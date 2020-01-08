 Розслідувати причини авіакатастрофи в Ірані буде Нацполіція

Про це Цензор.НЕТ пповідомили в Офісі Генерального прокурора.
"Здійснення досудового розслідування доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції України", - сказав він.
За попередніми даними, на борту перебувало близько 180 осіб: громадяни України - 2, громадяни Ірану - 71, громадяни Канади -73, громадяни Німеччини - 4, громадяни Великої Британії - 3, громадяни Швеції - 8, громадяни Афганістану - 6, близько 13 членів екіпажу (громадяни України)
Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.
tZE inform
@tZEinform
Неотложные мероприятия по расследованию аварии рейса PS752
Мы вас предупреждаем, что в этой аварии погибло полторы сотни иностранных граждан. если правительство Украины не будет в своей работе следовать международным стандартам расследования, они завалят страну исками.
МАУ просто обанкротится, а платить придется Украине. Потому, понимая, что в стране победившего дилетантизма никто не знает что делать, разъясняем.
1. Решением правительства необходимо создать государственную комиссию для расследования причин катастрофы.
В составе кто то из Кабмина (профильный министр), представители ДАСУ, специалисты по профилю. Списки специалистов есть в СНБО, они там в папочках по темам. Вам нужна папочка "Авіаційна безпека". Обязательно и немедленно оповестить все международные авиационные службы и пригласить их представителей для работы в комиссии. Все списки кто нужен есть в ДАСУ.
2. МИД должно обеспечить представительство в комиссии представителей МИДа по региону и обязательно переводчиков с фарси (это обязательно !).
3. МИД должен оповестить все страны США, Канаду, Иран о создании государственной комиссии специальным сообщением, а потом и в письменном виде. Кроме того следует срочно запросить Иран на дачу разрешения на проведение расследования на территории места катастрофы с охраной членов комиссии.
4. Органам следствия - немедленно арестовать всю полетную документацию МАУ, составить опись и изъять ее.