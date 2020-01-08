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Все про:Крим (6989) Путін (4469) Туреччина (904) Чавушоглу (30) Ердоган (238) Пристайко (312)

 Анкара порушить питання деокупації Криму та звільнення українських громадян під час сьогоднішнього візиту Путіна до Туреччини, - Пристайко

Турецька сторона порушить питання про деокупацію Криму під час розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це у Twitter написав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко після телефонної розмови з міністром закордонних справ Туреччини Мевлутом Чавушоглу, передає Цензор.НЕТ.

"Мій (турецький. - Ред.) колега також зазначив, що Туреччина порушить питання деокупації Криму і звільнення українських громадян, які незаконно утримуються в Росії і на окупованих територіях під час сьогоднішнього візиту Путіна", - написав Пристайко.

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Зазначається, що сьогодні президенти Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і Росії Володимир Путін візьмуть участь у церемонії введення в експлуатацію газопроводу "Турецький потік" в обхід України дном Чорного моря.

Анкара порушить питання деокупації Криму та звільнення українських громадян під час сьогоднішнього візиту Путіна до Туреччини, - Пристайко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168710
 
 
 Топ коментарі
 
Вот уже Эрдоган бежит и спотыкается защищать украинские интересы, когда сами украинцы за "Сватов" и "субсидии" продали свою честь и волю.
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Дурень Пристайко думкою багатіє
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Не понимаю, почему Украина в лице Зеленского об этом при встречах с московитами молчит, а Турция будет решать?!
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Любимое животное Виктора Федоровича Януковича - волк. Именно с волком, одиноким вожаком стаи он себя и ассоциирует.
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Цього?
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Якщо зевлада не піднімає це питання, то шана Туреччині за підтримку України.
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Таке враження і складається, що світові українська незалежність важливіша ніж владі України
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Для Эрдогана главное не потерять рынок помидор и туристов с **********. А Крым ему пох..й.
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Віслюку головне не втратити бабло від серіалу "скоти". А Крим йому пох.
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молчал бы - сошел бы за.... простого чудака в пиджаке и туфлях.
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Вот уже Эрдоган бежит и спотыкается защищать украинские интересы, когда сами украинцы за "Сватов" и "субсидии" продали свою честь и волю.
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Ну какой поток, про Крым говорить будут весь день
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Про посла в стоптанных туфлях говорить будут весь день Про самолет с пилотом убиенным...и немного про Ливию. А потом друг Эрди отделается помидорами.
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Преставился...командир эрдоганов. Они там все обдолбанные
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о какие Турки партнеры.... за Крым будут говорить о как! и при этом закупают у расеи с 400....
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Бл. ! Задовбав безтолковим лемнетом . Качає спам щоб тільки відволікти увагу зєбілів від щоденних жертв на Сході , Оману , блогерші , зневаги до УПЦ , землі ,партнова .
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Не понимаю, почему Украина в лице Зеленского об этом при встречах с московитами молчит, а Турция будет решать?!
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Янелох такого вопроса не поднимал в нормандском формате.
Это всю жизнь прийдётся кому-то там гастролями отрабатывать
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Турція - майстер перевтілення. Рано радіти
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Але в нас є Сівоха! Це "спецназівець" може так гучно перд%нути, що у самого зеленого чмирька вуха закладе Анкара порушить питання деокупації Криму та звільнення українських громадян під час сьогоднішнього візиту Путіна до Туреччини, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7515
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А хто ж радіє - навіть самі зедегенерати вже "стібуться"...
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Годі ділити українців. Є лише мародери продажні порошенківські, типу вас, і всі інші. Ніяких "зебілів" не існує
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Як зебілів не існує? а ти тоді хто,дурню старий ???
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А "порушити" газопровід з ********** Ердоган не бажає...? Бо поки що схоже, що він невимушений друзяка *****, принаймні, вони корисні один одному.
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В пристайки дах поїхав , чи кокс ? Вже Меркель має дати Україні зброю , а Ердоган звільнити Крим для України .
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"Анкара поднимет вопрос деоккупации Крыма и освобождения украинских граждан во время сегодняшнего визита Путина в Турцию,"
НЕ ПОНЯЛ!
Это Эрдоган хочет Зелю обскакать после Парижа?
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Для Зеленского важнее транзит российского газа, чем деоккупация Крыма и Донбасса, на эти второстепенные вопросы у Зеленского не хватило времени. Американцы больше сделали для Украины, введя свои санкции, чем президент Украины. Сегодня Турция, спасибо Эрдогану, хочет поднять вопрос деоккупации Крыма. Все переживают, стараются помочь, спасибо вам за помощь. Зеленскому тоже следует поблагодарить Турцию.
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