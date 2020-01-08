 Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: опубліковано список загиблих пасажирів - 167 імен. ПЕРЕЛІК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TheBabel.
У столиці Ірану Тегерані розбився український пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який виконував рейс "Тегеран - Київ". На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. З них 11 осіб - громадяни України: 2 пасажири і 9 членів екіпажу. Решта - громадяни Ірану, Канади, Швеції. Афганістану, Німеччини, Великої Британії.
Повний список загиблих:
Нагадаємо, пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України" розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані. У короткому повідомленні йдеться, що аварія сталася "незабаром після зльоту через технічні проблеми".
За дорученням Зеленського при РНБО створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Тегерані.
Через катастрофу літака Boeing-737 МАУ під Тегераном авіакомпанія скасовує всі рейси до Ірану на невизначений термін.
. А так - Всё там будем.
чи цё такий мужик - "Всьо"?
я тоже ничего не боюсь - у меня был дед, воевал(заСралина за Уродину), тоже говорил так. правда уже помер. да ладно, не кипятись, че тут спорить тЁ?
а че за "концепция" то? или не Сралин заморил и расстрелял порядка 20, или 30, неважно, млн. совков?
дед в принципе одного только боялся - придут опять коммунисты во власть и тогда.... а божков и прочих сказок -
.
Позавчера же была дата одна, год как.....
Приветик такой типо от Гундяя и Окурка. Ракету им в жопы надо бы.
Подальше нужно держаться от фанатиков!
Учитывая, что вылет нашего пассажирского самолета по времени совпал с началом ракетной атаки Ираном американских баз, зная о том ,что как минимум 4 ракеты из 22 не долетели до своей цели, несколько ракет, долетели, но не взорвались, несколько ракет пролетели мимо и упали на жилые дома, считаю, что обезьяны из Ирана вполне могли попасть по нашему самолету.
Если Иранцы под любым предлогом откажутся передавать нам "черные ящики" -эта версия подтвердится.