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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
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Все про:авіакатастрофа (342) Іран (145) посольство (359)

 Посольство України в Ірані змінило заяву про причини авіакатастрофи в Тегерані

Посольство України в Ірані прибрало із заяви про причини авіакатастрофи в Тегерані слова про можливу аварію двигуна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Крім того, зникли слова про те, що версія теракту виключається.

"Інформація про причини авіакатастрофи з'ясовується комісією. Будь-які заяви про причини аварії до рішення комісії не мають офіційного характеру", - йдеться в зміненому повідомленні.

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Раніше воно звучало так: "За попередньою інформацією, літак МАУ в Ірані розбився в результаті аварії двигуна з технічних причин. Зараз версія теракту виключається".

Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3168709
 
 
 Топ коментарі
 
обісрилась як завжди,а дупу витирають через пів дня
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Приємно, що при слові "віслюк" у вас виникає стійка асоціація саме із Зеленським
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причина катастрофи
ето Коломойский
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Тепер усі побачили, що росіяни "брати" українцям. Що ще треба для зебілів?
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Не дійде - все це марно, аж поки кацап не зайде до них у хату, не згвалтує дружину, не поб"є дітей і не навалить купу на обідньому столі.
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Не дійде. А до купи ще й прибіжать з ложкою
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Это бесспорно . Только песдюки это не понимают .
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Спасибо братьям - соболезнования приняты. Посольство Украины в Иране изменило заявление о причинах авиакатастрофы в Тегеране - Цензор.НЕТ 4544
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Вот судя по тому, что пишут русские и украинцы в случае падения их самолётов - можно утверждать, что они почти не отличаются. Один народ.
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канешно не отличаются - кацапы окупировали украинский Крым а Украина видимо Кубань?
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Вот судя по тому, что пишут русские и украинцы в случае падения их самолётов - можно утверждать, что они почти не отличаются. Один народ.
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Відрізняються, ми не вимагаєм співчуттів від них.
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достатньо глянути на трекінг сервіси по даним телеметриї, зв'язок втрачено миттєво без різких змін висоти
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обісрилась як завжди,а дупу витирають через пів дня
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Приємно, що при слові "віслюк" у вас виникає стійка асоціація саме із Зеленським
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Серьезно?А зачем преждевременно обвинил коломойского в несправности самолета,зачем помпезно поручил прокурору провести проверку самолетов,зачем пытаться выгородить парашу,взяв вину на себя.И да,сегодня у вислюка появился враг-беня.
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не впевнений, що "сегодня у вислюка появился враг - беня". Не впевнений... Все залежить від результатів відрядження в Оман...
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Це така спеціальна гра, хоча вони з однієї команди.
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ну дык, послов кто назначает? это в некоторых других странах послы профессионалы, решают проблемы граждан, помогают, и подобное, у нас скорее всего тупо пилят бабло на хлебном месте и назначены туда для галочки + оффшоры (хотя конечно имхо).
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причем тут Зеля? Порохоботва даже трагедию превращает в бред
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А звідки тобі це знати? Як ти можеш оцінити чи є у людини мізки, чи не має, якщо ти юлєбот?
Ви ж не мізками керуєтесь, а емоціями, точніше - вірою.
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Юля сделала для украинцев больше,чем все политики.Спорит дальше не буду.Бесполезно.Все украла и невыгодный контракт,самые большой фермер и тамифлю оставь для себя.
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Та не питання, але навіщо вона нас.рала у твою черепушку? Там мав би бути мозок, а не Юліне лайно!
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Спорит дальше не буду. Бесполезно. Звісно, в тебе ж жодного нормального прикладу того що вона зробила, просто не має.
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за то шо православные. православному существу полезно мучиться.
я серьезно если чо.
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Материнська компанія ФПГ «Приват»
вот вчем причина крушения
дядя Беня
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Видя фото обломков только дурак не поймет что это была ракета.
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Треба разом з американцями розпочинати миротворчу місію в Ірані і розгромити тих дикарів!
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Дайте українцям по 3 тисячі доларів, автомат Калашнікова і повний боєкомплект до нього, і ми рознесемо той довбаний Іран к чортовій матері!
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Нахрена? Прибережи автомат для "Воронежу"!
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Маловато будет полного боекомплекта. Пулемет и вагон патронов - то что нужно!
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Українцям нема де гинути, лише на американсько-іранському фронті.
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Ляпали те, що було заготовлено, але обісрались.
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я нелох а в паспорте не написано шиит ты или сунит или бармалей или доктор албан
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Самолет сбили ПВО Ирана. Они как раз ожидали ответный авиа удар США, по ошибке сбили гражданский самолет.
Об этом сразу же местный иранский канал сообщил. Но потом новость убрали.
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В Израиле на ТВ открыто говорят что наш самолет сбили обезьяны с Ирана
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сам упал или сбили . как говорит Вовка " какая разница "
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я считаю что даже если сбили . наш прэзэдэнт сделает вид что ничего не было
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а кто поставлял Ирану ПВО ? И чьи инструкторы там тусят безвылазно ? Надо сложить 2 + 2
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В Иране кроме совеццких и кацапских есть также британские и американские системы ПВО (старенькие, правда, но боинг сбить могут легко).
Кроме того у них на вооружении собственные системы ПВО уровня примерно кацапского С300.
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мои конечно соболезнования погибшим и родственникам... но новость уже порядком подумарила на цензоре.....
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Есть уже видео, 6 часов как гуляет в сети. Самолет как спичка горел и падал. Это либо взрыв на борту либо сбили ракетой.
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У цьому випадку теракт не можна виключати, хоч і загинули громадяни Ірану.
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Твої родичи?
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Сразу видно откуда ты. Раньше такие дибилы из Донецка писали.
Потом у них совсем хорошо стало.
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Ключница дипломатов готовила. Сначала несут ахинею, затем - это была неофициальная ахинея. Впрочем, как и вся эта власть - сплошная ахинея и бред сивохой кобылы.
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О. Це вже тєплєє.
На фоні турбозаяв редактора Цензора. Взагалі аналітика, то не хліб журналістів. Там або інсайд, або заказуха. Комусь треба було миттєво розганяти версію про несправний двигун. Після ракетного удару Ірану по базам США. У день Православного Різдва.
Але, цілком можлива классика.
"The Black Swan".
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Не у "Вас", а у "тебе".
перше
друге - пишуть шо перед 9.11 смс надходили декотрим - "на роботу не виходь"
третє - Нетаньяху коли приїздив - що сталось? у них символи і різні "знаки" - ну дуууже в пошані. а Бєня - дуже іудей.
шо означає "цікава у тебе версія"? - я написав очевидне, правда я цього не можу довести, та й не став би, а то можна за таке і померти(раптово).
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********* в раскоряку...кого обижать Посольство Украины в Иране изменило заявление о причинах авиакатастрофы в Тегеране - Цензор.НЕТ 1726 Путина с его обезьянами или Майский кал с его компанией. Ситуация. дрыстайко на кол.
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уже и Кацапики разгоняют версию о терракте...
Посольство Украины в Иране изменило заявление о причинах авиакатастрофы в Тегеране - Цензор.НЕТ 68 Посольство Украины в Иране изменило заявление о причинах авиакатастрофы в Тегеране - Цензор.НЕТ 8985
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А во дырки в обшивке вряд ли от пожара в движке появились.
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Дмитро Корчинський
1 год ·

Жертвами іранської помсти америці стали іранці, які становили більшість пасажирів збитого над тегераном літака, також іранці, загиблі під час поховання іранського генерала, та шиїти, які загинули при ракетному обстрілі американських баз в Іраці.
Американцям не треба відповідати на ракетні обстріли Ірану, їм варто розслабитися й почекати поки іранці повбивають себе самі, а заразом ще купу шиїтів.
Шкода, що загинули ще 11 українців. Україні варто розірвати дипломатичні стосунки з Іраном.

Втім, якщо після того, як московити вбили 14 тисяч українців, ми не розірвали дипломатичні стосунки з москвою, то іранського посла зеленський, мабуть нагородить орденом Ярослава Мудрого ІІ ступеня.
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Та як же ж розірвати, якщо 73,22 % проти цього?
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Тому що спочатку треба провести розслідування катастрофи, вияснити причини і винних, по друге він кидає напризволяще українців, шо працюють в Ірану згідно державних угод, їх там під 1000 чоловік.
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А кто нибудь видел выступление Зе с соболезнованием семьям погибших?
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У вечорі буде поширене інтерв'ю для Тесли.
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Млять. Как ПОСОЛЬСТВО может делать вывод о причинах катастрофы САМОЛЁТА?
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Млять, як клоун-малорос може управляти воюючою державою Україна? Який керівник кварталу, тьху, держави - таких артистів, тьху, підлеглих він і набирає.
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тьху!
как тот Климкин шо его обосрал Сиярто во время визита своего на Закарпатье.... да возьмите уже дворников туда работать, они такой туфты не сделают.
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А що вихочете--клоуни зразу говорять. а потім думають. І так по кожному питанню. Це наслідки того,що при владі одні бездарі і табун єврейських балаболів. Ця нація вміє "хорошо" брехати .
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без )(уйлованів не обійшлось, тільки Їм вигідно (нафта вгору, штатам заморочка, Украіні проблеми), та й гебістський почерк наявний, як з поляками...
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Боинги прижали!
Возгорание двигателя повесят на стрелочников пилотов?
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