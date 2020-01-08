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Все про:Крим (6989) Росія (14532) Естонія (289) шампанське (3) Кальюлайд Керсті (35)

 Президент Естонії Кальюлайд відмовилася прийняти від РФ пляшку шампанського з окупованого Криму, - ЗМІ

Лідерка Естонії Керсті Кальюлайд не прийняла подаровану посольством Росії до її дня народження пляшку кримського шампанського.

Про це з посиланням на Eesti Ekspress пише видання "Крим.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.

"Посольство Росії привітало президента з 50-річчям, надіславши їй квіти, шоколад і пляшку кримського шампанського. Останню канцелярія президента відправила назад у посольство", - йдеться в повідомленні.

Глава держави відзначила ювілей 30 грудня.

Офіційно адміністрація президента Естонії не повідомляє про цю ситуацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Естонії відмовилися ратифікувати договір про кордон з Росією

Раніше спікер парламенту Естонії Хенн Пиллуаас повідомив, що Естонія ніколи не визнає російську анексію Криму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168732
 
   
 Топ коментарі
 
правильно сделала!.. та бутылка - сплошная антисанитария..
они (кацапы) всем посольством на той бутылке сидят по очереди..
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а презедент Украины поздравил убийцу 12 000 украинцев с новым годом. это все что нужно знать о ценностях тупорылого оманского ишака малороса.
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А Бубочка бы приняла. Какая разница?
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Молодчина. Вони більші патріоти України, а ніж наші посадовці. Наші просто малороси.
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Вот гнида, а! Хоть шампанским, хоть другой какой мелочью - посещением Крыма, но хочет вымарать кого только возможно в своих преступлениях.
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Цветы из "цветущей" Абхазии, шоколад (контрабандный) из Приднестровья, вино из Крыма -
в общем, привет от муйла.
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ипать же ш позорище для путлера! довёл до того, что никто не рискует что-либо брать от чекистов. оно и понятно - всем жить охота, да и вообще, брезгливо.
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Зеленскому пришлите, - он возьмет. Ему без разницы
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Хм, а шоколадку небось сьела и цветочки в вазу поставила.
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Ну это ж потому что ее вручал не доктор албан.
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У Эстонии гордость есть!!!
А Моника взяла бы и выжрала.
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Посольство России поздравило президента с 50-летием, прислав ей цветы, шоколад и бутылку крымского шампанского
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А шоколад схрумкала, "За Петра Ляксеевича"
Источник: https://censor.net.ua/n3168732
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Хороший шоколад. Главное не из Крыма.

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«Блажен заставший время славное
во весь размах ума и плеч,
но есть эпохи, когда главное-
себя от мерзости сберечь.»Ігор Губерман.
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В посольстве РФ заявили, что никакого коллекционного шампанского им не возвращали.
- Возможно Керсти Кальюлайд выбросила его в пропасть, - заявили дипломаты.
Президент Естонії Кальюлайд відмовилася прийняти від РФ пляшку шампанського з окупованого Криму, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9924
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Зато Янелох оманский поздравляет *****!
Позорище!
И почему за этим Оманским Янелохом, присылают самолет медведчука? Это как понимать?
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Это чтобы у тебя ярче полыхнуло! Хотя и так горит не слабо...
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потому шо очканул не по децки и пустил байку шо моторчик загарелся и самалёт упал, а в этот момент дрыстанул на самолёте кума куйла, с позывными куйла его ник то не собьёт, отака картава гнида.
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Президент Эстонии Кальюлайд воспитана в цивилизованной стране, где принято соблюдать международное право, суверенитет другой страны, свободу волеизъявления народа, европейские ценности. Ей чуждо принять пусть даже бутылку шампанского из оккупированного Крыма. Другое дело Путин, его воспитала страна, которая украла у другой страны название, историю, религию, которая не признает международное право, суверенитет другой страны. Страна, которая оккупировала часть другой страны и считает это нормой. Для него есть обычная норма пользоваться краденным, и он не может понять, почему уважаемая президент Эстонии Кальюлайд не может принять бутылку шампанского из оккупированного Крыма
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Тільки ********* запускає до України кацапських блохерш і рубероїдного репера котрі порушивши Закон України, швендяли з кацапії до Криму. Кацапи за таке запроста саджають років на 7-10 .
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Я би на її місці квіти і шоколад віддав би на експертизу.
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Вспомнился велосипед, подаренный зе.)))
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Спасибо, друзья!!!
Интересно... А Зе принял?..
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Господи, ну почему ты не дашь нам просто Президента как в Эстонии. Ну почему к нашему берегу как не гавно, то триска??????
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НУ ХОТЯ БЫ У ПРЕЗИДЕНТА ЭСТОНИИ ЕСТЬ ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО !!
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