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 Україна подала необхідні клопотання для участі в розслідуванні авіакатастрофи в Ірані, - Гончарук

Україна вже подала необхідні клопотання, щоб брати участь у розслідуванні авіакатастрофи літака МАУ в Ірані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Прем'єр закликав не поширювати чуток і зазначив, що висловлювання версій трагедії, що сталася, до офіційних результатів - маніпуляції.

"Розслідування буде, звісно, проводитися багатьма групами. Всередині Ірану працюватимуть офіційні органи цієї держави. І ми, звісно, вже подали необхідні клопотання для того, щоб бути долученими до цього розслідування на території Ірану", - заявив він.

Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держава допоможе родичам українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, - Гончарук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168731
 
 
 Топ коментарі
 
Американские СМИ: Украинский самолет был сбит ракетой Ирана.
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Гражданский самолет на экранах радаров любой системы ПВО отмечается особой меткой. Перепутать его с другой целью, априори невозможно.
В данном случае , скорее всего сбивали ручной ракетой типа Стрела, как Ан-24 над Донбассом, что бы всех собак повесить на Иран.
Прямая аналогия с расстрелом Небесной Сотни напрашивается. Тогда Украина не решилась отстаивать Крым с помощью оружия. Сейчас Иран отменит все атаки на базы США и Израиль.
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Iran will not give the black box of the crashed Ukrainian airliner to planemaker Boeing, the head of Tehran's civil aviation organisation was quoted as saying on Wednesday.
Also see: 147 Iranians killed in plane crash, claims official

Кто бы сомневался блин.
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Кому это выгодно? В результате напряжения с Ираном резко возросла цена на нефть. Это выгодно прежде всего России и тем, кто торгует нефтепродуктами в мире.
Ни один иудей, как всегда, не пострадал.
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Это констатация факта. Во всех массовых терактах в мире , как правило иудеи не страдают. Значит они их устраивают.
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Во всех мировых религиях , кроме Иудаизма, убийство людей считается большим грехом.
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емммм, а ислам про неверных шо нам поведает?
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Американские СМИ: Украинский самолет был сбит ракетой Ирана.
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уже и фото частей самолёта с характерными пробоинами появились
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Пилотам еще не вынесли приговоры за убийство Шеремета? Посмертно...
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Гражданский самолет на экранах радаров любой системы ПВО отмечается особой меткой. Перепутать его с другой целью, априори невозможно.
В данном случае , скорее всего сбивали ручной ракетой типа Стрела, как Ан-24 над Донбассом, что бы всех собак повесить на Иран.
Прямая аналогия с расстрелом Небесной Сотни напрашивается. Тогда Украина не решилась отстаивать Крым с помощью оружия. Сейчас Иран отменит все атаки на базы США и Израиль.
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А кому потрібна війна і високі ціни на нафту? А чиї там зольдатен під різними прапорами шастає?
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как там с самолётом израильским сбитым возле крыма в 2001 вроде ?
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Iran will not give the black box of the crashed Ukrainian airliner to planemaker Boeing, the head of Tehran's civil aviation organisation was quoted as saying on Wednesday.
Also see: 147 Iranians killed in plane crash, claims official

Кто бы сомневался блин.
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Хєр вас якцапи допустять до розслідування... а ви й наполягати не будете... напишуть, що курка залетіла у двигун, ви й заспокоїтесь...
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Цей дядько має знати, що не потрібно ніяких клопотань, потрібно направити списки членів комісії, бо розслідування мають проводи іранці, на території, якої є троща, чи таракт і країни, чий літак і чиї пасажири.
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Только сейчас узнала о катастрофе.
Первые мысли: не тот самолет, не в той стране и не с теми пассажирами, что следовало бы..
Ну...вы поняли...
Жаль хороших людей...
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