 Путін висловив співчуття Зеленському у зв'язку з катастрофою українського пасажирського літака в Тегерані

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.
"Володимир Путін направив Президенту України Володимиру Зеленському телеграму, в якій висловив щирі співчуття у зв'язку з трагічними наслідками аварії українського пасажирського літака під Тегераном", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Путін передав слова співчуття і підтримки рідним і близьким загиблих.
Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.
Обескуражил не сам факт наличия такого "сюрприза" с фото вождя больше похожего на Ленина, а его состав. Сообщается, что начинка конфеты состоит из водки, перца чили и имбиря для пикантности вкуса. Сама же сладость покрыта темным шоколадом и "напичкана" ароматизаторами.
Бо ж "не файно вийде".
Цинизм крепчал…
Президент России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) Владимир Путин направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Иране.
Об этом говорится в сообщении на сайте президента России.
«Владимир Путин направил Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского пассажирского самолёта под Тегераном», - отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы Кремля, российский лидер также «передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших».
Сия телеграмма Путина Зеленскому поражает своим цинизмом.
На самолете, который разбился возле Тегерана, погибли 11 украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажира). И их, скорее всего, никто не убивал, а произошел несчастный случай…
Тогда как в результате уже почти шестилетней войны, которую начала и до сих ведет Россия по приказу Путина, погибло уже более 13 тысяч украинцев.
При этом Путин и не думал за эти годы высказывать кому-то какие-то соболезнования. А тут его вдруг «прорвало»…
Впрочем, все понятно. Путин отвечает Зеленскому взаимностью - ведь тот его поздравил 31 декабря прошлого года с праздником:
- Зеленский к празднику плюнул в лицо украинского народа
Так что они стали большими друзьями…
Поэтому терпите, украинцы, теперь такие издевательские «любезности» от российского х@ла! Ему это позволил делать ваш президент…