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Все про:авіакатастрофа (342) Іран (145) МАУ (60)

 Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: опубліковано список загиблих пасажирів - 167 імен. ПЕРЕЛІК

Опубліковано список жертв авіакатастрофи в Ірані, в результаті якої загинули 176 осіб, серед яких 11 українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TheBabel.

У столиці Ірану Тегерані розбився український пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який виконував рейс "Тегеран - Київ". На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. З них 11 осіб - громадяни України: 2 пасажири і 9 членів екіпажу. Решта - громадяни Ірану, Канади, Швеції. Афганістану, Німеччини, Великої Британії.

Повний список загиблих:

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: опубліковано список загиблих пасажирів - 167 імен 01

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: опубліковано список загиблих пасажирів - 167 імен 02
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: опубліковано список загиблих пасажирів - 167 імен 03
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: опубліковано список загиблих пасажирів - 167 імен 04

Нагадаємо, пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України" розбився поблизу міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані. У короткому повідомленні йдеться, що аварія сталася "незабаром після зльоту через технічні проблеми".

За дорученням Зеленського при РНБО створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Тегерані.

Через катастрофу літака Boeing-737 МАУ під Тегераном авіакомпанія скасовує всі рейси до Ірану на невизначений термін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168717
 
 
 Топ коментарі
 
в принципе полный самолет иранцев с паспортами разных стран + автентичная семья (с мамой иранского происхождения) Линдбергов из Швеции папа, мама и два ребенка, ну и наш экипаж.. RIP
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Пожелаем данному товарищу поесть раков..... раков шоб не размножался и раков языка, и пальцев - шоб не писал больше такого. Ладно, простим его, мы же православные(молится шоб товарищ подох)
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Одно чурбаньё.
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Пожелаем данному товарищу поесть раков..... раков шоб не размножался и раков языка, и пальцев - шоб не писал больше такого. Ладно, простим его, мы же православные(молится шоб товарищ подох)
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Ой, вы себе два срока отмеряли? Молитесь, молитесь, богомольные - я смерти не боюсь, а молитв ваших и подавно. Только самолётов
. А так - Всё там будем.
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Хто це такий - "всьо"?
чи цё такий мужик - "Всьо"?
я тоже ничего не боюсь - у меня был дед, воевал(заСралина за Уродину), тоже говорил так. правда уже помер. да ладно, не кипятись, че тут спорить тЁ?
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Надеюсь, перед его кончиной вы успели ознакомить его с этой концепцией - мол воевал ты, дедушка, за Сралина, и за Уродину)) ну, чтоб ему легче уходить-то было?
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нет. мне он даже не приснился ни разу.
а че за "концепция" то? или не Сралин заморил и расстрелял порядка 20, или 30, неважно, млн. совков?
дед в принципе одного только боялся - придут опять коммунисты во власть и тогда.... а божков и прочих сказок - Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: опубліковано список загиблих пасажирів - 167 імен - Цензор.НЕТ 9084
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Он самый. Только на счёт совков - не совсем соглашусь. Такие себе - протосовки, строительный материал для совков настоящих - и нужно признать, он добился успеха в этом.
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Скотина лысая походу виновна.
Позавчера же была дата одна, год как.....
Приветик такой типо от Гундяя и Окурка. Ракету им в жопы надо бы.
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і все ж таки схоже на те, що збили... А, може, і бомба на борту.
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жертвоприношение сатанистов на Православное Рождество, как и МН17, взорвалась заложенная бомба.
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теж як і з МН17 був російський розрахунок?
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в принципе полный самолет иранцев с паспортами разных стран + автентичная семья (с мамой иранского происхождения) Линдбергов из Швеции папа, мама и два ребенка, ну и наш экипаж.. RIP
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экипажа в списке нет, только 2 пассажирки - Ольга Кобюк и Олена Малахова
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Да блин - одни иранцы-космополиты и десяток гяуров.
Подальше нужно держаться от фанатиков!
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Линдберг. Фимейл, Мейл, Чайлд, Чайлд...Вся семья, походу...Ужас...
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Украинцы, похоже, только экипаж. И еще две женщины.
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Все знают, что арабы и высокотехнологичное оружие - это несовместимые вещи. Иранцы - такие же обезьяны как и другие арабы, в руках умеют держать только палки и топоры.

Учитывая, что вылет нашего пассажирского самолета по времени совпал с началом ракетной атаки Ираном американских баз, зная о том ,что как минимум 4 ракеты из 22 не долетели до своей цели, несколько ракет, долетели, но не взорвались, несколько ракет пролетели мимо и упали на жилые дома, считаю, что обезьяны из Ирана вполне могли попасть по нашему самолету.
Если Иранцы под любым предлогом откажутся передавать нам "черные ящики" -эта версия подтвердится.
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3а офіційнy підтримкy Президентом України 3E Америки у боротьбі з іранським тероризмом у Іраку-Україна дістала цей теракт.Тонкий натяк терориста №1 цьому підтвердження.Ну а паламарчук МП з 2009-го П.Порошенко все стрілки переводить на Зеленського-чорт -він і в Африці-чорт!
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