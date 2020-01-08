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 МАУ не отримувала інформації про небезпеку виконання польотів у Тегерані, - президент компанії Дихне

Найбільший в Україні авіаперевізник - авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) не отримувала інформації про необхідність обмежити польоти в Тегерані, де сьогодні зазнав аварії літак авіакомпанії Boeing 737, що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

Про це повідомив президент МАУ Євген Дихне під час пресконференції в аеропорту "Бориспіль", передає Цензор.НЕТ.

"Літак був справним... Це звичайний регулярний рейс, і вчора до пізнього вечора жодних особливостей про те, що нам потрібно обмежувати польоти, не виникло. Ми можемо самостійно ухвалити рішення про обмеження, може ухвалити Державіаслужба тієї країни, в якій розташовується авіакомпанія, і звичайно, якби ми мали хоч найменшу інформацію про загрози, то припинили польоти до цієї області", - заявив Дихне.

Також читайте: Авіакомпанії світу скасовують рейси через повітряний простір Ірану

Водночас він відмовився коментувати версії виникнення цієї катастрофи, зазначивши, що необхідно дочекатися офіційних результатів розслідування причин трагедії.

"Компанія не має права розробляти власні версії, нині створюється спецкомісія, яка має дійти якихось висновків, і лише їхні висновки можуть коментуватися як версії", - додав президент МАУ.

Нагадаємо, пасажирський літак "Міжнародних авіаліній України" розбився в районі міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані. У короткому повідомленні йдеться, що аварія сталася "незабаром після зльоту через технічні проблеми".

За попередніми даними, на борту перебувало близько 180 осіб: громадяни України - 2, громадяни Ірану - 71, громадяни Канади -73, громадяни Німеччини - 4, громадяни Великої Британії - 3, громадяни Швеції - 8, громадяни Афганістану - 6, близько 13 членів екіпажу (громадяни України).

За дорученням Зеленського при РНБО створено оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Тегерані.

У зв'язку з катастрофою літака Boeing-737 МАУ під Тегераном авіакомпанія скасовує всі рейси до Ірану на невизначений термін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168715
 
 
 Топ коментарі
 
Ну нифига он не падал, передатчик трекера перестал работать сразу: его просто сбили! (если был бы взрыв двигателя, он не уничтожил бы передатчик трекера) Набор высоты и полётная скорость Boeing 737 рейса PS752. Связь была потеряна мгновенно
МАУ не получала информации об опасности выполнения полетов в Тегеране, - президент компании Дыхне - Цензор.НЕТ 232


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"Это обычный регулярный рейс"

Стесняюсь спросить, а какой "регулярный" бизнес вели с Ираном, который, вообще то, находится под санкциями?
Или это Бенина МАУ регулярно в Иран туристов возила?
Скажите, а в КНДР, Венесуэлу, Сомали и Йемен с Ливией и Сирией у МАУ регулярных рейсов нет? Туристических?
МАУ - вы с глузду съехали?
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...и интернета нет и газет мы не читаем...
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...и интернета нет и газет мы не читаем...
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наверное, для того чтоб отменить рейс или рейсы... всего перечисленного мало...
если не техническая причина, то должно быть другое...веское объяснение и не устное...а официальное, согласованное и подтвержденное.... (я так думаю.. но может и не прав...)
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Ну нифига он не падал, передатчик трекера перестал работать сразу: его просто сбили! (если был бы взрыв двигателя, он не уничтожил бы передатчик трекера) Набор высоты и полётная скорость Boeing 737 рейса PS752. Связь была потеряна мгновенно
МАУ не получала информации об опасности выполнения полетов в Тегеране, - президент компании Дыхне - Цензор.НЕТ 232


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Він хотів сказати, що літак не летів з пошкодженим двигуном, а миттєво розвалився. Нема майже жодних сумнівів, що самолет сбито ракетою.
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Зачистили свидетеля муток посредников х-йла и вiслюка. Всё в духе кремлядей...
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около 13 членов экипажа (граждане Украины). Источник: https://censor.net.ua/n3168715

Хрена себе "около". Президент компании не в курсе про свои экипажи ?
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"Это обычный регулярный рейс"

Стесняюсь спросить, а какой "регулярный" бизнес вели с Ираном, который, вообще то, находится под санкциями?
Или это Бенина МАУ регулярно в Иран туристов возила?
Скажите, а в КНДР, Венесуэлу, Сомали и Йемен с Ливией и Сирией у МАУ регулярных рейсов нет? Туристических?
МАУ - вы с глузду съехали?
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Понятно.
Но регулярно студенты летать не могут, у них занятия, могут на каникулы только.
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Пишуть, що більшість загиблих були транзитні пасажири, канадці, британці, німці... А для бєні це просто бізнес. Він як казав: "Пройдьот 5 - 10 лєт і кровь будєт забита". А цю кров він забуде на другий же день. Хіба що пожалкує за втраченим Боїнгом, якщо страхова компанія не виплатить страховку.
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МАУ не получала информации об опасности выполнения полетов в Тегеране, - президент компании Дыхне.

Можна припустити, що інформації про можливість широкомасштабного конфлікту між США та Іраном не було...
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Сейчас конечно Трамп будет молодец раз военную помощь задержал стране которая в Иран пассажиров возит. Зашквар на зашкваре сук.ааа
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Взорвана бомба от сатаниста собственника МАУ.
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Вроде Осел оманский хотел регулярным рейсом добираться. Совпадение?
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Отмазка уровня детского сада. А то что две ядерные державы начали перестреливаться ракетами это как бы ни на какую мысль не навело.
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Америка, Китай, Египет, Малайзия, Сингапур...отменили рейсы до того как сбили самолёт мау. А они дурака включают, в 9 утра даже на сайте не вывесили инфу. Потом бред про техническую не исправность. Сейчас дебилы пишут ну там же украинцев мало было... Просто всех парализовало. А если бы реальная война, ролики бы с Омана смотрели?
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То народ в омане, а кумир зебилов бабки за газовый контракт в опшорах прятал при помощи бени и мертвечука.
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