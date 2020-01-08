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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України
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 Ухвалено рішення про припинення роботи українських авіакомпаній у повітряному просторі Ірану, - Гончарук

До з'ясування обставин катастрофи літака МАУ в Тегерані ухвалено рішення про припинення роботи українських авіакомпаній у повітряному просторі Ірану.

Про це на брифінгу повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

"Події розгорталися буквально вчора вночі, сьогодні. Це питання годин. Станом на вчора не було ніяких передумов вважати, що такий збіг обставин, чи ці події відбудуться. Зараз у результаті цієї події ми вирішили до з'ясування обставин ухвалити рішення, що українські авіакомпанії не будуть працювати в повітряному просторі Ірану", - заявив Гончарук.

Читайте також: Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: опубліковано список загиблих пасажирів - 167 імен. ПЕРЕЛІК

Нагадаємо, пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України" розбився в районі міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані. У короткому повідомленні йдеться, що аварія сталася "незабаром після зльоту через технічні проблеми".

За попередніми даними, на борту перебувало близько 180 осіб: громадяни України - 2, громадяни Ірану - 71, громадяни Канади -73, громадяни Німеччини - 4, громадяни Великої Британії - 3, громадяни Швеції - 8, громадяни Афганістану - 6, близько 13 членів екіпажу (громадяни України).

За дорученням Зеленського при РНБО створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Тегерані.

У зв'язку з катастрофою літака Boeing-737 МАУ під Тегераном авіакомпанія скасовує всі рейси до Ірану на невизначений термін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168722
 
 
 Топ коментарі
 
оч своевременно!.. маладец, однако! (сарказм)
Принято решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1893
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Теперь можете вываливать все ваши теории. Иран не отдаст черный ящик, значит автоматом все версии о бомбе/ракете он не сможет опровергнуть. Ебланы, тупые ебланы. До принятия ислама персы были империей,
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Решение об отмене рейсов в страну, находящуюся в конфликте с США нужно было принимать вовремя, а не после катастрофы. Гончарук и СНБО как всегда все делают в свинячий голос.
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І Омана??? А як же зевіслюк з інвєстіціямі???
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Кум путіна Мертвечук послав свій літак в Оман за бубочкою з "інвестиціями".

https://www.facebook.com/100005789734376/posts/1180509152152065/
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фигасе.... канадцы наши ближайшие союзники после Литвы.
Путин наверное тут приложил лапу, это 90% шанс.
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Він саме зараз в Сирії гостює у Асада.
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я писав - одна ракета і зробити ось так: Ухвалено рішення про припинення роботи українських авіакомпаній у повітряному просторі Ірану, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6769 (ценеми, авидоведіть)
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оч своевременно!.. маладец, однако! (сарказм)
Принято решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1893
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Посольство Украины в Тегеране удалило сообщение о том, что исключает версию о теракте. На сайте дипмиссии указано, что информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией, а «любые заявления о причинах аварии до ее решения не носят официального характера» http://amp.gs/DPiu
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Это уже устаревшая инфа...Как там бацька, как погодка в Могилеве?
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В Могилёве не знаю, никогда не был, а вот в Минске идёт маленький снежок.
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Да напишите просто, закончились самолеты.
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И кто еще придет В Украину с ее дурилкой.
У Мінціфри запропонували ввести IT-податок,
не долго радость то была.
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и еще - Иранские власти заявили что не будут отдавать черный ящик и обломки самолета...
Походу да..., - сбили...
В твиттере ниже только про черный ящик.., но про обломки они заявили тоже...



The Spectator Index

@spectatorindex

·15 мин

BREAKING: Iran says it will not hand black box of crashed plane over to Boeing
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Перші загони турецької армії увійшли до столиці Лівії
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Теперь можете вываливать все ваши теории. Иран не отдаст черный ящик, значит автоматом все версии о бомбе/ракете он не сможет опровергнуть. ******, тупые ******. До принятия ислама персы были империей,
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За сутки до подрыва Боинга в Иране, пу@ло засветился в Сирии для поднятия духа духа проиранским прокси, а сейчас уже соболезнует.
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А выпускать самолеты МАУ для вылета, запретить забыл.
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Америкозы, Египет, Сингапур, Египет до трагедии прекратили полеты. А после ракетной атаки по американцам, это вообще абсурд. Гончарук не позорься, лучше запретите полет самолётов старше 30 лет
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Пока после визитов Янелоха уцелела только Буковель. Надолго ли?
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Иран союзник Раши, а США наш союзник. Как там Зеленский говорил: "бизнес на крови"?
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Володимир Зеленський поставив завдання відкрити кримінальне провадження щодо катастрофи літака МАУ в Тегерані.

І знову Гідрант підміняє собою суд і прокуратуру. Втім, фанати будуть в захваті, - сільная рука, рєзкій і дєрзкій, і всьо такоє.
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Надо отадать должное Ирану - нанести "массированный ракетный удар" по базам так ювелирно, чтобы не задеть ни одного американца. Кстати, шиитское правительство в Багдаде также заявило,что на базе айн аль-Асад не пострадал ни один иракский военный.

в Израиле СМИ в открытую пишут что Иран сбил украинский самолёт. Значит есть инфа.
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Одна из ракет, выпущенных иранцами по американской база в Эрбиле (Иракский Курдистан), промахнулась на ... 80 км.
4 ракеты упали вообще на иранской территории.
Это все, что вам нужно знать о возможностях ВПК государства, победившей исламской революции.

Просто военные путина что то под суетились быстро выполнить его указания сбить украинскй самолет. Не учли что США не ответили на обстрел.
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Не Иран сбил сбил самолет Украины - военные Рашки. Иранцы только в зад пальцем попадают.
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У неділю військовий радник верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та Колишній министр оборони країни Хосейн Деган заявивши в інтерв'ю CNN, что Іран готовится завдаваті удару по американских Військових об'єктах.

А ці зегамнодави не додумались що робити з польотами українських літаків в цю зону Ухвалено рішення про припинення роботи українських авіакомпаній у повітряному просторі Ірану, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1505
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Надо было не греть ж#пу в Омане, а принимать важные решения для страны после убийства сулеймани.
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Вова был рожден, чтобы телешоу сделать былью: «Порошенко не может отдихать когда в стране идет война!»

"Политическая примета: чтобы не краснеть перед народом, нужно как следует загореть" - провидчески было сказано в номере 95 квартала, в котором Владимир Зеленский сыграл роль президента Украины, тайно вылетевшего во время войны на зимний отдых на курорт Индийского океана. Как выяснилось, Зеленский сыграл в президентском статусе самого себя. Интересно, какой теперь будет загар у него самого после обмана... Ой, простите, Омана", - написал на своей странице в Facebook Юрий Бутусов.
https://www.youtube.com/watch?v=WWTWoWNvymQ&feature=emb_logo
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Чому не було видане попередження про небезпеку для громадян України в Ірані одразу після ліквідації Сулеймані?
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Раніше їм було не до того, клоуни Новий рік гуляли.
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Эта технологии паРашки была с МН17. Теперь с МАУ.
1. Иран был уверен, что США нанесёт немедленный ответный удар за атаку базы в Ираке.
2. Гибель пассажирского лайнера была бы объявлена Ираном и его союзниками случайной жертвой Америки.
Но в чьи-то расчёты вкралась ошибка. США ночью не контратаковали.
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Скорость, с которой росСМИ распространяют версию о самовозгорании двигателя, не оставляет никаких сомнений в истинной причине катастрофы. Это самое быстрое «расследование» в истории.
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Вот так паРашка сбила над Ростовом самолет и эта технология прокатила.
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"Пролетая над Ростовом-на-Дону с Омана, Генеральный Секретарь ЦК СНПУ Владимир Олександрович Зеленский отправил Виктору Фёдоровичу Януковичу приветственную телеграмму с борта самолёта".
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Пальцем в небо. Почему Иран решился выпустить ракеты по американским базамУхвалено рішення про припинення роботи українських авіакомпаній у повітряному просторі Ірану, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8245
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А чому пізнувато? Хто буде відповідати за відсутність професіоналізму?
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Винні ті хто не припинив польоти до Ірану після ліквідації Сулеймані, коли за такі косяки будуть давати довічне, справжніх фахівців МАУ стане у рази більше...
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Подождали пока МедведЧУК и ЗеленГЕК домойс инвестициями помчат,главное,чтобы шлепки не увели
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