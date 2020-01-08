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Все про:Київ (6757) прокуратура (2020) вбивство (2020)

 Убивство двох дівчат на Подолі в Києві: затриманим повідомлено про підозру, - прокуратура

За погодженням прокуратури міста Києва слідчим управлінням ГУ НП у Києві повідомлено про підозру двом особам, затриманим у зв'язку з убивством двох дівчат у місті Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Так, дії 34-річного чоловіка і його 19-річної спільниці кваліфіковано за п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох осіб, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб) та ч. 4 ст. 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) КК України.

Нині до суду направлено клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

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Як повідомлялося, тіла двох дівчат 2000 та 2003 років народження з ознаками насильницької смерті виявили 4 січня 2020 року в одній з квартир на вулиці Кирилівській у Подільському районі столиці.

Підозрюваних у скоєнні вбивства затримали 6 січня 2020 р. за орієнтуванням на території залізничного вокзалу в місті Одеса.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168711
 
 
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И что, выродкам светит только от 7 до 15 лет?
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Вбивство молодих дівчат один з найтяжчих злочинів. Обірвалось молоде життя, не народяться дітки, тяжке горе батькам і родині...
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Все це нагадує санта барбару... І шите білими нитками...
Рецидивіст... Який знімає хату, світить номер телефону... Залишає кучу відбитків пальців... І два тіла в шафі...
Це його на зоні так навчили сліди замітати?)
З корисливих мотивів... Це два айфона? Чи ще тисяча гривень було?
Дівчат шкода, вбивство, це не обговорюється...
Але чому, знаючи, що хазяйка, так і так здасть, не вбили її? Тим більше у хазяйки квартири, явно грошей більше ніж у дівчат...
Як двох дівчат заманили в квартиру... І хто і для чого їх туди заманив???
Цікаво що самі підозрювані кажуть...
Щось в цій версії смердить на кілометр...
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Убивают и за 20 гривен. Заманила девок на хату скорее всего его подельница,она кстати с ними одного возраста. Что для вас здесь "смердить" да ещё и на километр? На мой взгляд всё логично если конечно логику можно сюда приклеить. Преступники практически все действуют вовсе не по логике а по обстоятельствам. Какие обстоятельства сподвигли на убийство мы пока не знаем но думаю что это банальное изнасилование и грабёж в совокупности. Насчёт мудрости зэков могу вас так же разочаровать,основная масса за редким исключением это дебилы с отшибленными напрочь мозгами и угробленной психикой сидящие если не на игле так жрущие всякую дрянь типа "маляса". Уж можете мне поверить. Если бы они были такие умные то по 10 ходок у них не было бы. "Умные" они там за забором где законы кардинально повёрнутые на 180 градусов от человеческих законов а здесь они не умнее вас,извините и просчитываються на раз-два. Намного непредсказуемые это как раз те кто не сидел,этих гораздо сложнее понять и просчитать их действия и потому они гораздо реже попадают на скамью подсудимых чем вчерашний сиделец а о рецидивистах так и говорить нечего,этих колят как гнилые орехи на раз-два.
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