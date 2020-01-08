 Двоє людей не сіли на рейс літака, який зазнав катастрофи в Ірані, - Данілов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на брифінгу в Києві.
За його словами, на рейс зареєструвалися 169 осіб.
"Звертаю увагу, що на рейс сіли 167 громадян. Двоє громадян не сіли на рейс, який вирушав з Тегерана", - розповів він.
Імена тих, хто не сів на рейс у РНБО є.
Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.
Как у Брежнева. Как будто специально подбирают, один Сивохо чего стоит....(о б*же )
в син - таким же розумним шоб тут не писати, а кататись на норм. машинах і розказувати шо то "мамаподарувала"
.... ну я тоже мог бы быть "советником" Эйнштейна - я в школе знал что такое математика и чет там писал какие-то уравнения(кошмар) и чет считал. в уме правда я считаю быстрей чем кто-то на калькуляторе наберет цифры, но то таке. Готовый "советник" для Эйнштейна, вам не кажется?
я очень переживаю за Романа, из-за его поста. как и за Горького Лука.... "случайная мина" или "внезапно умер", вполне могут сделать. ну а че мы сделаем то?
А вообще-то крутое у нас СНБО - круче американского АНБ! Те еше наверное этого не знают...
весь вопрос, в том,что было в том багаже
Просто цим людям пощастило.
А ГДЕ ПРИСТАВКА В ОФИЦИОЗЕ В ОМАНЕ ?
-Иран заявил, что чёрный ящик передавать пока не будет.