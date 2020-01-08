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Все про:авіація (463) Іран (145) США (5904)

 Авіакомпанії світу скасовують рейси через повітряний простір Ірану

Значна кількість світових авіакомпаній змінюють маршрути своїх рейсів, щоб уникнути прольоту над Іраном. Повітряний простір цієї країни стає небезпечним через посилення напруженості між Тегераном і Вашингтоном.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Так, австралійська авіакомпанія Qantas заявила, що змінює маршрут рейсу з Лондона до австралійського міста Перт, маршрути, щоб не летіти над Іраном та Іраком. Malaysia Airlines заявляє, що "через останні події" її літаки уникають іранського повітряного простору. Singapore Airlines також заявили, що рейси авіакомпанії до Європи будуть перенаправлені, щоб уникнути прольоту над Іраном.

Раніше про заборону для американських цивільних літаків польотів над Іраном, Іраком та деякими країнами Перської затоки повідомило Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA).

Аналогічне попередження оприлюднило російське агентство "Росавіація". Російські авіакомпанії мають уникати польотів над Іраном, Іраком, Перською затокою та Оманською затокою "через ризики для безпеки міжнародних цивільних рейсів".

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Німецька авіакомпанія Lufthansa заявила, що скасувала рейс із Франкфурта до Тегерана 8 січня, зважаючи на ситуацію, що склалася.

Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168713
 
   
 Топ коментарі
 
Похоже авиакомпании всего мира не сильно поверили в версию с пожаром двигателя.
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калцап, зачем их дегуманизировать, эти животные вчера сотню своих затоптали
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А, ну да. Это американцы сбили. А потом они же обстреляли свои же базы и раструбили об этом через иранские СМИ.
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А, ну да. Это американцы сбили. А потом они же обстреляли свои же базы и раструбили об этом через иранские СМИ.
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калцап, зачем их дегуманизировать, эти животные вчера сотню своих затоптали
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не сотню а пол сотни. Но похороны ещё не закончены, так что будет вторая серия.
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жидомасоны во главе с Соросом и его прихвостнями в Украине дегуманизируют донбаский мирных ополченцев и несущих мир и просветление стражей исламской революции.

до чего кацапы не додумаются. что бы оправдать свою животную сущность.
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Похоже авиакомпании всего мира не сильно поверили в версию с пожаром двигателя.
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вопрос по какой причине пожар? Необязательно бомбу взрывать для выведения из строя такого аппарата....Ну и в этом случае, авиакомпаниям мира лучше перебдеть чем недо бдеть....
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да ну какой пожар. Шлёпнули самолёт так, что пилоты даже сигнал бедствия передать не успели (см соседние новости).
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З.Ы. и да, разве авиакомпании всегда отменяют полёты в страны где произошла авиакатастрофа?
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Все прекрасно понимают что сам по себе самолет не мог упасть и что совпадение с атакой на базы США не случайность
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Взрыв лайнера-большая политика.Но дюже умные лузеры цензора крутят,как мега эксперты.
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"Lufthansa отменила рейс в Тегеран несмотря на сложившуюся ситуацию". Это как понимать?
Все отменили из-за ситуации, а Lufthansa несмотря на ситуацию?
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свмолет на взлете не обязателбно збивать ракетой земля-воздух. можно сбить с чего угодно. эти косорукие вчера сами себя потоптали, а сегодня сбили самолет
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самое интересное в этой новости что авиакомпании остановили перелеты сразу после ракетной атаки на ам базы, еще до крушения укр самолета
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Видать уже что-то знают. Они не стали бы терять и цента, если бы не было какой-то инфы. При том что ни намека на приостановку полетов боингов данной серии. Значит нет даже подозрений на технические неполадки.
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Странно, что мокшане тоже отменили рейсы в Иран. Они обычно любят в самой гуще дерьма плескаться.
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думаю они там приложили ручку обязательно, уж больно ***** расчирикалось.
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когда падают украинские самолеты, начинается замес. Плохой знак.
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