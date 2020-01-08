 Ухвалено рішення про припинення роботи українських авіакомпаній у повітряному просторі Ірану, - Гончарук

Про це на брифінгу повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.
"Події розгорталися буквально вчора вночі, сьогодні. Це питання годин. Станом на вчора не було ніяких передумов вважати, що такий збіг обставин, чи ці події відбудуться. Зараз у результаті цієї події ми вирішили до з'ясування обставин ухвалити рішення, що українські авіакомпанії не будуть працювати в повітряному просторі Ірану", - заявив Гончарук.
Нагадаємо, пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України" розбився в районі міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані. У короткому повідомленні йдеться, що аварія сталася "незабаром після зльоту через технічні проблеми".
За попередніми даними, на борту перебувало близько 180 осіб: громадяни України - 2, громадяни Ірану - 71, громадяни Канади -73, громадяни Німеччини - 4, громадяни Великої Британії - 3, громадяни Швеції - 8, громадяни Афганістану - 6, близько 13 членів екіпажу (громадяни України).
За дорученням Зеленського при РНБО створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Тегерані.
У зв'язку з катастрофою літака Boeing-737 МАУ під Тегераном авіакомпанія скасовує всі рейси до Ірану на невизначений термін.
https://www.facebook.com/100005789734376/posts/1180509152152065/
Путин наверное тут приложил лапу, это 90% шанс.
Во всём мире закончились самолёты чтоле?
У Мінціфри запропонували ввести IT-податок,
не долго радость то была.
Походу да..., - сбили...
В твиттере ниже только про черный ящик.., но про обломки они заявили тоже...
The Spectator Index
@spectatorindex
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BREAKING: Iran says it will not hand black box of crashed plane over to Boeing
І знову Гідрант підміняє собою суд і прокуратуру. Втім, фанати будуть в захваті, - сільная рука, рєзкій і дєрзкій, і всьо такоє.
в Израиле СМИ в открытую пишут что Иран сбил украинский самолёт. Значит есть инфа.
4 ракеты упали вообще на иранской территории.
Это все, что вам нужно знать о возможностях ВПК государства, победившей исламской революции.
Просто военные путина что то под суетились быстро выполнить его указания сбить украинскй самолет. Не учли что США не ответили на обстрел.
А ці зегамнодави не додумались що робити з польотами українських літаків в цю зону
"Политическая примета: чтобы не краснеть перед народом, нужно как следует загореть" - провидчески было сказано в номере 95 квартала, в котором Владимир Зеленский сыграл роль президента Украины, тайно вылетевшего во время войны на зимний отдых на курорт Индийского океана. Как выяснилось, Зеленский сыграл в президентском статусе самого себя. Интересно, какой теперь будет загар у него самого после обмана... Ой, простите, Омана", - написал на своей странице в Facebook Юрий Бутусов.
https://www.youtube.com/watch?v=WWTWoWNvymQ&feature=emb_logo
1. Иран был уверен, что США нанесёт немедленный ответный удар за атаку базы в Ираке.
2. Гибель пассажирского лайнера была бы объявлена Ираном и его союзниками случайной жертвой Америки.
Но в чьи-то расчёты вкралась ошибка. США ночью не контратаковали.