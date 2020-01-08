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 Розслідувати причини авіакатастрофи в Ірані буде Нацполіція

Розслідування аварії лайнера МАУ, який розбився на зльоті з аеропорту Тегерана, доручили Національній поліції.

Про це Цензор.НЕТ пповідомили в Офісі Генерального прокурора.

"Здійснення досудового розслідування доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції України", - сказав він.

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За попередніми даними, на борту перебувало близько 180 осіб: громадяни України - 2, громадяни Ірану - 71, громадяни Канади -73, громадяни Німеччини - 4, громадяни Великої Британії - 3, громадяни Швеції - 8, громадяни Афганістану - 6, близько 13 членів екіпажу (громадяни України)

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168724
 
 
 Топ коментарі
 
Аваков - друг Коломойського, такі діла стороннім довіряти не можна.
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Прикольно...
Это компетенция аваковских?
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Сотрудники полиции хоть знают где у самолёта крылья,а где хвост?
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...понятно, да, что на самом деле Иран не хочет, чтобы узнали то, что содержат эти черные ящики?
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знатоки "гейзенберга" нужны в Украине ...там спецам из "боинга" работы хватит ...
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tZE inform

@tZEinform

Неотложные мероприятия по расследованию аварии рейса PS752
Мы вас предупреждаем, что в этой аварии погибло полторы сотни иностранных граждан. если правительство Украины не будет в своей работе следовать международным стандартам расследования, они завалят страну исками.

МАУ просто обанкротится, а платить придется Украине. Потому, понимая, что в стране победившего дилетантизма никто не знает что делать, разъясняем.

1. Решением правительства необходимо создать государственную комиссию для расследования причин катастрофы.

В составе кто то из Кабмина (профильный министр), представители ДАСУ, специалисты по профилю. Списки специалистов есть в СНБО, они там в папочках по темам. Вам нужна папочка "Авіаційна безпека". Обязательно и немедленно оповестить все международные авиационные службы и пригласить их представителей для работы в комиссии. Все списки кто нужен есть в ДАСУ.

2. МИД должно обеспечить представительство в комиссии представителей МИДа по региону и обязательно переводчиков с фарси (это обязательно !).
3. МИД должен оповестить все страны США, Канаду, Иран о создании государственной комиссии специальным сообщением, а потом и в письменном виде. Кроме того следует срочно запросить Иран на дачу разрешения на проведение расследования на территории места катастрофы с охраной членов комиссии.

4. Органам следствия - немедленно арестовать всю полетную документацию МАУ, составить опись и изъять ее.
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Якщо літак збили росіяни(з ПЗРК), то навряд російський міньон Зеленський буде рити землю, щоб знайти істину. Скоріше ми всі почуємо соплі Сівохі і добре, що він не звинуватить у катастрофі наших добровольців.
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