцы их де убивают в последние годы и поэтому ненависть, я отмечаю, что этой ненависти гораздо больше лет.
Мне насчёт кацапо-орды все понятно, я не копаюсь, а с самого начала говорю "... це не дивує, срати на дику кацапо-орду."
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Для начала не позвонил а телеграмму отправил, и не Зеленский ***** а наоборот...но пускай будет зрада. И канешна соевая свиноферма в частности Ырка Шалава-Херащенка никада не сочуствовала рашке даже када явно самоубивались не простые холопы!
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Вот, как "днепр" - так имбицил с бородатой ботофермы.
До 2014 из Донецка такие поддержалки Овоща строчили. Теперь вот эстафета до днепровского быдляка дошла.
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МАУ потрібно забирати у дніпровської нахабної рейдерші відомої, як бородата баба каломойша та як куратор і справжній господар Моніки Янелоха-Оманської.
Нехай каломойша виплачує компенсації сім'ям загиблих зі своєї кишені.

До речі, коли каломойша поверне в бюджет гроші українців, платників податків, гроші, якими закривали дірку в Приваті від крадіжок каломойші? шмарклі там також перепало немало... ЗеЧмо шикує на гроші, вкрадені у українців...
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за правилами IKAO всі літаки цього типу авіакомпанії МАУ повинні стояти на землі до з'ясування причин катастофи.
Але бєня не може нести збитки, тому просто будуть "проведені перевірки".
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За 30 років Боїнг українських авіакомпаній не падали, тут раптом обстріл і катастрофа. Даний Боїнг здатний при повному навантажені пролетіти до 40 км при відмові двух двигунів, на допоміжній силовій установці (ДСУ) APU GTCP131-9(B), не те що впасти при відмові одного двигуна. Або закладка, або просто збили чучмеки.
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Як би не без допомоги кацапів щоб створити відповідний імідж Україні. З них станеться.
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Хз. Если крейсерскую скорость набрал, то пожар не мог его так резко подкосить.
А вот взрыв мог повредить, что угодно (гидравлику элеронов и закрылок, например). Однозначно говорить, что он мог, а что не мог, не зная, что произошло, нельзя:
- Если двигло тупо умерло, то мог.
- Если двигло разнесло, то, смотря, какие самолет получил при этом повреждения.
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Що й кажу.
Але пишуть що двигун надійний, майже новий.

Може хтось висвітлить статистику аварій з пошкодженням двигунів.
Українським фахівцям треба ретельно оглянути уламки, та хто їм даси.
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Ну, по цим світлинам більше схоже не на пожежу і не на технічні проблеми самого літака, ні?

Державіаслужба проведе позапланові перевірки в МАУ, - Криклій - Цензор.НЕТ 9424
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Это после взрыва с полными баками на земле?
Дырки подозрительные да. На МН-17 были подобные. Но МН-17 развалился в воздухе, а этот с полными баками грюкнулся об землю и взорвался.
Я например не знаю, как должна выглядеть обшивка самолета после взрыва баков и движков.
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Я седня уже гуглил "повреждения турбины авиакатастрофа".
Среди прочих был и боинг, которому движок лопаткой турбины оторвало к чертям. Правда он был на 9 тысячах и умудрился сесть.
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Пилотам еще не вынесли приговоры за убийство Шеремета? Посмертно...
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Не все так однозначно. Как на зло среди них не было ветеранов АТО и волонтеров.
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Сейчас Коломойский перезвонит Зеленскому и этот Криклий получит по шапке, а вместо МАУ будут проверять лоукосты
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"По предварительным данным на борту находились ... около 13 членов экипажа (граждане Украины)".

Если в МАУ даже не знают точную численность экипажа на своих рейсах, то да, стоит их проверить.
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В любой стране, в любой авиакомпании дали бы точно такой ответ.
Пока не будут на 100% уверенны в данных, данные будут предварительными.
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а в Госавиаслужбе...есть специалисты по расследованиям авиакатастроф.?..
или Нацполиция таки семи пядей во лбу
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а каламойскому почему спивчуття не шлют? он ведь потерпел убытки
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ТАМ ЗЕЛЯ ЛЕТИТ С ОМАНА С МЕРТВЕДЧУКОМ НАД ТЕРРИТОРИЕЙ КАЦАПИИ!ВДУМАЙТЕСЬ ПРОСТО!
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Вот так и летит...... со вчера..... Державіаслужба проведе позапланові перевірки в МАУ, - Криклій - Цензор.НЕТ 1330 Где вас таких только набирают на свиноферму? Державіаслужба проведе позапланові перевірки в МАУ, - Криклій - Цензор.НЕТ 1330
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на флайнрадар все видно.еще вчера медвечеквоский самоль на Оман погнал за зеляй.
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а сейчас этот самоль над территорей кацапии летит назад!
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хотя может.зеЛя и не летит на этом самоле...может просто мертвечук летят в Оман к зелЕ.а сейчас к ***** погнал
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Медведчук, шмаркля Янелох-Оманська - все це махові кремлівські консерви. Зараз при владі в Україні антиукраїнська шобла зрадників та запроданців.
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Та оно фотожоп чуть выше увидело, ни хрена не поняло, но решило похрюкать. Державіаслужба проведе позапланові перевірки в МАУ, - Криклій - Цензор.НЕТ 4388
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@tZEinform





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@tZEinform

·2 ч
их представителей для работы в комиссии. Все списки кто нужен есть в ДАСУ. 2. МИД должно обеспечить представительство в комиссии представителей МИДа по региону и обязательно переводчиков с фарси (это обязательно !). 3. МИД должен оповестить все страны США, Канаду, Иран о




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@tZEinform

·2 ч
В составе кто то из Кабмина (профильный министр), представители ДАСУ, специалисты по профилю. Списки специалистов есть в СНБО, они там в папочках по темам. Вам нужна папочка "Авіаційна безпека". Обязательно и немедленно оповестить все международные авиационные службы и пригласить




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@tZEinform

·2 ч
просто обанкротится, а платить придется Украине. Потому, понимая, что в стране победившего дилетантизма никто не знает что делать, разъясняем. 1. Решением правительства необходимо создать государственную комиссию для расследования причин катастрофы.




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@tZEinform

·2 чНеотложные мероприятия по расследованию аварии рейса PS752
(...) в этой аварии погибло полторы сотни иностранных граждан. если правительство Украины не будет в своей работе следовать международным стандартам расследования, они завалят страну исками. МАУ
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