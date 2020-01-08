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Все про:авіакатастрофа (342) Зеленський (4065) Путін (4469) співчуття (47)

 Путін висловив співчуття Зеленському у зв'язку з катастрофою українського пасажирського літака в Тегерані

Президент РФ Володимир Путін висловив співчуття Президенту України Володимиру Зеленському у зв'язку з авіакатастрофою в Ірані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля.

"Володимир Путін направив Президенту України Володимиру Зеленському телеграму, в якій висловив щирі співчуття у зв'язку з трагічними наслідками аварії українського пасажирського літака під Тегераном", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Путін передав слова співчуття і підтримки рідним і близьким загиблих.

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Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168712
 
 
 Топ коментарі
 
Малазийцам путин тоже выразил соболезнование.
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да и полякам, кажется, - тоже
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Может это ЗЕ и надо. Они там якшаются с пуйлом.

А я отвечу - пуйло, пошел на *уй!
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Зеля, лежа на шезлонге президентского номера, отхлебнул мартини и с трудом изобразил скорбное выражение лица.
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Убийца соболезнует, это странно, а вообще на месте сулеймани должен был быть путин ,этот старый черт хуже в миллион раз
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А зеленский выразил собалезнования?
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Поспівчував нашому Вовці, що тому прийшлось перервати відпочинок...
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А що у Зеленського сталось? В Омані сніг випав?
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И вот еще, там в концлагере сына Сталина пристрелили, черканите Иосифу соболезнования...
Путін висловив співчуття Зеленському у зв'язку з катастрофою українського пасажирського літака в Тегерані - Цензор.НЕТ 1577
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В Омске удивились такой находке в детских подарочных наборах к Новому году
Обескуражил не сам факт наличия такого "сюрприза" с фото вождя больше похожего на Ленина, а его состав. Сообщается, что начинка конфеты состоит из водки, перца чили и имбиря для пикантности вкуса. Сама же сладость покрыта темным шоколадом и "напичкана" ароматизаторами.

Путін висловив співчуття Зеленському у зв'язку з катастрофою українського пасажирського літака в Тегерані - Цензор.НЕТ 4956
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Ну що ж, відмовитись від запрошення на "парад Победы" уже і не треба.
Бо ж "не файно вийде".
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а слабо спросить у ботоксного ********* когда это чмо направит соболезнования по поводу убитых ************** ублюдками 13 тысяч украинцев на Донбассе?!
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Божок 73% малоросни в засос целуюеца с божком 86% кацапни..как мило, ЗЕбилы наверняка плачут от радости...пора мерица с мышебратьями и вместе смотреть Скотов.
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Цікаво, шмарклі самій від себе не нудить, чи усвідомлює цей придурок, що воно абсолютно не в змозі бути нормальним президентом в країні, проти якої йде вже сьомий рік йде рашистська агресія, чи усвідомлює десь в глибинах своєї, так би мовити, душі наскільки воно чмо?
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Путин обратился к Зеленскому Январь 8, 2020Без рубрикиКомментарии
Путін висловив співчуття Зеленському у зв'язку з катастрофою українського пасажирського літака в Тегерані - Цензор.НЕТ 393Цинизм крепчал…
Президент России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) Владимир Путин направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Иране.
Об этом говорится в сообщении на сайте президента России.
«Владимир Путин направил Владимиру Зеленскому телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения украинского пассажирского самолёта под Тегераном», - отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы Кремля, российский лидер также «передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших».
Сия телеграмма Путина Зеленскому поражает своим цинизмом.
На самолете, который разбился возле Тегерана, погибли 11 украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажира). И их, скорее всего, никто не убивал, а произошел несчастный случай…
Тогда как в результате уже почти шестилетней войны, которую начала и до сих ведет Россия по приказу Путина, погибло уже более 13 тысяч украинцев.
При этом Путин и не думал за эти годы высказывать кому-то какие-то соболезнования. А тут его вдруг «прорвало»…
Впрочем, все понятно. Путин отвечает Зеленскому взаимностью - ведь тот его поздравил 31 декабря прошлого года с праздником:
- Зеленский к празднику плюнул в лицо украинского народа
Так что они стали большими друзьями…
Поэтому терпите, украинцы, теперь такие издевательские «любезности» от российского х@ла! Ему это позволил делать ваш президент…
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