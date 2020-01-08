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 Держава допоможе родичам українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що держава надасть допомогу родичам загиблих українців в авіакатастрофі в Ірані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу.

За його даними, на борту літака перебувало 167 осіб, з них 11 українців.

"Ми хотіли б висловити своє співчуття всім близьким, рідним і друзями загиблих. Держава надасть всю необхідну підтримку і допомогу цим людям. Зараз вже в аеропорту "Бориспіль" працюють психологи, медики. Ми вже зараз домовляємося з іранською стороною про те, щоб туди вилетів літак з нашими експертами, які візьмуть участь у розслідуванні цієї трагедії", - повідомив прем'єр.

За його словами, на місці катастрофи перебувають від самого початку співробітники посольства України в Ірані.

Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Також читайте: Авіакомпанії світу скасовують рейси через повітряний простір Ірану

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168718
 
 
 Топ коментарі
 
Чому? Бо це авіа-компанія Коломойського? А чому би самій компанії не допомогти, страховка врешті-решт де? У нас за день на дорогах може занити більше, чому держава там не допомагає? Що це взагалі за "самодіяльність" цим хочу - допомагаю, цим ні? Це ж бюджет, наші спільні податки! Може час визначити Законом, кому ми усі разом (а не якийсь так Гончарук) допомагаємо і за яких умов. В решті решт, держава, це не 95-й квартал!!!
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обоснуй. Я вважаю мерзотою і покидьком того, хто витрачає чужі гроші. Логічні і прості питання тих, хто ці гроші заробив хіба роблять людей мерзотою?
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Государство вместо Коломойского. Я и не сомневался. Ещё и щедро поможет.
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Государство, это хорошо. А папа Моники не собирается помогать ?
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В першу чергу держава повинна зараз провести розслідування і взяти за жабри власника . Хоча хто зараз посміє чіпати хазяїна віслюка. Все на що зараз здатна вісляча ферма це платити компенсації фірмам бені лише . А допомогти сім'ям загиблих вважаю нормальним вчинком . Один хрін розкрадуть .
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В сети уже появились фотки с крушения Боинга. Там явно видно следы от осколков баеголовки ракеты. Щас кацапы и бормолеи закукарекают, что это Украина их сбила.
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Государство вместо Коломойского. Я и не сомневался. Ещё и щедро поможет.
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Дебилы.Иски к виновникам трагедии.Ну за что нам такие ослы.
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Чому? Бо це авіа-компанія Коломойського? А чому би самій компанії не допомогти, страховка врешті-решт де? У нас за день на дорогах може занити більше, чому держава там не допомагає? Що це взагалі за "самодіяльність" цим хочу - допомагаю, цим ні? Це ж бюджет, наші спільні податки! Може час визначити Законом, кому ми усі разом (а не якийсь так Гончарук) допомагаємо і за яких умов. В решті решт, держава, це не 95-й квартал!!!
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Коломойша в первую очередь пусть помогает, оно бабло рубит, а помогать почему не оно в первую очередь? потому шо шокает?
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обоснуй. Я вважаю мерзотою і покидьком того, хто витрачає чужі гроші. Логічні і прості питання тих, хто ці гроші заробив хіба роблять людей мерзотою?
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Я сегодня сотни комментариев прочитал,все чуть ли не пляшут,и винят во всем зеленого,два из трех комментов про него,ну не мрази,люди погибли,а радости как на рашенских помойках
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Люди ненавидять цього дебіла, ось і все. Є конкретна тема - держава буде допомагати. В тебе є конкретний комент? Якось воно дивно... Люди коментують по суті, з'являється якесь Зебільне чмо, починає на усіх гадити із своїм Зебілом,а потім дивується, чому у відповідь про Моніку пишуть лайно? Давай по темі, чи правильно, що держава буде (за наш рахунок) допомагати родичам жертв цієї катастрофи і чому потрібно допомагати саме їм?
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Нужно узнать с какой целью наши граждане находились в Иране. Если целью была частная инициатива (на 90% уверен, что дела обстоят именно так) то ни о каких компенсациях со стороны государства не может идти и речи. Принял решение самостоятельно, поперся туда принимай и риски. Но, если поездка была связанна с гос. службой, то государство должно поддержать семьи погибших.
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Добре, тобто підставою для допомоги має бути не сам трагедія, а особа? Якщо це загинула дитина простого громадянина, то не допомагаємо, якщо працівник посольства - допомагаємо? А чому тоді тільки в авіакатастрофах? Як би "він/вона" загинули в ДТП? Пасажир літака має якийсь особливий статус? він більш привілейований ніж пасажир автобусу (для прикладу)?
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Нашим погибшим все таки стоит помочь,а иностранным пусть выплачивает авиакомпания,ну это мое мнение
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Загиблим вже ніхто не допоможе, ні нашим, ні чужим.
Родичам загиблих, а з якої радості? Чому ми тоді не допомагаємо усім іншим? Це хіба єдина авіакастрофа де наші гинуть? А чому виділяємо авіакатастрофу, від автомобільних аварій? Де в усьому цьому логіка? І головне, чому, якесь чмо, чинуша, вирішує кому допомагати, а кому ні? Він що заробив ці кошти? Це його власні?
Моя думка, що він може відмовитись від власної зарплати за день, тиждень і скерувати на допомогу, а витрачання зароблених мною грошей (податків) має бути врегульовано. Або усім, або нікому. В взагалі, чим вони там зайняті? Потрібно створювати дієві механізми, які у майбутньому зніматимуть питання хто має допомагати, а не носитись по країні і обіцяти квартири шахтарям, військовополоненим, тепер родичам загиблих і т.п. Це не робота, а імітація. Бігати від катастрофи до катастрофи і кидати чужі гроші, багато розуму непотрібно!
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Уберите бубочку и поможите и живым , и мёртвым, и нерождённым пока
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У всьому світі відшкодування сім'ям загиблих пасажирів виплачують власники авіакомпаній. У випадку з МАУ власником є Бєня Калашмойський, далеко небідний зауважу олігарх. І з якого тоді це будуна ці виплати повинна здійснювати держава , а не Бєня? 😕
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Тому, що Бєня, на відміну від власників інших авіакомпаній, є номінальним президентом країни.
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Гончарук в сосну вїхав??? Беня не може оплатити родичам загиблих???
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