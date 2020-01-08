 Посольство України в Ірані змінило заяву про причини авіакатастрофи в Тегерані

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Крім того, зникли слова про те, що версія теракту виключається.
"Інформація про причини авіакатастрофи з'ясовується комісією. Будь-які заяви про причини аварії до рішення комісії не мають офіційного характеру", - йдеться в зміненому повідомленні.
Раніше воно звучало так: "За попередньою інформацією, літак МАУ в Ірані розбився в результаті аварії двигуна з технічних причин. Зараз версія теракту виключається".
Як повідомлялося, літак Boeing-737 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Посольство України в Ірані повідомляє, що літак МАУ в Ірані розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин. Нині версія теракту відкидається.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів і членів екіпажу внаслідок катастрофи пасажирського літака в Тегерані.
ето Коломойский
Ви ж не мізками керуєтесь, а емоціями, точніше - вірою.
я серьезно если чо.
вот вчем причина крушения
дядя Беня
Об этом сразу же местный иранский канал сообщил. Но потом новость убрали.
Кроме того у них на вооружении собственные системы ПВО уровня примерно кацапского С300.
Потом у них совсем хорошо стало.
На фоні турбозаяв редактора Цензора. Взагалі аналітика, то не хліб журналістів. Там або інсайд, або заказуха. Комусь треба було миттєво розганяти версію про несправний двигун. Після ракетного удару Ірану по базам США. У день Православного Різдва.
Але, цілком можлива классика.
"The Black Swan".
жертвопринесення шоли?
перше
друге - пишуть шо перед 9.11 смс надходили декотрим - "на роботу не виходь"
третє - Нетаньяху коли приїздив - що сталось? у них символи і різні "знаки" - ну дуууже в пошані. а Бєня - дуже іудей.
шо означає "цікава у тебе версія"? - я написав очевидне, правда я цього не можу довести, та й не став би, а то можна за таке і померти(раптово).
Дмитро Корчинський
1 год ·
Жертвами іранської помсти америці стали іранці, які становили більшість пасажирів збитого над тегераном літака, також іранці, загиблі під час поховання іранського генерала, та шиїти, які загинули при ракетному обстрілі американських баз в Іраці.
Американцям не треба відповідати на ракетні обстріли Ірану, їм варто розслабитися й почекати поки іранці повбивають себе самі, а заразом ще купу шиїтів.
Шкода, що загинули ще 11 українців. Україні варто розірвати дипломатичні стосунки з Іраном.
Втім, якщо після того, як московити вбили 14 тисяч українців, ми не розірвали дипломатичні стосунки з москвою, то іранського посла зеленський, мабуть нагородить орденом Ярослава Мудрого ІІ ступеня.
кварталу, тьху, держави - таких артистів, тьху, підлеглих він і набирає.
как тот Климкин шо его обосрал Сиярто во время визита своего на Закарпатье.... да возьмите уже дворников туда работать, они такой туфты не сделают.
Возгорание двигателя повесят на
стрелочниковпилотов?