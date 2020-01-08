 Двоє людей не сіли на рейс літака, який зазнав катастрофи в Ірані, - Данілов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на брифінгу в Києві.

За його словами, на рейс зареєструвалися 169 осіб.

"Звертаю увагу, що на рейс сіли 167 громадян. Двоє громадян не сіли на рейс, який вирушав з Тегерана", - розповів він.

Імена тих, хто не сів на рейс у РНБО є.

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Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.