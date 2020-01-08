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Все про:Ірак (73) Іран (145) ракети (526) США (5904)

 Іран випустив по двох базах США в Іраку 22 ракети: дві не спрацювали, - Reuters. КАРТА

За інформацією іракських військових, по авіабазі Айн-аль-Асад у західній частині провінції Анбар, де розташовуються війська коаліції під керівництвом США, і по базі в Ербілі було випущено 22 ракети, унаслідок чого жертв серед іракських військових немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

У заяві йдеться, що дві із 17 ракет, випущених по авіабазі Айн аль-Асад, не вибухнули.

"Сьогодні вранці, 8 січня 2020 року, по Іраку в проміжку з 1:45 до 2:45 випустили 22 ракети; 17 ракет впали на авіабазу Айн аль-Асад, зокрема дві не вибухнули... п'ять інших уразили штаб-квартиру коаліції в Ербілі. Жертв серед іракських сил немає", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Усе гаразд", - Трамп про ракетну атаку на бази США в Іраку

Іран випустив по двох базах США в Іраку 22 ракети: дві не спрацювали, - Reuters 01

Іранський Корпус вартових Ісламської революції заявив сьогодні, що від їхнього нічного ракетного удару по базах США в Іраку загинуло близько 80 американських військових і майже 200 були поранені.

Нагадаємо, вранці 3 січня США завдали авіаудару по колоні на території аеропорту Багдада. В результаті атаки було вбито іранського генералу Касем Сулеймані. Іран обіцяє помститися Америці.

Прем'єр-міністр Іраку засудив дії США, заявивши, що це "запалило ґніт руйнівної війни".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168716
 
 
 Топ коментарі
 
короче хлопцы ирану звизда, но не та звизда, что с волосами...
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Ракетные стрльбы Ираном и сбит наш самолет. Ага верим мы конечно что самолет сам упал.
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не будет войны..
одни только делают вид что мстят (стреляя по пустым базам)..., другой пишет в твитте (Трамп) что все хорошо...
Когда оба испугались...
Спустят все на тормозах...
Ну санкций против Ирана может добавят не много...
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Розумієте, американський бункер це не землянка під Москвою, є можливість звідти відповісти, але якщо американці бачать що аятоли схибили, сенс збивати ті ракети, он у московських аятол типу є ПВО, багато збили?
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Da srabotala preduprezdenije. Patriot netu v Irake,mozet teper pojavitsia?
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Neozydali amerikansi takoj naglosti,no teper podtegivajet sili stob nanesti sakrusytelni udar po Iranu.Mozet nado pomeniat tam vlast na svojix xot na kurdov ili sestiorku s ameriki iranca postavit.
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Они не ожидали??? , за два дня объявлено о мести .
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Ну, не плохой показатель срабатывания. Ракетостроение в мире широко развивается. Может и нам совместно с Украиной что нибудь придумать.
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nu da tolko nado imet dengi na to,a teper Belorus vojeni biudzet jest na 3 raza mense cem dopustim Litvy Іран випустив по двох базах США в Іраку 22 ракети: дві не спрацювали, - Reuters - Цензор.НЕТ 6495
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Если аяталлы не врут о количестве погибших Американцев,то я им не завидую.
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А может и одна не сработала. Больше ведь не падал самолет нигде?
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Волосатые уже не в тренде, щас модно лысые и Зе.
А так, то - да,-звезда, как шапочка, ну или тубитейка...
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Турецкий президент Реджеп Эрдоган запретил армии Соединённых Штатов использовать авиационную базу «Инджирлик» в том случае, если Вашингтон отдаст войскам приказ наносить удары по Ирану.
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Нотр дам згорів, землетрус в Німеччині, імпічмент Трампа, лавини в Карпатах, початок війни на Близькому Сході. Це нагадує шлейф катастроф і чим далі тим страшніших.
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Зачем палить боезапас, если фейерверк грохочет мимо.
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Однозначно,за офіційну підтримку Президентом України Зеленським політики Америки у боротьбі з іранським тероризмом у Іраку-Україна й дістала цей теракт.Тонкий натяк терориста №1 цьому підтвердження.Ну а паламарчук МП з 2009-го П.Порошенко стрілки переводить на Зеленського-чорт -він і в Африці-чорт!Не здивуюся,що роги ху"ла стричать і в цьому теракті.
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