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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
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Все про:Данілов (30) Іран (145) РНБО (619)

 Двоє людей не сіли на рейс літака, який зазнав катастрофи в Ірані, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що на рейс літака Boeing, який зазнав аварії в Ірані, не сіли 2 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на брифінгу в Києві.

За його словами, на рейс зареєструвалися 169 осіб.

"Звертаю увагу, що на рейс сіли 167 громадян. Двоє громадян не сіли на рейс, який вирушав з Тегерана", - розповів він.

Імена тих, хто не сів на рейс у РНБО є.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент падіння літака МАУ в Ірані. ВIДЕО

Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168721
 
 
 Топ коментарі
 
Рожа до невозможности совковая....
Как у Брежнева. Как будто специально подбирают, один Сивохо чего стоит....(о б*же Два человека не сели на рейс, потерпевшего катастрофу в Иране, самолета, - Данилов - Цензор.НЕТ 4810 )
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Да, это самый большой джек-пот, который может быть
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І - що?
Просто цим людям пощастило.
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Рожа до невозможности совковая....
Как у Брежнева. Как будто специально подбирают, один Сивохо чего стоит....(о б*же Два человека не сели на рейс, потерпевшего катастрофу в Иране, самолета, - Данилов - Цензор.НЕТ 4810 )
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Борис Козлов 6516a265 Хорошо, хоть в Кабмине люди нормальные, с не-совковыми рожами - Гончарук, Милованов Двоє людей не сіли на рейс літака, який зазнав катастрофи в Ірані, - Данілов - Цензор.НЕТ 1002
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а зато.... а зато на Гончаруке хорошо сидит жилетка и самокат, и все ребята православные!!11 всегда молятся, а работа не волк....
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Ти сам то покажись? Бо не віриться, що ти Марлен Дітрих.
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Дай телефон своєї мами. Я здається годинника забув на тумбочці.....
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Моїй мамі 93 роки. Ти щось поплутав. Але зважаючи на те, що ти сам визнаєш, що багато чого забуваєш, то може ти забув годинник на тумбочці в своєї мами? Це більш їмовірно. Тобі її телефон дати? Зараз піду в свого Батька спитаю. Він має телефони багатьох старих шльондр .
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та добре, не гарячкуй.те. здоров.я вам(ви дід?), шановний пане. просто до чого тут була репліка про Дітріх, артистка нібито. мені неприємно шо мужика ти зрівняв з бабою. соррі, якщо образив вашу маму, хай буде багата як мама Дубінського Двоє людей не сіли на рейс літака, який зазнав катастрофи в Ірані, - Данілов - Цензор.НЕТ 6122
в син - таким же розумним шоб тут не писати, а кататись на норм. машинах і розказувати шо то "мамаподарувала" Двоє людей не сіли на рейс літака, який зазнав катастрофи в Ірані, - Данілов - Цензор.НЕТ 4469
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Бо вона гарна. Була. А як би я навів якогось мужика, то ти би мені закинув, що я тойвово.
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имя нечистого кацапа вслух не вимовляється
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был Данилюк - вставили вместо его Данилова. это как будто кто-то издевается, реально. а когда втыкнули Сивохо на место "советника", я чуть не обосрался. тупой мешок с жиром..... и "советы буду давать"(с его слов то)
.... ну я тоже мог бы быть "советником" Эйнштейна - я в школе знал что такое математика и чет там писал какие-то уравнения(кошмар) и чет считал. в уме правда я считаю быстрей чем кто-то на калькуляторе наберет цифры, но то таке. Готовый "советник" для Эйнштейна, вам не кажется? Двоє людей не сіли на рейс літака, який зазнав катастрофи в Ірані, - Данілов - Цензор.НЕТ 8393
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Тоже отметила его рыльник. Так и хочется поставить диагноз по фото: говно-человек.
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Вроде бы Рома Доник писал: "к власти пришел враг".
я очень переживаю за Романа, из-за его поста. как и за Горького Лука.... "случайная мина" или "внезапно умер", вполне могут сделать. ну а че мы сделаем то?
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А багаж они сдали? Потому что пройти регистрацию, сдать багаж и не потом не пройти на посадку - это уже к спецслужбам. А если такси опоздало в аэропорт - это другое.
А вообще-то крутое у нас СНБО - круче американского АНБ! Те еше наверное этого не знают...
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В совецком саюзе за такое бы расстреляли, это как вышел в тыл из оцепления, то значит предатель...
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Так "выйти" можно по-разному.... например по частям. Немец выстрелил из пушки и совок разделился и улетел Двоє людей не сіли на рейс літака, який зазнав катастрофи в Ірані, - Данілов - Цензор.НЕТ 8495

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я тоже об етом подумал: возможно что богаж они сдали,а лететь не захотели!
весь вопрос, в том,что было в том багаже
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6:00 в Тєгєранє = 4:30 в Києві. У акбарів даже врємня пополам
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На титанік теж не всі сіли. Є версія для теорії змови яку так ********** смакувати кацяпи
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Не я, ЦН, мені теж не подобається реклама лотерей.
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Я здесь одному пометила итальянский шоколад Lindor, и меня сразу забанили "за рекламу", болезненные. Сами на рекламе зарабатывают, и им во фсём реклама мерещится.
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Если бы сдали- его бы выгрузили, без вариантов. Попадал я на такое, задержки рейсов- не менее часа!
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Тепер авіакомпанії так не працюють: нема пасажира - нема багажу. Без пасажира багаж не приймають.
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Да, это самый большой джек-пот, который может быть
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РОЖДЕСТВО президентов В США со своим народом
Двоє людей не сіли на рейс літака, який зазнав катастрофи в Ірані, - Данілов - Цензор.НЕТ 5198
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РОЖДЕСТВО преЗЕдента БУБОЧКИ в дали от граждан Украины

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И КУДА РНБО СМОТРЕЛО ?
А ГДЕ ПРИСТАВКА В ОФИЦИОЗЕ В ОМАНЕ ?
Двоє людей не сіли на рейс літака, який зазнав катастрофи в Ірані, - Данілов - Цензор.НЕТ 2785
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сплошной флуд. но тебя, ********, естестно не забанят.
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что делали бы? тебя бы, лахтинского ублюдка, не читали бы.
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Ситуация непростая. Кто виноват? Был ли теракт? Политические последствия. Кто будет выплачивать страховку и компенсации родственникам погибших и т д.
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Твари!
-Иран заявил, что чёрный ящик передавать пока не будет.
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Если черный ящик передавать не будут, то пусть Хаменеи поклянется на Коране, что это не теракт
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В того Хаменеї діти де живуть? ожливо йому по)( той Коран.
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А те кто отказались лететь , случайно не кацапы -террористы ? Они почти все там в вражеской нам лапотной паРаши проклятые если не оккупанты, то гиблые алкаши или террористы, и наркоманы....так что надо проверить и эту правдоподобную версию. Ведь они и раньше сбивали пассажирские самолёты. А значит хороший профессиональный опыт у них террористов есть..
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Может у этих 2х людей логика и чувства выживания была куда здоровее чем у авиакомпании которая полностью проигнорировала военный конфликт вместо того чтобы хотя бы на 1-2 дня задержать рейс(ы).
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логика тут не при чём. остальные тоже летали. Скорее просто в рубашке родились и щас бухают на радостях.
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Двое не сели. Если террористы, то наверняка по подложным паспортам. Какие нибудь Херзрани, Попусзади. Пи*дани. Если их не найдут, то 90%, что теракт
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Якщо на борту був хоч один громадянин США - то це теракт. Це почерк терористів.
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возможно ети террористы были настолько тупые что приняли канадцев за американцев
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Однозначно,за офіційною підтримкою Президентом України Америки у боротьбі з іранським тероризмом у Іраку-Україна дістала цей теракт.Тонкий натяк терориста №1 цьому підтвердження.Ну а паламарчук МП з 2009-го П.Порошенко все стрілки переводить на Зеленського-чорт -він і в Африці-чорт!
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Ваша версия конечно имеет право быть,но можно подробнее про: "Тонкий натяк терориста №1" -кто ето?
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если террорист №1 -ето *****,то я согласен
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